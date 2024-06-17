Российские ВКС вызвали интерес у иностранных компаний

Российский рынок систем видеоконференцсвязи (ВКС) продолжается развиваться, основным драйвером остается процесс импортозамещения. Вероятно, в ближайшие пару лет он будет происходить быстрее, так как многие компании еще пользуются западными решениями, на которые вот-вот закончатся лицензии, что приведет к техническим сложностям. Тем временем, отечественные продукты еще нуждаются в доработке. По мнению опрошенных CNews экспертов, сегодня в РФ нет полноценной альтернативы популярным западных решениям. Однако эти сложности воспринимаются разработчиками как вызов, российские продукты постоянно совершенствуются, иначе ими бы не заинтересовались компании из дружественных стран.

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CNews Analytics: Крупнейшие поставщики решений для видеоконференцсвязи

№2023 №2022 Название компании Выручка от создания решений в области ВКС в 2023 г., ₽млн с НДС Выручка от создания решений в области ВКС в 2022 г., ₽млн с НДС Рост выручки 2023/2022 %
1 1 IVA Technologies  4 042 1 518 166,3%
2 2 Труконф 3 399 1 190,4 185,5%
3 - NexTouch 2 561 2 230 14,8%
4 3 Сател 1 683 890,9 88,9%
5 4 Вебинар Технологии (МТС Линк) 865 684 26,5%

CNews Analytics, 2024

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Эксперты прогнозируют изменение структуры российского рынка ВКС — укрупнение игроков и схлопывание стартапов

Российский рынок видеоконференцсвязи продолжает демонстрировать положительную динамику, и опрошенные CNews эксперты оптимистично смотрят в будущее, утверждая, что, как минимум, до 2025 г. стагнации ждать не придется. Среди причин роста игроки рынка, как и в предыдущие пару лет, называют процесс импортозамещения, который, в свою очередь, повысил уровень доверия российского бизнеса к отечественным ВКС-решениям.

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Топ-10 трендов рынка видеоконференцсвязи

В современном мире, где продолжают набирать обороты глобализация и цифровизация бизнеса, видеоконференцсвязь (ВКС) становится важнейшей частью повседневной жизни. Системы ВКС стали незаменимым инструментом для работы, учебы и общения. Технология ВКС обеспечивает передачу аудио- и видеоинформации между двумя или более точками. Она использует различные каналы связи, такие как интернет, телефонные сети и спутниковое каналы, позволяющие людям из разных уголков мира видеть и слышать друг друга в режиме реального времени, преодолевая расстояния.

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Андрей Врацкий
eXpress

Андрей Врацкий, eXpress: Требования клиентов растут, просто видеоконференцсвязи уже недостаточно

Российский рынок ВКС ежегодно растет, растут и требования заказчиков: просто видеоконференцсвязи уже недостаточно. CEO супераппа для бизнеса eXpress Андрей Врацкий рассказал читателям Cnews, какие сервисы нужны клиентам и что нового предложит компания в этом году.

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Николай Галкин
«Кофемания»

Николай Галкин, «Кофемания»: Когда коллеги в стороннем мессенджере обмениваются документами, они их дарят всему миру

Зачем бизнесу отказываться от популярных Telegram и WhatsApp* и переходить на корпоративные мессенджеры? Директор департамента информационных технологий холдинга «Кофемания» Николай Галкин рассказал CNews, как российская платформа eXpress не только делает жизнь компании удобнее, но и спасает от утечек коммерческой информации.

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Не просто техподдержка: как вендор ВКС развивает сервис

Российский разработчик решений видеоконференцсвязи Vinteo серьезно относится не только к созданию высокотехнологичных профессиональных продуктов, но и к построению долгосрочных отношений с пользователями. Для помощи заказчикам, эксплуатирующим ВКС Vinteo, в решении технических проблем любой категории, вендор активно развивает собственное сервисное направление.

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Сеть московских ресторанов перешла на отечественный корпоративный мессенджер

Все чаще бизнес уходит от популярных мессенджеров и внедряет безопасные корпоративные решения, где есть множество функций в едином интерфейсе. От ведения переписки и обмена документов до проведения опросов и интеграции с IP-телефонией. О том, какие задачи решает сеть ресторанов «Кофемания» с российским корпоративным мессенджером eXpress, в материале CNews.

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