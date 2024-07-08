Налоговые вычеты, контроль цен. Правительство готовит новые меры по внедрению российского «железа» и ПО

Михаил Мишустин поручил Правительству разработать и внедрить целый ряд мер, призванных помочь достижению цели перехода на отечественное ПО 80% всех российских предприятий. В России появится новый налоговый вычет, а цены на госзакупках будут регулироваться государством.



Распоряжение премьер-министра

На официальном сайте Правительства России появилось распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина запустить ряд инструментов поддержки внедрения на предприятиях и в госорганах отечественного компьютерного оборудования и программных решений.

К концу десятилетия 80% всех предприятий должны перейти на отечественное ПО, прежде всего в системах управления ресурсами и производством, приводятся в сообщении слова Председателя Правительства. Такие масштабные задачи требуют скоординированных действий бизнеса и государства, отметил Мишустин.

Для оценки принимаемых мер будет организован мониторинг уровня технологической независимости и информационной безопасности в промышленности.

Цены, налоги и кредиты

Минцифры и ФАС поручено проработать возможные механизмы государственного контроля и регулирования цен на ПО в рамках госзаказа. Для этого они проведут совместный мониторинг стоимости российских программ за период с 2021 г. по 2024 г.

Для снижения расходов предприятий при реализации комплексных проектов по внедрению российского программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов Минцифры и Минфину должны проработать возможность введения налогового вычета.

Минцифры также поручено предусмотреть в национальном проекте «Экономика данных и цифровая трансформация государства» еще ряд мер для стимулирования перехода на отечественную технику и софт, например, грантовую поддержку особо значимых проектов пилотных проектов внедрения российского ПО; льготное кредитование приобретения современного российского ПО; строительство центров обработки данных для оказания коммерческих услуг.

Требования по закупкам

Госкорпорациям и госкомпаниям будет запрещено разрабатывать общесистемное и базовое ПО, вместо того, чтобы закупать отечественные аналоги, уже представленные на российском рынке. В мае 2024 г. CNews писал о такой инициативе Минцифры. Глава ведомства Максут Шадаев подчеркнул тогда, что запрет коснется лишь самописного софта, который госкомпании создают исключительно для собственных нужд, и который они в дальнейшем не намерены коммерциализировать, то есть продавать.

Планируется уделить внимание развитию облачных сервисов. В правила формирования реестра российского ПО будет добавлено требование иметь свои облачные версии. А для госкомпаний и госкорпораций введут обязательные нормативы по доле закупок услуг и сервисов у коммерческих операторов облачной инфраструктуры.

Тестирование и оценка

Минцифры совместно с заинтересованными ведомствами должно обеспечить создание отраслевых полигонов для тестирования и апробации новых отечественных программных решений на базе компаний, входящих в состав индустриальных центров компетенций.

Такие объекты создаются и по другим направлениям. Так, в июне 2024 г. Минпромторг принял решение создавать полигоны для тестирования оборудования и материалов для опто- и СВЧ-электроники, для силовой и микроэлектроники и для фотошаблонов.

Для оценки функциональной и технической зрелости российских отраслевых программных решений по сравнению с ведущими зарубежными аналогами в Минцифры будет разработана специальная методика.

Подготовка кадров

Для преодоления проблем с дефицитом кадров ИТ-компании обяжут для получения аккредитации организаций в сфере информационных технологий безвозмездно предоставлять свое ПО вузам для организации образовательного процесса. Также обязательным условием для аккредитации станет стажировка студентов вузов на предприятии или в компании.

Развитию кадрового потенциала должно способствовать создание национальной системы подтверждения компетенций разработчиков программного обеспечения. Эта задача поставлена перед Минцифры и Минтрудом.

Планируется также создать единую цифровую платформу для дополнительного образования школьников и студентов. Реализацией этой инициативы займутся Минцифры и Минобрнауки совместно с ведущими ИТ-компаниями.

Особую важность кадрового блока подчеркнул в разговоре с CNews эксперт по цифровой трансформации Олег Логвинов. «Цифровизация — это, прежде всего, процесс трансформации поведения людей, и только во вторую очередь — технологии», — сказал он.

Но учить в первую очередь нужно не студентов и школьников, считает Логвинов: «Наша проблема заключается в том, что существует разрыв между теми, кто знает технологии и теми, кто знает бизнес. Они часто говорят на разных языках. Правительству нужно обратить внимание на отсутствие именно бизнес экспертизы в ИТ интеграторах. Что тут можно предложить? Нужно обучать технологиям уже опытных производственников. К примеру, если обучить грамотного производственника системе 1С или SAP и интегрировать его в ИТ-команду, то это принесет гораздо большую пользу, чем если просто "вбрасывать" в проект супер-программистов или аналитиков».