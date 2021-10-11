Флот «Газпрома» меняет софт Microsoft и VMware на российское ПО

Дочерняя структура «Газпрома», добывающая нефть и газ на российском шельфе, запустила проект по переходу на преимущественное использование российского ПО. Первыми замене подлежат решения Microsoft и VMware.

Импортозамещение в «Газпром флоте»

Как выяснил CNews, компания «Газпром флот», занимающаяся освоением газовых и нефтяных шельфовых месторождений, собирается отказаться от преимущественного использования зарубежного ПО в пользу российского софта.

Вывод об этом можно сделать из тендерных документов организации. Закупаются консультационные услуги по подготовке плана перехода с одних программ на другие. Тендер стартовал 17 сентября 2021 г. в формате открытых маркетинговых исследований в электронной форме.

Цена договора была выставлена на уровне 2,97 млн руб. Заявки от претендентов принимались до 8 октября. Подведение итогов намечено на 14 октября. Будущему подрядчику необходимо будет выполнить работы до 31 декабря 2021 г.

Из техзадания следует, что заказчик запланировал софтверный переход как в отношении автоматизированных рабочих мест, так и серверов. Для этого на площадке «Газпром флота» будет создан тестовый инфраструктурный сегмент.

«Газпром флот» переезжает с Microsoft Exchange и VMware vSphere на отечественное ПО

Проект в санкт-петербургском ЦОДе затронет систему виртуализации VMware vSphere, почтовый сервис Microsoft Exchange, систему резервного копирования, операционные системы для рабочих станций, серверные ОС, офисное и прикладное ПО, почтовые клиенты. Марки продуктов, кроме первых двух, в ТЗ не конкретизированы.

Целями проекта заявлены исследование возможностей внедрения технологий импотрозамещения в текущей инфраструктуре компании, подбор и тестирование решений по замене текущих зарубежных систем виртуализации и электронной почты на системы, отвечающие требованиям импортозамещения, тестирование процесса миграции на новые решения.

Что может прийти на смену

В том, какие российские продукты могут прийти на смену зарубежным, можно сориентироваться по требованиям к исполнителю. В частности у него должен иметься статус партнера или реселлера, либо авторизационные письма от «Базальта СПО» (разработчик Alt Linuх), CommuniGate (создатель коммуникационного сервера), «Акрониса» (разработчик систем резервного копирования).

Также у подрядчика должен быть в штате как минимум один сертифицированный специалист по AltLinuх.

Из других документов у исполнителя должны иметься лицензия ФСБ на выполнение работ и оказание услуг в отношении шифровальных (криптографических) средств, лицензия ФСТЭК на деятельность по технической защите конфиденциальной информации.

Как дать сотрудникам возможность работать над интересными задачами, двигаясь в цифровую трансформацию Бизнес

Также «Газпром флот» полагает, что у его подрядчика должен быть подтвержденный опыт оказания услуг в области импортозамещения.

«Все устанавливаемое на тестовом сегменте ПО должно иметь пробные бесплатные лицензии для возможности проверки полного функционала в условиях тестового стенда с возможностью обновления до коммерческих релизов», — говорится в техзадании.

Трудное импортозамещение в «Газпроме»

Как и любую госкорпорацию, «Газпром» сейчас также затрагивает политика импортозамещения. Правда, оно ему дается нелегко.

В марте 2021 г. глава «Газпрома» Алексей Миллер оценил суммарный объем затрат компании на мероприятия, предусмотренные проектом президентского указа о переходе на «преимущественное использование» российского программного обеспечения (ПО) и радиоэлектронное и телекоммуникационное оборудование, в сумму «от 180 млрд руб.», писало РБК.

Масштабы «Газпром флота»

ООО «Газпром флот» выступает 100-процентной «дочкой» ПАО «Газпром». Компания была создана в 1994 г. Структура организации состоит из аппарата управления, расположенного в Санкт-Петербурге, трех филиалов — в Мурманске, Калининграде, Южно-Сахалинске, а также представительства в Москве.

Основные направления деятельности: строительство разведочных и эксплуатационных скважин на континентальном шельфе; строительство морских буровых установок, специализированных судов и других плавтехсредств, развитие и эксплуатация береговых баз обеспечения и портовой инфраструктуры, оперирование флотом и его коммерческая эксплуатация и др.