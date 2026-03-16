Цена незаменимого для жестких дисков металла достигла исторического максимума и не планирует останавливаться

Цены на рутений взлетели до исторического максимума, чему поспособствовал ажиотажный спрос со стороны индустрии искусственного интеллекта. Ограниченное предложение металла, добываемого лишь как побочный продукт в Южной Африке, грозит рынку масштабным дефицитом уже в 2026 г.



Опять рост цен из-за ИИ

Цены на рутений — важный в микроэлектронике металл платиновой группы, достигли исторического максимума. Как отмечают отраслевые аналитики, это связано с редким сочетанием факторов: жестким ограничением предложения и стремительно растущим спросом, связанным с развитием в области искусственного интеллекта — сообщает издание Reuters.

Если в марте 2025 г. цена на рутений составляла около $600–630 за унцию (28,35 грамма), то год спустя, в марте 2026 г., она подскочила до $1750, согласно данным глобального поставщика инфраструктуры финансовых рынков LSEG (London Stock Exchange Group), основанным на эталонных ценах британской металлургической компании Johnson Matthey.

Опрошенные Reuters эксперты сходятся во мнении, что столь впечатляющий рост не случаен и отражает фундаментальные изменения на рынке высоких технологий.

Причина подорожания

Ключевым драйвером этого спроса стала именно сфера хранения данных, критически важная для развития искусственного интеллекта и облачных вычислений.

FreePik Цены на Рутений активно растут

Стремительное расширение мощностей центров обработки данных напрямую стимулирует производство жестких дисков, где рутений играет незаменимую роль. Он используется в сверхтонких магнитных слоях, позволяя осуществлять более плотную запись информации и создавая основу для создания высокоемких накопителей, необходимых для обучения и работы ИИ-моделей.

Более того, значение рутения для микроэлектроники будущего выходит далеко за рамки накопителей. Согласно исследованиям Российской академии наук, по мере того как традиционная кремниевая электроника приближается к физическому пределу миниатюризации, рутений рассматривается как один из главных кандидатов на замену меди в сверхмалых чипах.

При ширине дорожек менее 20 нанометров (нм) медь перестает справляться с токовыми нагрузками, и рутений, благодаря своей высокой устойчивости к электромиграции (разрушению под действием тока), становится безальтернативным материалом для соединений в процессорах и микросхемах нового поколения.

Ожидается еще больший дефицит

По данным Статистического управления ЮАР, в январе 2025 г. добыча платиновых металлов в регионе сократилась на 3,8% в годовом исчислении. Компания Northam Platinum подтверждает, что эта тенденция наблюдается уже несколько лет из-за хронического недостатка инвестиций в новые рудники на протяжении последних двух десятилетий.

Руководитель отдела исследований в MKS PAMP (швейцарская компания, специализирующаяся на торговле, аффинаже и обработке драгоценных металлов) Ники Шилс (Nicky ⁠Shiels), отмечает позиционирование рутения как «ценового индикатора развития ИИ» побуждает инвесторов наращивать свои позиции, дополнительно подогревая рынок.

Reuters также отмечает, что в 2026 г. рынок рутения ожидает дефицит в размере 203 тыс. унций, что в условиях растущего спроса со стороны высокотехнологичных отраслей может привести к дальнейшему удорожанию этого уникального металла.

Есть ли альтернативы?

Ученые также активно изучают и другие перспективные направления. В Дальневосточном федеральном университете создаются уникальные наноструктуры из рутения и кобальта, которые могут лечь в основу энергонезависимой магнитной памяти и логики. Такие устройства обещают не только сверхбыструю обработку информации, но и кардинальное снижение энергопотребления, что особенно актуально для огромных дата-центров.

Исследования НИЯУ МИФИ показывают, что соединения рутения могут стать основой для молекулярной электроники, где размер транзисторов будет сокращен до одной молекулы, что даст огромный прирост производительности компьютеров в ближайшие 10-15 лет. В более привычных областях этот металл также незаменим: его добавляют в платину для создания сверхизносостойких электрических контактов и используют для повышения коррозионной стойкости титана.

Что касается возможности замены рутения, то здесь ситуация складывается не в пользу потребителей. На сегодняшний день альтернативные технологии либо слишком дороги, либо не позволяют достичь требуемой плотности записи данных.

В то же время предложение металла остается структурно ограниченным. Рутений добывается исключительно как побочный продукт при извлечении других платиновых металлов, главным образом в Южной Африке.

Из-за ИИ дорожает не только рутений

Помимо рутения в цене выросли медь и олово. По данным на декабрь 2025 г., медь приблизилась к отметке $12 тыс. за тонну, а годовой рост составил около 35%. Аналитики прогнозировали, что 2025 г. станет самым сильным годом для меди с 2009 г.

Цена на олово с конца декабря выросла на 27%, а за весь прошлый год — на 13%. В январе 2026 г. олово достигло цены $49 412 за тонну.

Иногда искусственный интеллект обвиняют еще и в росте цен на алюминий. Однако чаще этот процесс объясняют другими причинами, такими как перебои в поставках, снижение объемов производства в Китае и проблемы с энергоснабжением.

Тем не менее, отдельные источники указывают, что развитие ИИ могло косвенно способствовать увеличению спроса на алюминий, так как этот металл широко применяется в секторах, связанных с цифровой модернизацией.