Смена парадигмы: технологическая сверхпроводимость и будущее ИТ

CNews: Каковы, на ваш взгляд, основные технологические тренды на мировом и российском рынках?

Владимир Главчев: По моему мнению, основные тенденции последних лет не изменились, но есть хорошая новость, и есть плохая. Хорошая заключается в быстром росте возможностей оборудования, появлении новых интересных технологий, стандартов и протоколов. Одни только NVDIMM чего стоят – диск, работающий со скоростью оперативной памяти! Быстрее уже не нужно. Конечно, это пока дорого стоит, но только пока.

Что же касается «железа», то последние пару лет мы наблюдаем глобальную смену парадигмы, особенно в таком сегменте, как центры обработки данных (ЦОД). Суть этой смены заключается в том, что такие ключевые сервисы, как вычисление, хранение, сети и т.д., абстрагируются от аппаратной платформы и реализуются полностью на программном уровне. Фундаментальные технологические пределы еще не достигнуты и задел на будущее у разработчиков есть. Но, как всегда в инженерном деле, за это приходится чем-то платить.

ИТ-инфраструктура, особенно в крупных организациях, становится настолько сложной, что управление с помощью традиционных методов становится попросту невозможным. По этой же причине часто возникают большие проблемы с безопасностью. «Слабым звеном» всей конструкции становится человек – пользователь или администратор. Он обязательно ошибется. Отсюда следует «магистральное направление» развития программных средств – снижение сложности ИТ за счет автоматизации управления. Именно из-за этого столь популярны сегодня, например, облачные решения, контейнеры, VDI или автоматические системы оценки защищенности и анализа поведения пользователей. Технологии быстро совершенствуются, что дает надежду на то, что эта «плохая новость» со временем утратит актуальность. Хотя к тому времени наверняка появится другая «плохая новость».

CNews: Какое значение эти тренды имеют в контексте цифровой трансформации бизнеса?

Владимир Главчев: Бизнес всегда стремился повысить свою эффективность за счет внедрения тех или иных новшеств, в том числе и технологических – об этом писал еще Маркс. Любая новая технология позволяет расширить круг решаемых задач, оптимизировать некоторые бизнес-процессы и в результате принести дополнительную прибыль владельцам компании. Эта «трансформация» идет уже не первое столетие, с той лишь разницей, что скорость изменений возрастает в геометрической прогрессии, особенно в области ИТ.

CNews: В чем заключаются особенности подхода SUSE к программным решениям?

Владимир Главчев: Главной особенностью стратегии компании SUSE является «открытый» подход к разработке свободного программного обеспечения. У нас этот подход называется OpenOpen Source. Все решения компании базируются на технологиях популярных программных проектов, таких как Linux, OpenStack, Ceph и многих других, а специалисты SUSE активно участвуют в сообществах их разработчиков. Предлагаемые услуги – подписки на обновления, техническая поддержка, консультации и обучение специалистов – полностью соответствуют современным корпоративным стандартам и, что немаловажно, не ограничивают заказчика требованиями использовать, например, исключительно дистрибутив SUSE Linux Enterprise. Таким образом полностью исключаются технологические и финансовые риски, связанные с жесткой привязкой к стеку решений единственного изготовителя.

Большое внимание уделяется поддержке современных открытых стандартов и технологий, а также теснейшему взаимодействию с многочисленными технологическими партнерами, разработчиками ПО и аппаратуры для достижения максимальной совместимости и повышения качества решений. Отличным примером такого партнерства может служить многолетние сотрудничество с компанией SAP.

CNews: Какие решения есть у компании SUSE для сред SAP?

Владимир Главчев: Сотрудничество SAP и SUSE длится уже более 20 лет и является стратегическим для обеих компаний. Результат можно выразить всего в двух цифрах: более 70% всех установок решений SAP на платформе Linux и более 90% установок SAP HANA во всем мире работают на SUSE Linux Enterprise.

Такая популярность дистрибутива SUSE для выполнения приложений SAP во многом объясняется наличием его специализированного варианта – SUSE Linux Enterprise for SAP Аpplications. Этот продукт включает в себя все необходимое для построения отказоустойчивой и безопасной серверной инфраструктуры, оптимизированной для решений SAP, а также средства организации кластеров высокой доступности и установки патчей ядра без перезагрузки системы.

Владимир Главчев: ИТ-инфраструктура, особенно в крупных организациях, становится настолько сложной, что управление с помощью традиционных методов становится попросту невозможным

Настройки ядра Linux, входящего в дистрибутив, оптимизированы для выполнения SAP HANA. Средства установки системы и конфигурирования отказоустойчивого кластера имеют специализированные средства и шаблоны для быстрого развертывания приложений SAP. Все эти возможности доступны для аппаратных архитектур x86-64 и IBM Power как на физических серверах, так и в виртуальной или облачной среде.

Заказчики SUSE Linux Enterprise for SAP Аpplications получают совместную техническую поддержку от обеих компаний в режиме 24/7 и могут воспользоваться специальными учебными курсами, позволяющими администраторам, работавшим с серверами Windows, быстрее освоить Linux.

CNews: Каковы основные преимущества использования SUSE Linux Enterprise for SAP Аpplications?

Владимир Главчев: Основным преимуществом использования SUSE Linux Enterprise for SAP Аpplications является гарантированная совместимость и высокая надежность совместного решения, что, в сочетании с гибкой ценовой политикой, позволяет значительно снизить капитальные и операционные расходы. Это достигается за счет минимизации времени простоя системы, а также значительного ускорения развертывания новых и модернизации имеющихся приложений SAP.

CNews: Как SUSE Linux Enterprise Server помогает повышать доступность и безопасность SAP HANA?

Владимир Главчев: Компания SAP считает SUSE Linux Enterprise for SAP Аpplications эталонной платформой для выполнения HANA и S4/HANA. Такой выбор не случаен. Помимо оптимизации параметров ядра в части управления памятью и автоматизации настройки системы под приложения SAP при установке, в ее состав входят два важнейших компонента, призванные обеспечить высокую доступность и безопасность.

SUSE Linux Enterprise High Availability Extension совместно со встроенным механизмом репликации SAP HANA позволяют организовать отказоустойчивый кластер, узлы которого могут выполняться на физических или виртуальных машинах. Это позволяет сохранить доступность системы при аварии.

SUSE Linux Enterprise Live Patching позволяет устанавливать патчи ядра без перезагрузки. Эта возможность особенно актуальна для серверов, на которых выполняется SAP HANA. Так как обработка данных происходит в оперативной памяти, инициализация приложения после рестарта операционной системы может занять значительное время, что недопустимо из-за требований бизнеса к его доступности. Live Patching позволяет устанавливать важные обновления, в частности, патчи безопасности, без запланированных простоев и добиться доступности в «пять девяток», что кажется фантастикой, но подтверждается практическими примерами у заказчиков.

Стоит заметить, что облако SAP HANA Enterprise Cloud, в котором компания SAP предоставляет своим заказчикам НАНА как услугу, построено на SUSE Linux Enterprise for SAP Аpplications.

CNews: Каково взаимодействие SUSE и Hitachi в рамках внедрения/использования SAP HANA?

Владимир Главчев: Технологическое партнерство компаний SUSE и Hitachi, в том числе, и в части создания платформы для приложений SAP, длится уже не первый год. Его результатом стало создание целой линейки интегрированных решений и протестированных конфигураций, оптимизированных и сертифицированных для выполнения SAP HANA. Они сочетают в себе все преимущества Hitachi Unfied Compute Platform (UCP) Select for the SAP HANA Platform и SUSE Linux Enterprise for SAP Аpplications и позволяют достигать высочайшего уровня доступности критичных для бизнеса приложений. Другим важным достоинством совместных решений является хорошая масштабируемость при разумных затратах, что весьма актуально в современных условиях. Компании активно сотрудничают в области развертывания приложений SAP в частных и гибридных облаках, построенных на оборудовании Hitachi и программных продуктах SUSE Linux Enterprise Server и SUSE OpenStack Cloud.

CNews: На ваш взгляд, как должна выстраиваться программная инфраструктура компании, которая решила пройти через цифровую трансформацию?

Владимир Главчев: На мой взгляд, главными требованиями к программной инфраструктуре современной компании являются открытость и гибкость. Требования бизнеса к ИТ меняются буквально со скоростью света. И эта тенденция, судя по всему, сохранится в обозримом будущем. При этом нужно еще уложиться в бюджет, не проигрывая в управляемости и безопасности. Инфраструктура должна быть максимально открыта для внедрения новых технологий и обеспечивать гибкость выбора решений при модернизации, что необходимо для реализации поставленных перед нею задач.