Рынок видеоконференцсвязи 2024
Российский рынок ВКС продолжает расти на фоне процесса импортозамещения. Если раньше среди заказчиков был преимущественно государственный сектор, то сейчас к отечественным вендорам все чаще обращаются представители крупного бизнеса, производства, энергетики, которые не хотят рисковать ИТ-инфраструктурой из-за угроз информационной безопасности и потенциальных блокировок. Среди основных трендов — запрос на комплексные коммуникационные решения, работающие по принципу «одного окна», рост доверия к российским ВКС, а также выход отечественных разработчиков на рынки дружественных стран.
14.06.2024
Российские ВКС вызвали интерес у иностранных компаний
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Российский рынок систем видеоконференцсвязи (ВКС) продолжается развиваться, основным драйвером остается процесс импортозамещения. Вероятно, в ближайшие пару лет он будет происходить быстрее, так как многие компании еще пользуются западными решениями, на которые вот-вот закончатся лицензии, что приведет к техническим сложностям. Тем временем, отечественные продукты еще нуждаются в доработке. По мнению опрошенных CNews экспертов, сегодня в РФ нет полноценной альтернативы популярным западных решениям. Однако эти сложности воспринимаются разработчиками как вызов, российские продукты постоянно совершенствуются, иначе ими бы не заинтересовались компании из дружественных стран.
Российский рынок систем видеоконференцсвязи (ВКС) продолжается развиваться, основным драйвером остается процесс импортозамещения. Вероятно, в ближайшие пару лет он будет происходить быстрее, так как многие компании еще пользуются западными решениями, на которые вот-вот закончатся лицензии, что приведет к техническим сложностям. Тем временем, отечественные продукты еще нуждаются в доработке. По мнению опрошенных CNews экспертов, сегодня в РФ нет полноценной альтернативы популярным западных решениям. Однако эти сложности воспринимаются разработчиками как вызов, российские продукты постоянно совершенствуются, иначе ими бы не заинтересовались компании из дружественных стран.
CNews Analytics: Крупнейшие поставщики решений для видеоконференцсвязи
|№2023
|№2022
|Название компании
|Выручка от создания решений в области ВКС в 2023 г., ₽млн с НДС
|Выручка от создания решений в области ВКС в 2022 г., ₽млн с НДС
|Рост выручки 2023/2022 %
|1
|1
|IVA Technologies
|4 042
|1 518
|166,3%
|2
|2
|Труконф
|3 399
|1 190,4
|185,5%
|3
|-
|NexTouch
|2 561
|2 230
|14,8%
|4
|3
|Сател
|1 683
|890,9
|88,9%
|5
|4
|Вебинар Технологии (МТС Линк)
|865
|684
|26,5%
CNews Analytics, 2024
Эксперты прогнозируют изменение структуры российского рынка ВКС — укрупнение игроков и схлопывание стартапов
Читать полностью Российский рынок видеоконференцсвязи продолжает демонстрировать положительную динамику, и опрошенные CNews эксперты оптимистично смотрят в будущее, утверждая, что, как минимум, до 2025 г. стагнации ждать не придется. Среди причин роста игроки рынка, как и в предыдущие пару лет, называют процесс импортозамещения, который, в свою очередь, повысил уровень доверия российского бизнеса к отечественным ВКС-решениям.
Российский рынок видеоконференцсвязи продолжает демонстрировать положительную динамику, и опрошенные CNews эксперты оптимистично смотрят в будущее, утверждая, что, как минимум, до 2025 г. стагнации ждать не придется. Среди причин роста игроки рынка, как и в предыдущие пару лет, называют процесс импортозамещения, который, в свою очередь, повысил уровень доверия российского бизнеса к отечественным ВКС-решениям.
Топ-10 трендов рынка видеоконференцсвязи
Читать полностью В современном мире, где продолжают набирать обороты глобализация и цифровизация бизнеса, видеоконференцсвязь (ВКС) становится важнейшей частью повседневной жизни. Системы ВКС стали незаменимым инструментом для работы, учебы и общения. Технология ВКС обеспечивает передачу аудио- и видеоинформации между двумя или более точками. Она использует различные каналы связи, такие как интернет, телефонные сети и спутниковое каналы, позволяющие людям из разных уголков мира видеть и слышать друг друга в режиме реального времени, преодолевая расстояния.
В современном мире, где продолжают набирать обороты глобализация и цифровизация бизнеса, видеоконференцсвязь (ВКС) становится важнейшей частью повседневной жизни. Системы ВКС стали незаменимым инструментом для работы, учебы и общения. Технология ВКС обеспечивает передачу аудио- и видеоинформации между двумя или более точками. Она использует различные каналы связи, такие как интернет, телефонные сети и спутниковое каналы, позволяющие людям из разных уголков мира видеть и слышать друг друга в режиме реального времени, преодолевая расстояния.
Андрей Врацкий, eXpress: Требования клиентов растут, просто видеоконференцсвязи уже недостаточно
Читать полностью Российский рынок ВКС ежегодно растет, растут и требования заказчиков: просто видеоконференцсвязи уже недостаточно. CEO супераппа для бизнеса eXpress Андрей Врацкий рассказал читателям Cnews, какие сервисы нужны клиентам и что нового предложит компания в этом году.
Российский рынок ВКС ежегодно растет, растут и требования заказчиков: просто видеоконференцсвязи уже недостаточно. CEO супераппа для бизнеса eXpress Андрей Врацкий рассказал читателям Cnews, какие сервисы нужны клиентам и что нового предложит компания в этом году.
Николай Галкин, «Кофемания»: Когда коллеги в стороннем мессенджере обмениваются документами, они их дарят всему миру
Читать полностью Зачем бизнесу отказываться от популярных Telegram и WhatsApp* и переходить на корпоративные мессенджеры? Директор департамента информационных технологий холдинга «Кофемания» Николай Галкин рассказал CNews, как российская платформа eXpress не только делает жизнь компании удобнее, но и спасает от утечек коммерческой информации.
Зачем бизнесу отказываться от популярных Telegram и WhatsApp* и переходить на корпоративные мессенджеры? Директор департамента информационных технологий холдинга «Кофемания» Николай Галкин рассказал CNews, как российская платформа eXpress не только делает жизнь компании удобнее, но и спасает от утечек коммерческой информации.
Не просто техподдержка: как вендор ВКС развивает сервис
Читать полностью Российский разработчик решений видеоконференцсвязи Vinteo серьезно относится не только к созданию высокотехнологичных профессиональных продуктов, но и к построению долгосрочных отношений с пользователями. Для помощи заказчикам, эксплуатирующим ВКС Vinteo, в решении технических проблем любой категории, вендор активно развивает собственное сервисное направление.
Российский разработчик решений видеоконференцсвязи Vinteo серьезно относится не только к созданию высокотехнологичных профессиональных продуктов, но и к построению долгосрочных отношений с пользователями. Для помощи заказчикам, эксплуатирующим ВКС Vinteo, в решении технических проблем любой категории, вендор активно развивает собственное сервисное направление.
Сеть московских ресторанов перешла на отечественный корпоративный мессенджер
Читать полностью Все чаще бизнес уходит от популярных мессенджеров и внедряет безопасные корпоративные решения, где есть множество функций в едином интерфейсе. От ведения переписки и обмена документов до проведения опросов и интеграции с IP-телефонией. О том, какие задачи решает сеть ресторанов «Кофемания» с российским корпоративным мессенджером eXpress, в материале CNews.
Все чаще бизнес уходит от популярных мессенджеров и внедряет безопасные корпоративные решения, где есть множество функций в едином интерфейсе. От ведения переписки и обмена документов до проведения опросов и интеграции с IP-телефонией. О том, какие задачи решает сеть ресторанов «Кофемания» с российским корпоративным мессенджером eXpress, в материале CNews.
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