Dell представила защищенный планшет для работы в экстремальных условиях

Dell объявила о выпуске планшетного ПК Latitude 7212 Rugged Extreme Tablet, обеспечивающего производительность, гибкость и надежность для работы в экстремальных условиях. В ходе цифровой трансформации в сфере общественной безопасности, промышленности и энергетическом секторе требуются специальные технологии, разработанные с учетом мобильности и долговечности. Организации и компании с любой численностью сотрудников полагаются на проверенные функциональные характеристики, которые предлагает новый планшет Dell для критически важных приложений и рабочих процессов.

Dell Latitude 7212 Rugged Extreme Tablet сконструирован так, чтобы выдерживать суровые условия, будь то холод, жара, влажность, агрессивные среды с песком или морской водой. Этот защищенный планшет легче и мощнее, чем модели предыдущего поколения, при этом он дольше работает в автономном режиме.

Устройство весит чуть менее 1,3 кг в базовых конфигурациях, оснащено новейшими 15-ватными процессорами Intel Core I-Series 6-го и 7-го поколений и обеспечивает до 19 часов автономной работы с двумя батареями с возможностью «горячей» замены . Наши клиенты рассчитывают на защиту вложенных в ИТ-инфраструктуру средств, поэтому, при всех своих усовершенствованиях, планшет обладает обратной совместимостью с настольными док-станциями и решениями для транспортных средств, а также обеспечивает безопасность и управляемость корпоративного класса для защиты данных и конфиденциальной информации. Latitude 7212 специально разработан для работы в полевых условиях и для обеспечения общественной безопасности.

Новый планшет Latitude 7212 Rugged Extreme предлагает конкурентоспособный среди доступных на рынке набор функций, причем с учетом ИТ-бюджетов и потребностей конечных пользователей. В их числе масштабируемая производительность с процессорами Intel Core i-Series 6 и 7 поколений для поддержки операционных систем Windows 7 и Windows 10; до 16 ГБ памяти – это вдвое больше емкости памяти у моделей предыдущего поколения; до 1 ТБ емкости съемного накопителя PCI-Express NVMe SSD для пользователей с ресурсоемкими задачами и приложений, требующих впечатляющей скорости и большой емкости хранения данных; продвинутая пассивная и активная система контроля температуры Dell Quad-Cool 4-го поколения, использующая герметичный вентилятор, который эффективно рассеивает тепло, предотвращая попадание воды и пыли в корпус устройства; минимум проводов благодаря поддержке обратно совместимой док-станции для подключения на рабочем столе и в автомобиле, а также разъем USB Type C с подключением одним кабелем; дополнительные возможности определения местоположения по GPS и дополнительная интегрированная поддержка 4G LTE, чтобы пользователи могли подключаться к критически важным системам в пути; поддерживающий работу в перчатках яркий 11,6-дюймовый дисплей «мультитач» с разрешением FHD и стеклом Gorilla Glass для беспрецедентных возможностей просмотра и долговечности при использовании вне помещений.

Для защищенных ПК Dell Rugged предлагается ассортимент ручек и ремней, которые были переработаны для максимального комфорта и удобства использования высокомобильными специалистами. Новое внешнее зарядное устройство Dell обеспечивает зарядку в режиме ожидания до двух дополнительных батарей для увеличения времени работы от батареи при длительных рабочих сменах или при круглосуточной эксплуатации. Новая подставка, которая поворачивается на 180 градусов для выбора удобных углов обзора; прямая и обратная совместимость с различными устройствами Dell и возможность апгрейда в будущем, что обеспечивает надежность инвестицией в планшет в качестве замены или новой покупки.

«Современные мобильные сотрудники не ограничены работой за столом. Общественная безопасность, производство, инфраструктура, обслуживание клиентов на месте, энергетика становятся все более мобильными и нуждаются в устройствах, на которые можно полностью положиться при выполнении критически важных задач в экстремальных условиях, — отметил Шеннон МакКей (Shannon MacKay), вице-президент направления Dell Rugged. — Новый планшет Latitude 7212 Rugged Extreme в облегченном формфакторе, оптимизированным интерфейсом и лучшей в своем классе производительностью отвечает этим потребностям и превосходит их. Заказчики получают надежное устройство с длительным жизненным циклом. Новое устройство протестировано и спроектировано для выполнения работы в сложных условиях окружающей среды».

Планшет Dell Latitude 7212 Rugged Extreme Tablet доступен с поддержкой ProSupport Plus и сервисом SupportAssist, применяющим технологию удаленного мониторинга, которая позволяет быстро реагировать на потребности конечного пользователя и даже опережать их. ProSupport Plus — это высоко оперативная, проактивная и прогностическая поддержка, которая ускоряет решение проблем, выявляет потенциальные сбои и отказы до их возникновения, поддерживает оптимизацию и работу систем с максимальной производительностью.

Планшетный ПК Dell Latitude 7212 Rugged Extreme можно будет приобрести на российском рынке через официальных партнеров компании с декабря текущего года по ориентировочной розничной цене 160 тыс. рублей и выше в зависимости от конфигурации.