Россиян не бросят наедине со сломанной иностранной техникой. Ремонтом займутся воротилы рынка

В России налаживается ситуация с ремонтом техники. Ранее его осуществляли производители, а теперь, после их ухода. Инициативу начали перенимать крупнейшие отечественные дистрибьюторы. Но у них в фокусе корпоративный сегмент – потребительский невыгоден, так как приносит в данном случае намного меньше денег.

Починить все

В России начала меняться ситуация с ремонтом техники ушедших из страны иностранных производителей. Как пишет «Коммерсант», крупные дистрибьюторы решили взять все в свои руки и расширить свой сервис по ее починке. Однако это касается в первую очередь корпоративного сегмента, поскольку сегмент розничный приносит в плане ремонта техники значительно меньше денег.

По информации издания, в числе тех, кто намерен развивать сервис по ремонту корпоративной электроники, есть компания OCS. Она занимается поставками продукции компаний Asus, Huawei, Samsung, Nvidia и ряда других. Все они одна за одной в период с марта по июнь 2022 г. в той или иной степени покинули российский рынок.

Первым шагом к реализации идеи стало расширение площадей, которые будут использоваться для ремонта техники. По словам дистрибутора, они увеличились в десть раз, но за счет территории складских помещений. Почему при расширении пострадали именно они, остается неизвестным.

Возможно, починить технику иностранных в России в ближайшем будущем станет проще и быстрее

Объем инвестиций в расширение ремонтного сервиса OCS не раскрывает. Как пишет издание, ежегодно компания вкладывает в него несколько десятков миллионов рублей. Эта сумма расходуется, в том числе, на обучение персонала и закупку необходимого «железа».

Хитрый план

В условиях иностранных санкций и повсеместных ограничений, с которыми столкнулись Россия и ее граждане, гораздо более интересным является ответ на вопрос, как в страну будут попадать запчасти для ремонта техники. Как сообщал CNews, еще летом 2022 г. в России возникла нехватка комплектующих для ноутбуков популярных ушедших из страны марок. Смартфонов это тоже коснулось – появились проблемы с поставками запчастей как минимум для мобильников Samsung и Apple.

К осени 2022 г. ситуация усугубилась. Компания Xiaomi из России не уходила, однако в авторизованных центрах образовался настолько мощный дефицит комплектующих, что владельцам устройств проще (а иногда еще и значительно дешевле) купить новое устройство, нежели отремонтировать имеющееся.

Как пишет «Коммерсант», OCS нашла интересный выход из ситуации. Чинить технику дистрибутор планирует из запчастей, полученных в результате разборки списанной электроники. По словам представителей компании, во время транспортировки всегда появляется «неликвидное оборудование», которое, по всей видимости, и будет служить «донором» комплектующих. Впрочем, эта идея не нова – еще летом 2022 г. CNews писал, что подобную практику освоили многие сервисные центры.

Ослепляюще яркие перспективы

По словам источника издания на российском рынке электроники, в настоящее время объем сферы ремонта техники для корпоративного сегмента оценивается в России в сотни миллионов долларов в год. После ухода иностранных компаний этому рынку «грозит» существенный рост, поскольку высвободившиеся ниши стали занимать российские организации.

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На какой рост выручки рассчитывает OCS, вкладываясь в существенное расширение своего ремонтного бизнеса, остается неизвестным. Однако речь может идти о весьма крупных суммах, с учетом того, что за неполные 28 лет своего существования (компания основана в 1994 г.) число мировых производителей, с которыми она сотрудничает, достигло 450.

Являясь одним из крупнейших российских дистрибьюторов (выручка 217 млрд руб. за 2021 г. при чистой прибыли 4,9 млрд руб. – «Контур.фокус»), OCS поставляет довольно широкий спектр техники, включая ПК и комплектующие, оргтехнику, системы хранения данных, бытовую электронику и даже телеком-оборудование. Все это OCS распределяет между более 7200 клиентов – ритейлеров, интеграторов, реселлеров и др.

Выгодно, но не во всем

По информации издания, к бурному развитию направления ремонта техники готовятся и другие российские дистрибьюторы, видя в нем источник существенной прибавки к квартальной и годовой выручке.

Со слов источника издания в крупном российском дистрибьюторе, сами компании предпочитают заниматься ремонтом именно корпоративной электроники, а потребительскую «сбрасывать» на сторонние организации, которые привлекаются в качестве партнеров. Связано это с тем, что починка потребительской техники является «низкомаржинальным сегментом».

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В то же время интересно взглянуть на этот сегмент российского рынка техники со стороны ритейлеров. Например, как сообщили CNews представители группы «М.Видео-Эльдорадо», компания в рамках сервисного обслуживания сотрудничает одновременно и с авторизованными сервисными центрами производителей, с сетями дистрибьюторов, а также с независимыми компаниями «в рамках действующего законодательства и собственной годовой гарантии». Российские ритейлеры начали предоставлять свою гарантию на технику еще летом 2022 г. после ухода из России иностранных вендоров. В «М.Видео-Эльдорадо» уточнили, что готовы к сотрудничеству с новыми партнерами по линии ремонта техники.

В «Мегафоне», напротив, пока не рассматривают вопрос расширения партнерских связей по вопросам ремонта электроники. «Мы проводим полный комплекс работ, связанных с диагностикой и ремонтом техники, поэтому сейчас у нас нет потребности в дополнительном развитии этого направления», – сообщили CNews представители оператора.