JaCarta обеспечивает безопасный доступ в систему ДБО iSimpleBank 2.0

«Аладдин Р.Д.» и «АйСимплЛаб» подписали сертификат, подтверждающий совместимость своих продуктов.

Согласно документу, USB-токены и смарт-карты JaCarta могут использоваться при работе в системе дистанционного банковского обслуживания iSimpleBank 2.0 для защищённого доступа пользователей и подтверждения юридической значимости их действий. При проверке совместимости продуктов «Аладдин Р.Д.» с системой ДБО «АйСимплЛаб» использовалось приложение JC-WebClient 4.0.

В рамках испытаний была подтверждена работоспособность и корректность совместного функционирования системы ДБО iSimpleBank 2.0 и USB-токенов и смарт-карт JaCarta-2 ГОСТ, JaCarta-2 PKI/ГОСТ, JaCarta-2 PRO/ГОСТ, JaCarta ГОСТ, JaCarta PKI/ГОСТ и JaCarta PRO/ГОСТ. Тестирование проводилось в операционных системах Microsoft Windows 7- 10, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP, Apple macOS 10.9 - 10.13, CentOS 7 (64-bit), Debian 8.4 (32/64-bit), openSUSE 13.2 (64-bit) , openSUSE Leap 42.1 (64-bit), Ubuntu 14.04 (32/64-bit), Ubuntu 16.04 (64-bit) и Red Hat 7.2 (64-bit).

iSimpleBank 2.0 — современная платформа для построения систем дистанционного банковского обслуживания российского происхождения, созданная на базе передовых технологий, способная работать на всех операционных системах и браузерах, мобильных приложений Apple iOS и Google Android с возможностью тонкой индивидуальной настройки под потребности каждого банка в отдельности и каждого клиента банка в частности. С 2011 года платформу iSimpleBank 2.0 выбрали более 60 российских банков (без учета филиалов), более 15 входящих в TОР100 крупнейших банков РФ используют платформу iSimpleBank 2.0 для обслуживания своих клиентов.

JaCarta-2 ГОСТ и JaCarta ГОСТ — USB-токены и смарт-карты для обеспечения строгой двух- или трёхфакторной аутентификации (в том числе с идентификацией по отпечатку пальца), формирования и проверки усиленной квалифицированной электронной подписи (ЭП), а также безопасного хранения пользовательских объектов и данных (цифровых сертификатов, паролей и т.д.). Устройства сертифицированы ФСБ России как средства ЭП (сертификаты № СФ/124-3112 для JaCarta-2 ГОСТ и № СФ/111-2750 для JaCarta ГОСТ).

JC-WebClient — приложение, позволяющее встроить в веб-сайты, облачные сервисы и системы ДБО функции строгой двухфакторной аутентификации и работы с ЭП с помощью USB-токенов и смарт-карт JaCarta. JC-WebClient работает со всеми популярными браузерами, на всех популярных платформах и легко устанавливается за несколько кликов при первом посещении защищаемого веб-ресурса, не требуя перезагрузки компьютера. Применение JC-WebClient позволяет реализовать строгую взаимную двухфакторную аутентификацию пользователя и Web-сервера, формирование и проверку усиленной ЭП и усиленной квалифицированной ЭП, шифрование данных, передаваемых между клиентским компьютером и Web-сервером, а также безопасное подтверждение транзакций.