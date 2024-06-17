Российский рынок систем видеоконференцсвязи (ВКС) продолжается развиваться, основным драйвером остается процесс импортозамещения. Вероятно, в ближайшие пару лет он будет происходить быстрее, так как многие компании еще пользуются западными решениями, на которые вот-вот закончатся лицензии, что приведет к техническим сложностям. Тем временем, отечественные продукты еще нуждаются в доработке. По мнению опрошенных CNews экспертов, сегодня в РФ нет полноценной альтернативы популярным западных решениям. Однако эти сложности воспринимаются разработчиками как вызов, российские продукты постоянно совершенствуются, иначе ими бы не заинтересовались компании из дружественных стран.