За последние два года провайдеры ввели рекордное количество стойко-мест, впервые этот показатель превысил отметку в 10 тыс. в год. Причинами этого являются реализация проектов, замороженных в начале 2022 г. Впрочем, в 2025 г. может наступить временный спад в количестве новых запусков, так как лидеры рынка берут паузу, чтобы заполнить новые площади клиентским оборудованием. Кроме того, высокая ключевая ставка будет сдерживать реализацию новых проектов. Однако в долгосрочной перспективе высокие темпы роста рынка сохранятся, так как потребность в ресурсах ЦОД постоянно растет, а ИТ-инфраструктура является критичной для функционирования многих отраслей экономики. Положительными факторами развития рынка будут выход в этот сегмент девелоперских компаний, а также возможные льготы для дата-центров со стороны государства.