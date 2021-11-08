Windows 11 научилась заряжать батареи в ноутбуках больше, чем на 100%

Windows 11 «научилась» заряжать АКБ ноутбуков более чем на 100%. Пока у одного пользователя батарея зарядилась на 104%, у другого уровень заряда достиг 115%. Это программный сбой в системе, и Microsoft работает над его устранением, однако готового патча пока нет.

Чудесная функция Windows 11

В Windows 11, новейшей ОС корпорации Microsoft, обнаружилась способность заряжать аккумулятор сверх заявленной производителем нормы. Пользователь Reddit под псевдонимом Zondax опубликовал пост, в котором показал, что после перехода на новую операционную систему АКБ его ноутбука научилась заряжаться до 103%.

Как позже выяснилось, этот показатель не является предельным. Со слов Zondax, Windows 11 позволила аккумулятору его ноутбука зарядиться на 104%. По утверждению пользователя, он боится отключать зарядное устройство, к тому же ему любопытно, до каких значений может дойти уровень зарядки. Однако после публикации скриншота со 104%, сделанной 4 ноября 2021 г., на связь он больше не выходил.

Windows 11 знает о возможностях аккумуляторов больше. чем их производители

Zondax не уточнил, какая сборка Windows 11 установлена на его лэптопе. Не исключено, что это одна из бета-версий, доступных только разработчикам. Обычно об этом свидетельствует надпись с номером релиза в правом нижнем углу экрана, но на предоставленных снимках экрана нужную область занимает окно видеоигры Old School Runescape.

Рекорд Zondax побит

Тема пользователя Zondax на Reddit за четыре дня получила более 100 комментариев и свыше 1200 «лайков». Однако, как выяснилось, его 104% заряда не являются рекордными для Windows 11. Один из пользователей даже искренне порадовался за него, заявив, что АКБ его ноутбука не заряжается даже до 66%.

Личный рекорд Zondax

Участник сообщества Reddit, известный как GlitchyDragon65, сумел зарядить свой ноутбук до сумасшедших 115%. В его случае Windows 11 была обновлена до бета-сборки 22494.

Результат подзарядки ноутбука GlitchyDragon65

На момент публикации материала о других случаях проявления новой «суперспособности» Windows 11 известно не было. Но факт остается фактом – как минимум два человека обнаружили в ней такую функцию. Следовательно, существует вероятность ее проявления и на компьютерах других пользователей.

«Железо» не обманешь

Умение Windows 11 заряжать аккумуляторы ноутбуков сверх установленного лимита – это ни что иное, как программный сбой. Иными словами, это еще один баг системы, вышедшей около месяца назад.

Как пишет профильный ресурс WinFuture, зарядить аккумулятор на более чем 100% хоть возможно в теории, но на практике не так уж просто. Современные батареи нашпигованы различными средствами защиты, в том числе и от перезаряда, который может привести к выходу их из строя.

Обычная зарядка ноутбука может привести к печальным последствиям

Однако пока неясно, способен ли баг Windows 11 отключать защиту от перезаряда. Это чревато перегревом батареи и тратой денег на покупку ее замены, а то и на более дорогостоящий ремонт мобильного ПК. Специалисты WinFuture рекомендуют отключать зарядное устройство по достижении уровня 100%.

Что предпримет Microsoft

На 8 ноября 2021 г. Microsoft официально не признавала наличие еще одного глюка в ее новой операционке, теоретически опасного для пользовательского «железа». Патча, устраняющего его, тоже не существовало.

Что дает интеграция ИТ-систем и московских судов ИТ в госсекторе

Между тем, есть два подтверждения тому, что Microsoft осведомлена о проблеме. Под постами GlitchyDragon65 и Zondax на Reddit появились ответы пользователя Jen Gentleman (jenmsft). Она зарегистрировалась на портале более шести лет назад и представляется всем как работник службы техподдержки Microsoft.

Один из постов Jen Gentleman

Jen Gentleman написала, что Microsoft в настоящее время изучает проблему и ищет причину ее возникновения. Сроки релиза необходимой заплатки она не раскрыла, отметив лишь, что за последнее время корпорация получила «несколько» жалоб на подобный баг.

Немного о Windows 11

Новая ОС Windows 11 призвана заменить собой Windows 10, поддержка которой будет прекращена в октябре 2025 г. Неофициальная премьера системы состоялась в середине июня 2021 г., когда Microsoft «случайно» допустила утечку ее ранней сборки в Сеть. Мировой анонс прошел 24 июня 2021 г. За несколько недель для этого Microsoft отменила разработку Windows 10X – облегченной версии Windows 10 для компьютеров начального уровня. Выход первой стабильной сборки состоялся 5 октября 2021 г.

Microsoft продолжает «допиливать» Windows 11 даже после ее выхода

Большинство особенностей, отличающих Windows 11 от Windows 10, можно считать косметическими. Это новое меню «Пуск», не понравившееся большинству пользователей, скругленные углы окон, виджеты, позаимствованные у Windows Vista, и т. д. Также в системе появилась поддержка Android-приложений, на момент выхода стабильной сборки недоступная. Помимо этого, в Windows 11 встроен с недавних пор бесплатный мессенджер Microsoft Teams.

За прошедшие с момента анонса до релиза месяцы разработчики не смогли избавить систему от многочисленных глюков. Например, Windows 11 никак не хотела работать с принтерами и МФУ популярного бренда Brother.

Помимо этого, Windows 11 радикально снижала производительность компьютеров на процессорах AMD, никак не мешая работе сборок на чипах Intel. Попытка исправить ситуацию лишь усугубила ее, хотя позже нормальный патч все же увидел свет.