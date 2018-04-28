VMware представила обновления vSphere и vSAN

VMware Inc. представила обновления VMware vSphere и VMware vSAN, HCI-решений, которые помогают компаниям безопасно использовать приложения в ЦОДах, публичных облаках и гибридных облачных средах. VMware vSphere 6.7 и VMware vSAN 6.7 улучшают пользовательский опыт, безопасность, поддержку приложений и управление гибридным облаком.

«Мы продолжаем развивать наше HCI-портфолио, чтобы помочь заказчикам перейти к современной и надежной инфраструктуре, – сказал Раджив Рамасвами (Rajiv Ramaswami), главный операционный директор по продуктам и облачным службам VMware. – Быстрое развитие vSAN в сочетании с устойчивым лидерством vSphere демонстрирует важность цифрового фундамента инфраструктуры».

VMware vSphere 6.7 обеспечит заказчикам универсальную платформу, которая поддерживает рабочие нагрузки, охватывающие искусственный интеллект, компьютерное обучение, большие данные и другие инновации.

Новые возможности VMware vSphere 6.7 включают: vCenter Hybrid Linked Mode: Позволит унифицировать видимость и управление разными версиями vSphere, как в рамках собственной инфраструктуры, так и в публичном облаке; ESXi Single Reboot и vSphere Quick Boot: Значительно сокращает время патча и обновления, а также количество перезагрузок. vSphere Quick Boot пропустит шаги инициализации аппаратного обеспечения, чтобы перезапуск был еще быстрее; vSphere Persistent Memory: Использует последние инновации в области энергонезависимой памяти, чтобы повысить производительность как для классических, так и для современных приложений; NVIDIA GRID vGPUs Support for Modern Workloads: Улучшит управление жизненным циклом хоста и сократит сбои в работе конечных пользователей с помощью новых возможностей приостановки и возобновления виртуальных машин использующих GPU-ускорители. vSphere 6.7 улучшает поддержку виртуальных ПК / виртуальных приложений NVIDIA GRID и виртуальных рабочих станций Virtual Data Center NVIDIA Quadro, чтобы обеспечить оптимальное управление рабочими нагрузками VDI, а также позволить администраторам запускать другие рабочие нагрузки с поддержкой NVIDIA, включая AI и ML; Trusted Platform Module (TPM) 2.0 Support и Virtual TPM 2.0: Эта комбинация значительно улучшит защиту и целостность как для гипервизора, так и для гостевой операционной системы (ОС). Virtual TPM 2.0 поможет предотвратить вмешательство в работу виртуальных машин и хостов, помешать загрузке неавторизованных компонентов и усилить функции безопасности гостевой ОС; VMware vSphere Client: Представит новые функции для управления VMware NSX, vSAN и vSphere Update Manager, а также расширенную поддержку сторонних продуктов; vCenter Server Appliance: Обеспечит улучшенный пользовательский интерфейс, более быструю работу для администраторов vSphere (по сравнению с vSphere 6.5), значительную экономию времени и средств. Повышение эффективности будет включать: на 200% повышение производительность vCenter по числу операций в секунду; на 300% сокращение использования памяти; на 300% более быстрые операции, связанные с DRS (например, включение питания, размещение виртуальной машины);

vSAN позволяет заказчикам развивать среду vSphere в периметре или в облаке с гиперконвергентной инфраструктурой, что снижает общую стоимость владения (TCO) . VMware vSAN 6.7 сокращает время на изучение продукта с помощью нового интуитивно понятного интерфейса и ускоряет процесс принятия решений благодаря расширенному мониторингу и аналитике.

Новые возможности VMware vSAN 6.7 включают: VMware vSphere HTML5 Client Support: Предоставляет администраторам vSAN единый, интуитивно понятный интерфейс для управления. Клиент vSphere Client, основанный на HTML5, вводит новые функции и оптимизирует рабочие процессы для управления vSAN; Integrated vRealize Operations Healthchecks in vCenter Server: Позволяет управлять несколькими средами HCI через единую панель. vRealize Operations 6.7 обеспечит обзор операций в средах vSAN 6.7 с шестью новыми дашбордами, встроенными в vCenter Server 6.7. Это позволит заказчикам контролировать производительность, эффективность, KPI, предупреждения и так далее. Возможность не требует отдельной лицензии vRealize Operations и доступна для всех, у кого есть лицензия vSAN Advanced или vSAN Enterprise; Host-Pinning и iSCSI failover support: Расширит совместимость HCI с приложениям, таким как Cassandra, Hadoop и MongoDB, а также с кластерными средами Windows Server; Intelligent Self-Healing Capabilities: Будет смягчать последствия сбоев с помощью «умного» распределения ресурсов.

В рамках анонса VMware также внедряет vSAN ReadyCare для улучшения поддержки сред HCI. VMware поможет заказчикам поддерживать производительность, быстро устраняя проблемы и минимизируя время простоя благодаря сочетанию упреждающих возможностей телеметрии и инвестиций в службу поддержки VMware.

Ожидается, что VMware vSphere 6.7 и VMware vSAN 6.7 станут доступны 4 мая 2018 г.