Когда All-Flash займет весь рынок СХД

Согласно недавнему отчету IDC, компания NetApp остается лидером в сегменте All-Flash СХД в России и продолжает удерживать первенство в регионе EMEA. О том, какие компании переходят на flash, сколько еще осталось жить традиционным дисковым хранилищам и как меняется бизнес NetApp в России, рассказал Крис Гринвуд, старший директор NetApp в Северной и Восточной Европе, России и Турции.

CNews: Согласно последним отчётам IDC, NetApp лидирует в сегменте All-Flash СХД в России и удерживает лидерство в регионе EMEA. За счёт чего вы достигли таких результатов?

Крис Гринвуд: NetApp довольно агрессивно вышла на рынок All-Flash примерно 4 года назад. В регионе EMEA у нас всегда было много клиентов, и с выходом на новый рынок мы сосредоточили свое внимание на том, чтобы перевести их с традиционных дисковых СХД на All-Flash массивы.

На сегодняшний день примерно 14% всех наших клиентов перешли на flash-технологии. Даже несмотря на то, что цифры пока небольшие, это позволило нам стать номером 1 в регионе EMEA, на ключевом для нас рынке. Мы отмечаем высокую потребность в переходе на flash, и для нас это означает огромную возможность для дальнейшего развития.

Мы активно работаем с новыми направлениями, которые позволяют нам исключительно быстро расти. Например, в последние пару лет нам удалось стать самым быстрорастущим вендором решений для сетей хранения данных, SAN. Именно All-Flash технологии с их высокой производительностью позволили нам добиться такого роста, и мы продолжаем развивать и продвигать эти решения.

CNews: Многие полагают, что очень скоро All-Flash вытеснят традиционные решения на рынке СХД. Что вы думаете об этом?

Крис Гринвуд: Число наших клиентов постоянно растет, и мы получаем все больше запросов именно на All-Flash решения. Еще 2–3 года назад, когда разница в стоимости традиционных и flash-массивов была существенной, мы наблюдали большой спрос на гибридные решения. Сейчас все больше наших клиентов говорят именно об All-Flash решениях. Я думаю, причины вполне очевидны – дело в снижении стоимости таких решений, цены уже практически сравнимы с ценами традиционных дисковых решений. Кроме того, потребитель получает ряд других выгод, например, снижение потребления электроэнергии, возможности создания систем репликации данных.

Однако по-прежнему существует потребность в хранении «холодных» данных, поэтому мы также наблюдаем действительно сильный рост в сегменте объектных хранилищ, большой интерес к нашему решению StorageGRID. Оно позволяет организовать архивное хранение данных как локально в ЦОДе, так и в облаке, и переносить в него данные с помощью NetApp ONTAP.

CNews: В последние годы сегмент All-Flash показывает более чем 100% рост. Вы полагаете, что эта тенденция сохранится еще долгое время?

Крис Гринвуд: Да, безусловно. Объемы данных растут, разница в стоимости традиционных дисковых решений и All-flash массивов уменьшается с каждым днем. Пройдет еще год-два, и цены сравняются окончательно.

CNews: Часто встречается мнение о том, что искусственный интеллект является одним из ключевых драйверов развития СХД. Что вы думаете об этом?

Крис Гринвуд: Искусственный интеллект – один из многих факторов, влияющих на развитие СХД, особенно, если говорить о flash-технологиях. Мы видим, как за прошедшие год-два наши клиенты переносят существующие рабочие нагрузки и приложения в All-Flash СХД. Что касается искусственного интеллекта, то эти решения создают дополнительную нагрузку на системы хранения данных, и мы полагаем, что в ближайшее время эта нагрузка вырастет примерно на 63%.

Мы видим, как в последние годы активно растет интерес к подобным технологиям в ряде отраслей промышленности, например, в автомобилестроении. Крупные автомобильные гиганты задумываются о разработке беспилотных транспортных средств, Volvo использует для своих разработок технологии от NVidia – платформу для искусственного интеллекта. Вместе с NVidia мы разрабатываем совместную архитектуру ONTAP AI, которая позволяет управлять данными на всех этапах, начиная от сбора первичных данных для систем машинного обучения и заканчивая их обработкой на собственном железе или в облаках гиперскейлеров. Для нас это очень важный, референсный проект, мы готовы предлагать это решение нашим клиентам, которым нужна подобная архитектура для построения систем искусственного интеллекта.

CNews: Можете ли назвать и другие причины, которые меняют рынок хранения данных?

Крис Гринвуд: У себя в компании мы выделяем три направления бизнеса.

Первое – это решения для традиционных дисковых СХД. В рамках этого направления мы развиваем и предлагаем нашим партнерам из датацентров такие решения, как ONTAP, FAS, AFF. И мы видим, что это направление все еще будет расти в ближайшие 2–3 года.

Крис Гринвуд: Объемы данных растут, разница в стоимости традиционных дисковых решений и All-flash массивов уменьшается с каждым днем. Пройдет еще год-два, и цены сравняются окончательно.

Второе направление – модернизация. У нас есть целый пласт клиентов, которые не готовы переносить все свои рабочие процессы в облако провайдера, но планируют развернуть облачную архитектуру внутри своего дата-центра. Таким компаниям требуется модернизация ресурсов. И их мы стараемся переводить на flash-технологии.

И третье направление – это облачные технологии. Это очень динамично растущий рынок, он постоянно меняется. Уже сейчас мы говорим не об адаптации существующих процессов или приложений для работы в облаке, а о процессах и приложениях, разработанных именно для облака. Вот почему мы имеем внутри компании отдельное подразделение, работающее с этим рынком – мы предлагаем приложения, функционирующие в облаках гиперскейлеров.

На российском рынке гиперскейлеры пока не работают, но мы ожидаем, что в ближайшем будущем многое изменится. И у нас появится возможность продемонстрировать эти продукты на российском рынке.

CNews: Каким NetApp видит для себя российский рынок? Насколько перспективным вы его считаете? Каковы ваши приоритеты на нем?

Крис Гринвуд: Если честно, это мой первый визит в Россию, и его цель – как раз оценить перспективы и приоритеты. Российский рынок очень быстро растет. Мы поддерживаем новые компании, которые готовы отстраиваться от конкурентов, предлагаем рынку новые технологии – для телекома, финансового сектора. За последние 2–3 года мы видим среди клиентов и новые компании, например, в сфере энергетики, которые ищут конкурентоспособные решения.

Я полагаю, что наш успех на российском рынке в последние пару лет говорит сам за себя, привлекая к нам все больше новых компаний.

CNews: Как меняются запросы ваших заказчиков, партнеров? Удаётся ли вам предвидеть изменения?

Крис Гринвуд: Многие наши клиенты вынуждены снижать затраты, особенно это касается капитальных затрат, при этом увеличивая прибыль. Оптимизация часто начинается именно с ИТ-составляющей бизнеса. В этом случае многие ИТ-директора обращают внимание на облачные стратегии.

Они рассматривают перенос части нагрузки в облако, изучают возможности развертывания бизнес-приложений и процессов в облачной среде. Наши клиенты из телекома, промышленности, сравнивают текущую бизнес-модель и модель цифровой компании. Они предполагают, как бизнес может пойти по пути цифровой трансформации, перестроиться на ту модель, переход на которую они себе наметили в ближайшие несколько лет. И наша задача – помочь им принять эту трансформацию, разобраться с тем, как использовать все накопленные данные, как работать с ними, чтобы управлять цифровой трансформацией.

Да и мы сами меняемся. Если еще 4–5 лет назад мы были компанией, которая занималась только хранением данных, то сейчас наш фокус – управление данными, мы помогаем своим клиентам получить максимальную отдачу от имеющихся у них данных.

Мы видим, как меняется, совершенствуется наша партнерская экосистема. За последние пять лет она не только заметно выросла, но и качественно изменилась. Сейчас все чаще обычные реселлеры становятся поставщиками услуг, предоставляющиими облачные сервисы.

В России мы ощущаем те же влияния, те же тенденции. На этом рынке среди наших партнеров не только реселлеры, но и сервис-провайдеры. Они приобретают решения NetApp для своих дата-центров и предлагают своим клиентам облачные услуги.

CNews: Опишите примерный портрет вашего российского заказчика. Как он изменится в ближайшие годы?

Крис Гринвуд: Наши клиенты очень разные. Все еще много компаний с традиционными запросами, готовых работать с традиционными решениями хранения данных. Но есть и очень прогрессивные, продвинутые клиенты, чему мы, безусловно, очень рады. В основном это компании из телекома и банковской сферы, а также компании из сферы ритейла. Они открыты к новым технологиям, жаждут их опробовать. Для них это возможность развития бизнеса, а для нас – возможность продемонстрировать эти технологии, показать, что мы можем предложить не только в области традиционных подходов к хранению данных.

Мы рассчитываем, что со временем таких клиентов будет становиться все больше, и примерный портрет нашего клиента и дальше будет меняться.

CNews: Как вы оцениваете интерес российских партнеров к новым решениям NetApp, например к HCI?

Крис Гринвуд: Я не вижу какой-то особой специфики в России по сравнению с EMEA, интерес пользователей к новым решениям NetApp выглядит примерно одинаково.

Еще 5 лет назад мы были компанией, сфокусированной на одном продукте. Сейчас мы заметно расширили наш продуктовый портфель, предлагаем не только железо, но и программные решения, облачные сервисы. Если бы я был партнером NetApp, я был бы крайне рад этому сотрудничеству, потому что компания охотно предлагает решения для любых клиентских задач, решения, которые могут помочь бизнесу выйти в лидеры даже на высоко-конкурентных рынках.

Что касается HCI, то наши партнеры проявили очень большой интерес к этой технологии. HCI предлагает широкие возможности для управления данными, это очень производительное решение, которое можно развернуть в enterprise-среде. Немаловажное достоинство HCI – она входит в нашу концепцию Data Fabric, позволяющую управлять данными в различных средах (on-prem, облака) и организовывать обмен данными между ними.

Такие решения идеально подходят компаниям телеком-сегмента или банковской сферы – они обеспечивают производительность и масштабируемость. Предлагая HCI своим клиентам, наши партнеры могут заметно расширить клиентскую базу.

В Москве уже доступен демонстрационный стенд, где партнеры и заказчики компании могут оценить работу HCI, и мы отмечаем интерес потенциальных пользователей к этой технологии.

CNews: Какова стратегия NetApp на ближайшие годы?

Крис Гринвуд: Повторюсь, что мы очень четко видим свою стратегию на рынке, поэтому разделяем деятельность компании по трем направлениям. Первое – мы абсолютно точно видим возможности роста в создании All-Flash решений для дата-центров совместно с нашими имеющимися клиентами.

Второе направление – модернизация ЦОДов, где наша задача заключается в том, чтобы помочь клиентам пройти весь путь от традиционной архитектуры к облачным решениям и цифровой трансформации.

И третья часть – это облачные технологии. Несмотря на то, что мы являемся провайдером традиционных решений, мы верим в то, что облака – это будущее. Мы хотим разворачивать все наше ПО в облаках, чтобы клиенты могли незаметно, безболезненно перейти с on-prem решений к использованию гиперскейлеров.

На российском рынке мы придерживаемся той же стратегии, иногда с небольшим отставанием в виду особенностей российского спроса. Но в целом стратегия остается такой же. Мы инвестируем все усилия в то, чтобы расширить свое присутствие на российском рынке.