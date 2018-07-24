TP-link представил новый трехдиапазонный Wi-Fi-роутер Archer C4000. Цена

TP-link, производитель сетевого оборудования для дома, малого и среднего бизнеса, анонсировал старт продаж нового продукта премиум линейки Archer. Archer C4000 – трехдиапазонный MU-MIMO гигабитный Wi-Fi роутер стандарта 802.11a/b/g/n/ac, который обеспечивает общую пропускную способность по Wi-Fi до 4000 Мбит/с.

64-битный восьмиядерный процессор с частотой 1,8 ГГц обеспечивает высокую производительность и многофункциональность. Уровень скорости и поддержка MU-MIMO позволяет одновременно подключать больше устройств, просматривать потоковое видео и фильмы в разрешении 4К, слушать аудио онлайн на частоте 5 ГГц, выходить в интернет для выполнения ежедневных задач и просмотра популярных ресурсов на частоте 2,4 ГГЦ. Технология Range Boost увеличивает покрытие Wi-Fi, а функция Beamforming фокусирует сигнал для подключения удаленных устройств.Роутером можно управлять через удобный веб-интерфейс и бесплатное мобильное приложение TP-link Tether.

Функция HomeCare использует технологию компании Trend Micro и обеспечивает надежную защиту сети от вредоносных атак. Homecare позволяет фильтровать вредоносный контент, защищать от проникновений в домашнюю сеть и держать в карантине инфицированные устройства. Активная база данных защищает подключенные устройства от 250 миллионов угроз и позволяет модифицировать политику доступа пользователя в соответствии с персонализированными настройками.

Гигабитный порт WAN и 4 гигабитных порта LAN обеспечивают максимальную скорость кабельного подключения, а с помощью функции агрегирования каналов она может быть увеличена до 2 Гбит/с. Устройство обладает портами USB 2.0 и USB 3.0 для подключения внешних накопителей данных.

Основные характеристики: скорость до 4000 Мбит/с (1625 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц + 750 Мбит/с на частоте 5 ГГц); 6 внешних антенн значительно улучшат зону покрытия Wi-Fi; скоростное проводное соединение благодаря 5 гигабитным портам Ethernet (1 WAN + 4 LAN); поддержка системы HomeCare для максимальной защиты вашей сети (3-летняя лиценция на антивирус от Trend Micro, улучшенный родительский контроль и удобная приоритизация типа трафика); поддержка любых операционных систем, резервное копирование/восстановление настроек, облачное обновление прошивки; функции Wi-Fi модуля MU-MIMO, Beamforming, Airtime Fairness, RangeBoost, NitroQAM для обеспечения максимальной функциональности всех подключенных устройств; простая настройка и управление с помощью мобильного приложения TP-link Tether.

Роутер Archer C4000 доступен для покупки в онлайн-магазинах по рекомендованной цене 19 990 руб.