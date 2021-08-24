Найден простой и хитрый способ сделать старые iPhone быстрее. Apple не сможет помешать
Старые Apple iPhone можно ускорить на 10% простой сменой региона в настройках на Францию. На функциональности это никак не отразится, но телефон будет работать быстрее, поскольку в этой стране Apple запрещено замедлять старые модели iPhone под угрозой крупных штрафов.
Вторая жизнь старых iPhone
Старые модели смартфонов iPhone, которые Apple замедляет якобы из-за износа батареи, оказалось возможным заставить работать быстрее. Как пишет Gizchina, для этого достаточно сменить регион в базовых настройках устройства.
Чтобы смартфоны Apple пятилетней давности (и более старые) могли использовать весь потенциал его «железа», нужно в настройках региона выбрать Францию. В ряде случаев это позволяет повысить производительность устройства на 5-10%, что подтверждается бенчмарками.
В качестве примера портал Gizchina привел смартфон iPhone 7, вышедший пять лет назад, в сентябре 2016 г. По современным меркам это устаревшая модель, хотя Apple все еще поддерживает ее, выпуская для нее обновления iOS.
Если протестировать iPhone 7 в популярном бенчмарке GeekBench без смены региона, то он выдаст немногим больше 286,6 тыс. баллов. Если же выбрать в настройках Францию, то при тех же условиях тестирования итоговое количество баллов вырастет до более чем 298,3 тыс.
Почти универсальный способ
Махинации со сменой региона работают с большинством старых моделей iPhone. В бенчмарке AnTuTu разница в производительности тоже будет видна.
В ряде случаев «переезд» во Францию способен ускорить не только iPhone, но и планшеты iPad. С другой стороны, на скорости работы новых смартфонов серии iPhone 12 образца 2020 г. смена региона не отражается. Специалисты Gizchina пришли к выводу, что политика Apple по замедлению своих смартфонов на эти устройства пока не распространяется.
Смена региона сама по себе почти ни на что не влияет. Смартфон сохранит свою функциональность. Владельцы Android-смартфонов тоже нередко меняют регионы на своих устройствах, в особенности на мобильниках Xiaomi. Изменение этой настройки позволяет открывать новые функции. Например, на фаблете Mi Max 3 смена региона с России на Индонезию включает возможность разблокировки телефона по лицу и позволяет менять настройки системных шрифтов.
Почему именно Франция
По данным Gizchina, положительному влиянию смены региона на производительность старых iPhone их владельцы обязаны властям Франции. В начале 2020 г. они оштрафовали Apple за то, что та умышленно замедляла производительность своих мобильников, не предупреждая об этом самих пользователей.
Штраф составил 25 млн евро. Претензии коснулись прошивок iOS 10.2.1 и 11.2, которые без видимых причин начали замедлять смартфоны iPhone 6, iPhone SE и iPhone 7. При этом откатиться на предыдущие версии iOS Apple не разрешала. В итоге пользователям приходилось либо смириться с «тормозящим» смартфоном, либо заменить в нем аккумулятор, притом за свой счет. Другие предпочитали менять смартфон целиком, и не всегда их выбор вновь падал на продукцию Apple.
Штраф Apple выписало Главное управление по вопросам конкуренции, потребления и борьбе с мошенничеством (DGCCRF) во Франции. Его представители заявили, что то, как поступила Apple, можно расценить как введение покупателей в заблуждение. В итоге Apple обязали не только выплатить штраф, но и опубликовать на своем сайте пресс-релиз о произошедшем.
Теперь Apple больше не «режет» производительность старых iPhone во Франции во избежание необходимости платить новые штрафы. Этим и обусловлена работоспособность уловки со сменой региона именно на данную страну.
Зачем Apple замедляла iPhone
Скандал с замедлением старых смартфонов Apple разгорелся в 2017 г. Компания внедрила в iOS новую функцию, которая снижала общую производительность устройств по мере износа аккумулятора, но «забыла» предупредить об этом потребителей.
В дальнейшем компания рассказала о новой «функции» и заверила, что она была добавлена в iOS во благо самих пользователей. За счет нее iPhone могли не терять автономность и работать от начавшего деградировать аккумулятора почти так же, как и от нового.
Такое объяснение совершенно не устроило пользователей. Apple столкнулась с колоссальным количеством судебных исков, в то числе и коллективных. К примеру, в конце декабря 2017 г. одна из владелиц iPhone, попавших под замедление, обратилась в суд с иском против Apple на сумму в $1 трлн.
Замедление iPhone вылилось для Apple в масштабные финансовые потери, и дело тут вовсе не в 25-миллионом штрафе во Франции. В марте 2020 г. CNews писал, что по делу о замедлении iPhone ей пришлось выплатить $500 млн в рамках судебной сделки по коллективному иску. В этот общий иск были объединены десятки частных.
Замедлять свои смартфоны Apple начала с моделей iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, а также iPhone SE первого поколения. Нововведение появилось в прошивке iOS 10.2.1, а с появлением апдейта 11.2 в список подлежащих замедлению смартфонов Apple добавила iPhone 7 и iPhone 7 Plus.
Скандал вокруг новой функции вынудил Apple разрешить пользователям самостоятельно принимать решение о замедлении iPhone. Такую возможность она предоставила им в прошивке 11.3, которая вышла в марте 2018 г. В ней пользователи могли полностью отключить замедление своих iPhone, пожертвовав их автономностью.
Однако полностью отказываться от замедления iPhone Apple не стала. В сентябре 2019 г. она добавила эту «особенность» в свои мобильники 2018 модельного года – в iPhone XS и XS Max, а также в iPhone XR. Возможность отключения этой функции в настройках осталась.