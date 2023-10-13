Искусственный интеллект в 2024 г. ждёт «холодный душ» и суровая проверка реальностью

Аналитики компании CCS Insight заявили, что вокруг генеративных ИИ аккумулировалось такое количество хайпа, что значительный спад интереса в 2024 г. неизбежен. Неизбежно и замедление развития технологий.

Остынь, искусственный интеллект

В 2024 году генеративные ИИ ждёт «холодный душ», - такой прогноз дала аналитическая компания CCS Insight.

По мнению аналитиков, перегретой и захайпованной отрасли придётся пройти «проверку действительностью»: интерес к технологии уже начал спадать, в то время как затраты постоянно растут. Раздающиеся со всех сторон запросы на регулирование ИИ также приведут к замедлению развития отрасли.

Как заявил Бен Вуд (Ben Wood), старший аналитик CCS Insight заявил изданию CNBC, что его компания - пропонент ИИ и что эта технология окажет благотворное воздействие на экономику, общество в целом и его продуктивность.

«Однако хайп вокруг генеративного ИИ в 2023 г. был настолько колоссальным, что, как мы считаем, речь идёт об его избытке, в то время как для вывода его на рынок потребуется преодолеть массу препятствий», - заявил Вуд.

Фото: ru.freepik.com Вокруг генеративных ИИ накопилось такое количество хайпа, что значительный спад интереса к ним неизбежен

Генеративные ИИ-модели - ChatGPT, Google Bard, Anthropic Claude или Synthesia - полагаются на обширные вычислительные ресурсы, которые есть в их распоряжении, необходимые для осуществления колоссальных объёмов математических операций, благодаря которым они и выдают ответы на вопросы людей (нередко не имеющие никакого отношения к действительности).

Разработчикам, большим и малым, приходится закупать специализированные, особенно производительные процессоры для запуска ИИ-приложений. В случае генеративных ИИ это, как правило, GPU (изначально графические процессоры) - в основном NVidia.

На данный момент Amazon, Google, Alibaba, Meta и, по слухам, OpenAI разрабатывают собственные процессоры.

По словам Вуда, сама только стоимость и поддержка генеративных ИИ выходит колоссальной. Компании масштаба тех, что перечислены выше, это вполне устраивает, а вот менее крупнокалиберным организациями и множеству разработчиков работа с ИИ окажется не по силам и не по средствам.

«ИИ не достигает тех маркетинговых результатов, о каких говорили ранее. Их использование ограничено моделью обучения, при этом затраты и объем данных для обучения растет. Но всё же точечные задачи решать можно и нужно, например, прогнозирование болезней по результатам МРТ, - говорит Алексей Водясов, технический директор компании SEQ. - В целом же за хайпом и бумом неизбежно следует спад интереса. ИИ выйдет из фокуса всеобщего внимания так же быстро, как и вошёл, и это как раз нормальное течение процесса. Возможно, спад переживут не все, но ИИ - это действительно «игрушка для богатых», и таковой на ближайшее время и останется».

Регулировать - надо, только вот как?

Планы ЕС отрегулировать отрасль тоже сказываются на прогнозах CCS Insight. По мнению аналитиков, хотя именно Евросоюз станет первым, где будут приняты законопроекты об ИИ, их придётся многократно переписывать, поскольку ИИ - пока что - развивается обгоняющими темпами.

«Финализации законодательства не случится до конца 2024 г., - уверен Вуд, - в результате отрасли придётся предпринимать первые шаги по саморегулированию».

Генеративные ИИ в этом году наделали больше шуму, чем когда-либо, доказав, что им под силу создавать новый контент, малоотличимый от человеческих творений - будь-то создание изображений, текстов песен или научных работ.

Доходит до того, что ИИ способен в считанные секунды разработать концептуальный дизайн для микросхем и шагающих роботов.

В то время как всё это демонстрирует колоссальный потенциал ИИ к ускорению всех процессов, раздаётся всё больше голосов, критически оценивающих подобные перспективы: ИИ всё больше угрожает оставить без работы множество профессионалов, обучавшихся своему делу многие годы. Этого опасаются как сами профессионалы, так и государственные чиновники, которым в результате придётся решать проблему с переобучением и трудоустройством миллионов людей.

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Это не единственная угроза со стороны ИИ: в Сети ежедневно публикуются новостные материалы, целиком сгенерированные ИИ. Компания NewsGuard утверждает, что как минимум 49 новостных сайтов, чей контент целиком сгенерирован ИИ.

При этом отличить тексты, написанные ИИ, от человеческих почти или вовсе невозможно.

Некоторые компании (включая OpenAI) пытались выпускать детекторы текстов, написанных ИИ, и обнаружили, что они не работают.

В свою очередь растут возможности визуальных генеративных ИИ, которые способны вполне эффективно воспроизводить неотличимые от реальных фото и видео материалы.

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Существуют опасения, что подобный контент будет массово генерироваться в целях пропаганды и политических манипуляций.

Законодателей в Европе также заботят такие проблемные сферы, как распознавание лиц с помощью ИИ, - которые уже активно применяют спецслужбы и полицейские учреждения во многих странах. В России и Китае это делается в открытую.

В ЕС, исходя из соображений защиты прав человека, подобные технологии хотят запретить или, по крайней мере, жёстко ограничить.

Ещё одно ограничение, которое предлагается реализовать в Европе, - это обязать вендоров генеративных ИИ представлять свои разработки на независимую экспертизу до вывода их на рынок или в открытый доступ.

Вендоры этому не рады и будут сопротивляться. Хотя на словах все они согласны, что регулирование необходимо и что технология нуждается в защитных механизмах и надзоре, и готовы такие механизмы реализовать.