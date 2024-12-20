Центры обработки данных 2024
20.12.2024
Благодаря девелоперам в России запустили рекордное количество стойко-мест
Большая часть запускаемых в России мощностей коммерческих ЦОД реализуется строительными компаниями, которые ранее сторонились этого бизнеса. Несмотря на высокие затраты и длительные сроки окупаемости потенциал рынка ЦОД огромен ввиду продолжающейся цифровизации и революции технологий ИИ. Именно поэтому компании из сферы недвижимости обратили пристальное внимание на сегмент ЦОД-строения.Читать полностью
CNews Analytics: Крупнейшие поставщики услуг ЦОД в России
|№ 2024
|№ 2022
|Название компании
|Количество стойко-мест в 2024
|Количество стойко-мест в 2023
|Количество стойко-мест в 2022
|1
|1
|РТК-ЦОД
|27 154
|20 510
|15 461
|2
|3
|IXcellerate
|8 269
|6 279
|5 443
|3
|9
|Атомдата
|6 570
|1 680
|1 680
|4
|2
|DataPro
|6 553
|6 553
|6 131
|5
|4
|Selectel
|3 612
|3 500
|3 500
Темпы ввода новых ЦОД выросли в 2 раза
За последние два года провайдеры ввели рекордное количество стойко-мест, впервые этот показатель превысил отметку в 10 тыс. в год. Причинами этого являются реализация проектов, замороженных в начале 2022 г. Впрочем, в 2025 г. может наступить временный спад в количестве новых запусков, так как лидеры рынка берут паузу, чтобы заполнить новые площади клиентским оборудованием. Кроме того, высокая ключевая ставка будет сдерживать реализацию новых проектов. Однако в долгосрочной перспективе высокие темпы роста рынка сохранятся, так как потребность в ресурсах ЦОД постоянно растет, а ИТ-инфраструктура является критичной для функционирования многих отраслей экономики. Положительными факторами развития рынка будут выход в этот сегмент девелоперских компаний, а также возможные льготы для дата-центров со стороны государства.Читать полностью
У ЦОД-провайдеров заканчиваются деньги на строительство
На рынке коммерческих ЦОД ожидается замедление темпов ввода новых площадок из-за нехватки финансирования. В результате повышения ключевой ставки ЦБ РФ кредиты стали недоступны, а строительство дата-центра — это крупный инвестиционный проект, требующий как минимум нескольких сотен миллионов рублей, и у самих ЦОД-провайдеров не всегда достаточно средств для таких масштабных вложений.Читать полностью
CNews Analytics: Выручка крупнейших российских провайдеров услуг ЦОД
|№ 2023
|№ 2022
|Название компании
|Выручка от услуг ЦОД в 2023 г., млн ₽, с НДС
|Выручка от услуг ЦОД в 2022 г., млн ₽, с НДС
|Динамика выручки 2023/2022, в %
|1
|1
|РТК-ЦОД
|51 013
|38 866
|31,3%
|2
|2
|Selectel
|12 300
|9 772
|25,9%
|3
|4
|IXcellerate
|6 319
|4 890
|29,2%
|4
|5
|DataPro
|4 403
|3 054
|44,2%
|5
|7
|Oxygen
|2 410
|1 581
|52,4%
Выручка коммерческих дата-центров выросла на треть
Выручка ЦОД-провайдеров ежегодно увеличивается на 30%, а места в новых дата-центрах раскупаются еще на этапе строительства. Парадоксально, но ввод в строй новых мощностей приводит к дальнейшему росту цен. Это связано как с инфляцией, так и с введением санкцией, что привело к дополнительным расходам на поиск новых альтернативных вендоров оборудования и налаживание работы каналов параллельного импорта. При этом дефицит ресурсов коммерческих дата-центров на рынке сохранится, так как заказчикам стало сложнее поддерживать собственную инфраструктуру, а развертывание ИИ-сервисов требует новых вычислительных мощностей. При этом спрос на искусственный интеллект не стоит переоценивать. Об этом говорит опыт Китая, где построили слишком большое количество дата-центров под нужды ИИ, и многие площадки попросту простаивают.Читать полностью
Андрей Аксенов, IXcellerate: Повышенный интерес к ИИ провоцирует всплеск спроса на ЦОД-услуги
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Дмитрий Деев, «ВсеИнструменты.ру»: На рынке по-прежнему сохраняется дефицит доступных ресурсов ЦОД
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Как рынок инженерных решений для дата-центров реагирует на уход иностранных вендоров
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