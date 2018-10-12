Во что выльется цифровая трансформация?

Год назад корпорация Hitachi объединила три своих бизнес-актива в одну компанию. Благодаря слиянию Hitachi Data Systems, специализирующейся на решениях для центров обработки данных, Pentaho, нацеленной на бизнес-аналитику, и Hitachi Insight Group, занимающейся большими данными, на рынке появилась новая организация – Hitachi Vantara. На данный момент компания сфокусирована на цифровой трансформации как самой корпорации Hitachi, так и ее клиентов. О пройденном пути, стратегии и планах компании рассказывает вице-президент Hitachi Vantara по стратегическим решениям в регионе EMEA Стив Фёрнис (Steve Furniss).

CNews: Почему сегодня цифровая трансформация стала основным условием конкурентоспособности компаний?

Стив Фёрнис: Цифровая трансформация – это, по сути, правильное использование и монетизация тех цифровых активов, которые есть у компании. Данные, сервисы, ИТ-инфраструктура – это то, что есть в любой организации. Когда мы назывались Hitachi Data Systems, мы занимались системами хранения данных. И мы очень хорошо знали, как эффективно хранить данные наших заказчиков. Сейчас мы знаем, как использовать эти данные, как превратить их в ценную для бизнеса информацию.

Очень многие компании не умеют правильно распоряжаться имеющимися у них данными. Они тратят много ресурсов на то, что не приносит никакого результата, не увеличивает их прибыль. Мое видение цифровой трансформации заключается в том, что бизнесу необходимо использовать не только имеющиеся данные, но и обогащать их, задействуя в работе как можно больше различных источников. Из этих данных мы получаем инсайты и знания, которые помогают принимать верные управленческие решения.

CNews: В чем разница между цифровыми и не-цифровыми компаниями?

Стив Фёрнис: Разница в умении, в возможности использовать те цифровые активы, которые есть у компании. Цифровая трансформация очень четко определяет методологию работы с данными. Например, цифровые компании умеют находить новые источники прибыли, анализируя данные о своих клиентах. Многие наши клиенты уже давно реализуют такие решения, например, телеком-операторы. Они точно знают, сколько стоит потерять клиента, и сколько – привлечь.

Но есть и такие компании, которые, даже имея на руках все необходимые данные, не могут спрогнозировать отток клиентов. Казалось бы, что проще – проанализировать информацию в социальных сетях и выявить жалобы на продукт или сервис. Давно уже стало нормой, что жалоба или обращение к компании в соцсетях гораздо эффективнее, чем звонок или письмо в техподдержку. Потребители знают, что гневный пост в Facebook позволяет решить проблему намного быстрее, чем официальное обращение в компанию. Поэтому и компании должны использовать новые инструменты для мониторинга отзывов потребителей.

CNews: Hitachi Vantara – цифровая компания? Что отличает ее от конкурентов?

Стив Фёрнис: Группа компаний Hitachi, в которую мы входим, – это огромный промышленный конгломерат с прибылью в 100 миллиардов долларов. Из них 20 миллиардов приходится на отрасли телекоммуникации и ИТ, а 80 – на промышленность, энергетику, транспорт, медицину и другие отрасли.

У нас есть огромные возможности для собственной цифровой трансформации. HitachiVantara– это цифровой актив всей корпорации Hitachi. Наша задача – превращать данные в прибыль, и мы на собственном примере демонстрируем компаниям из разных сегментов, как цифровая трансформация помогает решать эту задачу.

Мы не просто ИТ-компания в составе конгломерата. Мы собираем опыт других наших подразделений, и это позволяет нам наращивать экспертизу на «живых» примерах. Что нас отличает – так это инновации во всех областях. В нашем исследовательском центре работают порядка 3500 кандидатов наук. Их результаты, их знания и опыт доступны для всех подразделений.

Стив Фёрнис: Наша стратегия – научить бизнес извлекать из данных ценные инсайты, пользу и дополнительный доход

Наш подход не в том, чтобы диктовать заказчику, что ему нужно. Клиент разбирается в своем бизнесе, а мы владеем методологией для проведения аналитики данных. Мы хотим работать вместе, чтобы заказчик получал выгоду, используя свои возможности и наши знания.

CNews: Какова стратегия Hitachi Vantara на будущее? Как вы планируете развиваться в течение ближайших 5 лет?

Стив Фёрнис: Наша цель – стать лидером в сегменте интернета вещей (ИВ). И мы уже движемся в этом направлении. Например, большинство проектов, использующих Pentaho, наш инструмент для аналитики данных, связаны с ИВ.

Как мы применяем технологии интернета вещей? Мы собираем данные с определенных устройств (станков, автомобилей, носимых девайсов), анализируем их и выявляем закономерности, которые позволяют принимать более точные решения. Это дает возможность предсказывать определенные события и ситуации еще до того, как они возникнут и повлекут за собой проблемы, например, поломку оборудования или простой производства.

Рынок растет, и мы видим, что все больше и больше задач будут управляться данными. И все больше устройств будут передавать данные. В основе всего этого лежит вопрос о том, как эти данные можно монетизировать, и что нового можно предложить своим клиентам.

Наша стратегия – как можно более тесно и эффективно сотрудничать с нашими заказчиками, находить правильные направления развития цифровой трансформации. Мы предлагаем подобные решения для любых рынков, для любых задач. На самом деле, для любых компаний неумение работать с данными может обернуться негативными последствиями. Например, в Европе недавно был принят новый регламент хранения персональных данных, GDPR. Крупнейшая британская сеть пивоварен не смогла разобраться с тем, как соответствовать этому регламенту, и попросту удалила все данные о своих клиентах для того, чтобы потом начать собирать их с нуля в соответствии с правилами.

При правильном подходе даже в случае радикальных изменений законодательных требований можно вынести определенную пользу для бизнеса. Положительный эффект GDPR в том, что, приводя ИТ-инфраструктуру в соответствие с регламентом, компании наконец-то начинают обращать пристальное внимание на те данные, которые у них есть, и искать способы их правильного применения. Мы, со своей стороны, помогаем нашим заказчикам в этом, в частности, деперсонализировать эти сведения.

CNews: Можете ли вы привести примеры компаний, которые добились успеха в цифровой трансформации?

Стив Фёрнис: Цифровая трансформация – это путь. И все зависит от того, когда и где вы его начали. Например, я был в одном из налоговых учреждений в Чехии, там до сих пор в ходу бумажный документооборот, с печатями и подписями.

У каждого свой путь трансформации. Возможно, Чехия еще в самом начале этого пути, а вот Великобритания уже продвинулась далеко вперед – британское правительство работает над тем, чтобы максимально эффективно собирать все возможные налоги, чтобы поддерживать экономику страны. В государстве работает несколько схем налогообложения, что формирует огромные массивы информации. С помощью цифровых инструментов эти данные можно связать друг с другом, отслеживать определенные тренды, взаимосвязи, и находить людей или компании, которые уклоняются от уплаты налогов, тем самым пополняя бюджет страны.

Следующий шаг на пути цифровой трансформации, как я думаю, связан с внедрением искусственного интеллекта (ИИ). Вопрос не в том, придет ли он вообще, вопрос в том, как мы будем его использовать. На мой взгляд, технологии ИИ будут приобретать все большую важность по мере того, как мы будем двигаться вперед. Я думаю, что нас еще ждут многочисленные дискуссии на уровне общества, государства, решение вопросов о том, насколько правильно использовать ИИ в определенных случаях и как его правильно использовать. Но то, что технологии ИИ будут развиваться – в этом нет никаких сомнений.

Например, в Японии искусственный интеллект – это уже необходимость. В этой стране наблюдается такое явление, как «Общество 5.0» – работающих людей намного меньше, чем пенсионеров. И поэтому японцы возлагают очень большие надежды на технологии искусственного интеллекта, рассчитывая, что они улучшат качество жизни.

Другое дело, что, на мой взгляд, мы не всегда понимаем, какая область действительно нуждается в приоритетной трансформации. Например, недавно в британской прессе мне попалось сообщение о том, что многие доктора не имеют доступа к полной истории болезни пациента, поэтому они зачастую назначают неэффективное лечение, выписывают не самые подходящие препараты. Используя в этой области возможности искусственного интеллекта, можно анализировать сложные медицинские данные и принимать более взвешенные решения.

Во что дальше выльется цифровая трансформация? Сейчас многие исследования говорят о технологической сингулярности, то есть о наступлении момента, при котором у компьютера появится такой же объем памяти, как и у человеческого мозга. Эксперты прогнозируют, что мы достигнем этого момента в течение 3–5 лет. Но настоящая сингулярность – это не просто равный объем памяти, а наличие одинакового уровня умственных способностей у одного компьютера и всего человечества вместе взятого. Я полагаю, что цифровая трансформация не может в какой-то момент завершиться – это процесс, который постоянно будет менять нашу жизнь.

CNews: Год назад, объявляя об основании компании Hitachi Vantara, вы заявили, что в ваших планах – лидерство в сегменте интернета вещей. Каких результатов вам уже удалось добиться?

Стив Фёрнис: Да, это так. Лидерство в этом сегменте – наша стратегия. Как я уже говорил, интернет вещей – это очень простой механизм. Берем устройства, снимаем с них данные, объединяем их в одном месте, а затем анализируем, находим определенные закономерности и применяем полученные знания в бизнесе. У нас есть решения для объектного хранения данных, ими пользуются многие наши клиенты. Возьмем, к примеру, Robobank – они берут данные из ИТ-систем, пользовательские данные, записи разговоров клиентов с колл-центром, данные с сенсоров и камер, объединяют их, а затем анализируют все потоки информации как единое целое. Вот это и есть решение в области интернета вещей. Более половины проектов, где сейчас работает наша платформа для анализа данных Pentaho, – это системы интернета вещей.

У нас есть очень продвинутые, развитые проекты в области интернета вещей, которые мы реализуем с клиентами по всему миру. В большинстве случаев это пилотные проекты, их задача – выяснить, какую ценность интернет вещей приносит бизнесу. Помогают ли эти технологии экономить деньги или время? Многие клиенты пока не могут в полной мере оценить пользу этих технологий, поэтому мы очень тесно сотрудничаем с ними, помогая это выяснить. Наша стратегия – научить бизнес извлекать из данных ценные инсайты, пользу и дополнительный доход.