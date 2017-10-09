Oracle Cloud Infrastructure предлагает высокую производительность корпоративных приложений

Oracle анонсировала усовершенствования в Oracle Cloud Infrastructure, которые предоставляют предприятиям высокий уровень производительности и надежности. Эти усовершенствования Oracle Cloud Infrastructure касаются компонентов Compute, Networking, Edge и Storage и предлагают ИТ-подразделениям, разработчикам и аналитикам инфраструктурные сервисы, оптимизированные для промышленных корпоративных приложений.

Для большинства клиентов достижение высокой производительности и надежности корпоративных приложений и производственных нагрузок является капиталоемким и ресурсоемким процессом в их собственных центрах обработки данных и еще более сложным - в публичном облаке. Oracle Cloud Infrastructure обеспечивает надежную платформу для промышленных корпоративных приложений, предлагая уникальные средства повышения надежности, улучшая производительность вычислений, по данным Oracle, на 87% и соотношение цена/производительность – на 54% по сравнению с другими крупными облачными провайдерами. Теперь бэк-офисные приложения, такие как системы управления ресурсами предприятия (ERP), общедоступные внешние приложения, например, как e-commerce, и приложения с высоким уровнем производительности, такие как высокопроизводительные вычисления (HPC), работают на Oracle Cloud Infrastructure быстрее, с большей надежностью и с меньшими затратами.

«Предприятия перемещают рабочие нагрузки в облако по разным причинам, будь то сокращение центров обработки данных, миграция существующих рабочих нагрузок или создание и запуск приложений с высокой производительностью в более гибкой среде, - сказал Дон Джонсон, старший вице-президент Oracle.- Работа традиционных и изначально облачных рабочих приложений в облаке требует стабильно высокой производительности и надежности во всем стеке. Учитывая все эти факторы, мы продолжаем совершенствовать инфраструктуру Oracle Cloud Infrastructure, чтобы обеспечить лучшую в отрасли производительность, предложить простое и понятное ценобразование, что делает решение Oracle самым экономичным облаком для запуска крупных корпоративных приложений».

Oracle обеспечивает надежность уровня предприятия, являясь первым поставщиком, поддерживающим такие проверенные технологии как кластеризация локальных баз данных с помощью Oracle Real Application Clusters и Oracle Exadata в качестве управляемого облачного сервиса. В сочетании с географически распределенными региональными центрами обработки данных, каждый из которых имеет несколько независимых отказоустойчивых доменов, Oracle предоставляет уникальный набор возможностей для максимального увеличения уровня доступности и надежности приложений.

Повышенная производительность стала возможной благодаря сетевой инфраструктуре 25 Гбит/с без переподписки и оптимизированному доступу сети с ведущими в отрасли сервисами DNS. Кроме того, Oracle обеспечивает лучшие цену и производительность на процессор и на ядро графического процессора, гарантированную производительность систем хранения без каких-либо дополнительных затрат, низкие затраты на выгрузку и доступ к данным в облаке, предлагает самые гибкие механизмы ценообразования, позволяющие клиентам получить лучший опыт по самым низким в отрасли ценам.

Чтобы предложить предприятиям более высокую производительность, Oracle представила самую передовую в отрасли аппаратную платформу (X7) и новую линейку конфигураций облачных сервисов. Новый сервис Bare Metal Dense I/O имеет 52 вычислительных ядра и 51 Тбайт емкости твердотельного накопителя (SSD) NVMe; он способен выполнять миллионы операций ввода-вывода в секунду (IOPS). Эти сервисы Bare Metal («голое железо») улучшают производительность для рабочих нагрузок, связанных с моделированием, вычислительной гидродинамикой, аналитикой и крупными корпоративными приложениями. Новый сервис Bare Metal Standard предлагает такое же количество ядер, но может масштабироваться до 512 Тбайт томов SSD, что позволяет использовать в различных сценариях, требующих большой емкости, такие возможности хранения данных, которые не может предложить ни один другой облачный поставщик. Новые сервисы Bare Metal Virtual Machine также будут доступны в форматах с 1, 2, 4, 8, 16, 24 ядрами, будут использовать более быстрые процессоры и увеличенную емкость памяти архитектуры X7.

Новые сервисы Bare Metal GPU от Oracle, которые до 400% быстрее и на 58% дешевле сопоставимых решений от конкурентов, обеспечивают высокую производительность для интенсивных вычислительных нагрузок, используемых исследователями, аналитиками, разработчиками и профессионалами в области мультипликации. Графические процессоры GPU предназначены для обработки и анализа массивных наборов данных с более высокой эффективностью, чем процессоры общего назначения, что делает такой элемент идеальным для сложных алгоритмов машинного обучения и искусственного интеллекта. Эти интенсивные вычислительные нагрузки все чаще запускаются в облаке благодаря возможности развертывания огромных ресурсов, получения результатов и оперативного освобождения ресурсов - быстрее, чем любая другая модель развертывания. Это позволяет оплачивать только тот объем ресурсов, который требуется пользователю для выполнения необходимой вычислительной задачи.

Oracle является первым крупным облачным поставщиком, гарантирующим производительность хранения данных без каких-либо дополнительных затрат. Новое хранилище Oracle большой емкости, целиком построенное на флэш-накопителях, специально предназначено для обеспечения скорости в пределах 10% от 60 IOPS на гигабайт (GB) и 480 Кбайт в секунду пропускной способности в 99,95% случаев. Оптимизированная для рабочих нагрузок и корпоративных приложений, требовательных к вычислительным ресурсам, инфраструктура Oracle Cloud Infrastructure теперь позволяет заказчикам выполнять ресурсоемкие рабочие нагрузки, такие как базы данных и аналитика, с блочным хранилищем, которое на 25% быстрее и стоит на 98% меньше, чем решения конкурентов.

Oracle также представила новый сервис хранения архивных данных Archive Storage, использующий те же API-интерфейсы, что и Oracle Cloud Infrastructure Object Storage, и доступный всего за $0,003/байт в месяц. Это предоставляет клиентам недорогую, интегрированную альтернативу для длительного хранения.

Поскольку компании все чаще используют приложения с высокой пропускной способностью и взаимодействуют с клиентами практически в режиме реального времени, приложения должны функционировать быстро и реагировать с минимальной задержкой. Новая сетевая инфраструктура Oracle 25 Гбит/c обеспечивает значительно более высокую пропускную способность, чем большинство традиционных архитектур облачных сетей, и позволяет предприятиям экономически эффективно использовать новейшие возможности подключения к вычислительным ресурсам, ресурсам хранения и базам данных.

Интегрированный сервис DNS от Dyn, ведущего DNS-провайдера, обеспечивающего высокопроизводительные интернет-коммуникации с облаком, теперь также доступен в облачной инфраструктуре Oracle. Это лучшее в своем классе решение позволяет клиентам осуществлять мониторинг, контролировать и оптимизировать приложения для бэк-офиса и внешних сайтов предприятия для обеспечения более быстрого доступа и большей удовлетворенности конечных пользователей.

Oracle Cloud Infrastructure предлагает пакеты миграции для Oracle E-Business Suite, JD Edwards и PeopleSoft, помогая клиентам мгновенно модернизировать свою инфраструктуру в облаке с лучшим соотношением цена/производительность. Oracle также создает новое специализированное устройство передачи данных для импорта большого количества данных в Oracle Cloud, а также новую службу тегирования для поддержки управления, мониторинга и автоматизации больших объемов ресурсов.

Oracle Cloud Infrastructure также представляет новую версию сервиса Ravello, который обеспечивает до 14 раз лучшую производительность по сравнению с предыдущей версией. Предприятия теперь могут запускать виртуальные машины VMware мощностью до 32 vCPU для вертикального масштабирования приложений и до 2000 виртуальных машин для горизонтального масштабирования. Эта повышенная производительность и масштабирование сочетаются с новыми возможностями высокой доступности, позволяющими клиентам переносить приложения с более высокими требованиями к надежности.

Oracle расширила экосистему облачной инфраструктуры с помощью 25 сертифицированных системных интеграторов первого уровня, а ее новая программа Oracle Cloud Jump Start позволяет клиентам бесплатно оценивать решения, предлагаемые партнерами Oracle – поставщиками ПО (ISV) и интеграторами - для Oracle Cloud Infrastructure. Программа Oracle Cloud Jump Start запускается с решениями от партнеров, включая Apprenda, App Associates, Astute, DataStax, Denovo, Forsythe, Mythics, Sunera и Qubole.