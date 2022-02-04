Intel: В «дырах» наших процессоров виновата AMD

В процессорах Intel в 2021 г. было выявлено около 70 уязвимостей, напрямую влияющих на их безопасность. Intel абсолютно уверена, что вина за это лежит на компании AMD, так как больше всего «дыр» эксперты обнаружили в видеочипах Radeon, встроенных в процессоры Intel Kaby Lake-G (восьмое поколение).

Intel не виновата

Компания Intel обвинила своего заклятого конкурента AMD в том, что из-за нее процессоры самой Intel кишат уязвимостями, пишет Tom’s Hardware. Столь парадоксальные, по крайней мере, на первый взгляд, выводы чипмейкер сделал в своем отчете о безопасности.

Документ гласит, что за весь 2021 г. в чипах Intel было найдено 16 уязвимостей, что почти вдвое меньше показателей AMD, в процессорах которых эксперты выявили 31 брешь. Но это касается лишь основных вычислительных блоков процессора – ситуация со встроенной в CPU графикой радикально противоположная.

Интегрированная видеоподсистема в процессорах Intel оказалась намного более «дырявой» на фоне графики AMD. Но Intel уже нашла, кто в этом виноват.

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Как оказалось, в зашкаливающем числе «дыр» в видеорешениях Intel повинна именно AMD. Отчет компании гласит, что за небезопасность в данном случае отвечает с графическую подсистему за авторством AMD, который зачем-то Intel использует в ряде своих собственных чипов.

Как AMD «подставила» Intel

С одной стороны, 16 уязвимостей в процессорах внутри десятков миллионов пользовательских компьютеров и ноутбуков – это очень много. Но на фоне брешей во встроенной графике это число меркнет.

В отчете говорится, что сама Intel выявила 15 уязвимостей. Сторонние эксперты помогли ей найти еще 36.

Инфографика из отчета Intel. AMD, разумеется, представлена в не лучшем свете

Из суммарных 51 брешей в графике Intel 23 приходятся на процессоры линейки Core со встроенной графикой Radeon RX Vega M. Речь идет о линейке Intel Kaby Lake-G, которая, в отличие от обычной Kaby Lake, относится не к седьмому, а к восьмому поколению процессоров Core.

При любом раскладе это довольно старые процессоры Intel, вышедшие еще в начале 2018 г., четыре года назад. Графический чип AMD в них расположен на одной текстолитовой подложке с CPU-кристаллом.

Intel Kaby Lake-G устанавливались в первую очередь в ноутбуки, но также встречались и в составе неттопов. Специалисты Intel своими силами не смогли обнаружить ни одной уязвимости в решении AMD, а упомянутые 23 «дыры», согласно отчету, выявили сторонние исследователи в период с мая по декабрь 2021 г. Почему они не были найдены раньше, и почему их не увидела сама Intel, остается загадкой.

О чем еще говорится в отчете

В своем документе Intel утверждает, что у нее получается делать свои процессоры более безопасными благодаря развитой программе вознаграждения за нахождение уязвимостей (bug bounty). Шесть из 16 выявленных в 2021 г. выявили сторонние эксперты – участники данной программы, получившие за это деньги.

Один из процессоров Kaby Lake-G, подпортивший статистику Intel. Графика AMD - это самый большой кристалл, а слева от него находится модуль памяти HMB

Остальные 10 «дыр» в основных блоках CPU Intel нашли внутренние специалисты компании.

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По подсчетам Intel, ее штатные специалисты в 2021 г. выявили ровно 50% уязвимостей в процессорах. Участники программы вознаграждения пролили свет еще на 43%. Остальные 7% приходятся на проекты с открытым исходным кодом и на организации, которые не могут участвовать в программе вознаграждения Intel.

AMD не реагирует

Компания AMD пока не делала никаких заявлений относительно данных, содержащихся в отчете Intel. Вероятнее всего, она занята подготовкой к анонсу своих новых процессоров Ryzen с архитектурой Zen 4, поддержкой оперативной памяти DDR5 и топологией 5 нм. Они будут соперничать с Alder Lake – 12 поколением процессоров Core, вышедшим в ноябре 2021 г.

Что касается глобального рынка видеокарт, включая интегрированные и дискретные, мобильные и настольные, то Intel является здесь абсолютным лидером за счет широкого распространения своих процессоров. В этом сегменте на III квартал 2021 г. она занимала 62-процентную долю против 18% у AMD и 20% у Nvidia (данные Statista.com).

Как ни парадоксально, но именно Intel выпускает наибольшее количество видеокарт в мире. Правда, они все интегрированные

На всемирном рынке CPU, где Nvidia уже не присутствует, лидирует тоже Intel с долей 60,2%. У AMD 39,7% (статистика портала CPUBenchMark за III квартал 2021 г.).

Угроза национальной безопасности

Пока Intel и AMD решают между собой, чьи процессоры безопаснее для пользователей, в России продукцию каждой из них вот-вот приравняют к угрозе нацбезопасности. Об этом заявила отечественная компания МЦСТ, разработчик процессоров «Эльбрус».

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В середине января 2022 г. МЦСТ назвала «прямой угрозой национальной безопасности России» допуск компьютерной техники на иностранных процессорах к госзакупкам. Так компания отреагировала на проект Минпромторга, открывающий свободный доступ технике на иностранных CPU к тендерам.

С мнением МЦСТ, тем временем, в корне не согласна компания «Байкал электроникс», ее прямой конкурент, создающий процессоры «Байкал», ее представители, напротив, видят в идее Минпромторга многочисленные преимущества для российского рынка.