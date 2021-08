Найден простой и хитрый способ сделать старые iPhone быстрее. Apple не сможет помешать

Старые Apple iPhone можно ускорить на 10% простой сменой региона в настройках на Францию. На функциональности это никак не отразится, но телефон будет работать быстрее, поскольку в этой стране Apple запрещено замедлять старые модели iPhone под угрозой крупных штрафов.

Вторая жизнь старых iPhone

Старые модели смартфонов iPhone, которые Apple замедляет якобы из-за износа батареи, оказалось возможным заставить работать быстрее. Как пишет Gizchina, для этого достаточно сменить регион в базовых настройках устройства.

Чтобы смартфоны Apple пятилетней давности (и более старые) могли использовать весь потенциал его «железа», нужно в настройках региона выбрать Францию. В ряде случаев это позволяет повысить производительность устройства на 5-10%, что подтверждается бенчмарками.

В качестве примера портал Gizchina привел смартфон iPhone 7, вышедший пять лет назад, в сентябре 2016 г. По современным меркам это устаревшая модель, хотя Apple все еще поддерживает ее, выпуская для нее обновления iOS.

Виртуальное перемещение iPhone во Францию не только ускорит его, но и избавит от предустановки российского ПО

Если протестировать iPhone 7 в популярном бенчмарке GeekBench без смены региона, то он выдаст немногим больше 286,6 тыс. баллов. Если же выбрать в настройках Францию, то при тех же условиях тестирования итоговое количество баллов вырастет до более чем 298,3 тыс.

Почти универсальный способ

Махинации со сменой региона работают с большинством старых моделей iPhone. В бенчмарке AnTuTu разница в производительности тоже будет видна.

В ряде случаев «переезд» во Францию способен ускорить не только iPhone, но и планшеты iPad. С другой стороны, на скорости работы новых смартфонов серии iPhone 12 образца 2020 г. смена региона не отражается. Специалисты Gizchina пришли к выводу, что политика Apple по замедлению своих смартфонов на эти устройства пока не распространяется.

Смена региона сама по себе почти ни на что не влияет. Смартфон сохранит свою функциональность. Владельцы Android-смартфонов тоже нередко меняют регионы на своих устройствах, в особенности на мобильниках Xiaomi. Изменение этой настройки позволяет открывать новые функции. Например, на фаблете Mi Max 3 смена региона с России на Индонезию включает возможность разблокировки телефона по лицу и позволяет менять настройки системных шрифтов.

Почему именно Франция

По данным Gizchina, положительному влиянию смены региона на производительность старых iPhone их владельцы обязаны властям Франции. В начале 2020 г. они оштрафовали Apple за то, что та умышленно замедляла производительность своих мобильников, не предупреждая об этом самих пользователей.

Наглядная разница в производительности. «Французский» iPhone - справа

Штраф составил 25 млн евро. Претензии коснулись прошивок iOS 10.2.1 и 11.2, которые без видимых причин начали замедлять смартфоны iPhone 6, iPhone SE и iPhone 7. При этом откатиться на предыдущие версии iOS Apple не разрешала. В итоге пользователям приходилось либо смириться с «тормозящим» смартфоном, либо заменить в нем аккумулятор, притом за свой счет. Другие предпочитали менять смартфон целиком, и не всегда их выбор вновь падал на продукцию Apple.

Штраф Apple выписало Главное управление по вопросам конкуренции, потребления и борьбе с мошенничеством (DGCCRF) во Франции. Его представители заявили, что то, как поступила Apple, можно расценить как введение покупателей в заблуждение. В итоге Apple обязали не только выплатить штраф, но и опубликовать на своем сайте пресс-релиз о произошедшем.

Теперь Apple больше не «режет» производительность старых iPhone во Франции во избежание необходимости платить новые штрафы. Этим и обусловлена работоспособность уловки со сменой региона именно на данную страну.

Зачем Apple замедляла iPhone

Скандал с замедлением старых смартфонов Apple разгорелся в 2017 г. Компания внедрила в iOS новую функцию, которая снижала общую производительность устройств по мере износа аккумулятора, но «забыла» предупредить об этом потребителей.

В дальнейшем компания рассказала о новой «функции» и заверила, что она была добавлена в iOS во благо самих пользователей. За счет нее iPhone могли не терять автономность и работать от начавшего деградировать аккумулятора почти так же, как и от нового.

Такое объяснение совершенно не устроило пользователей. Apple столкнулась с колоссальным количеством судебных исков, в то числе и коллективных. К примеру, в конце декабря 2017 г. одна из владелиц iPhone, попавших под замедление, обратилась в суд с иском против Apple на сумму в $1 трлн.

Замедление iPhone вылилось для Apple в масштабные финансовые потери, и дело тут вовсе не в 25-миллионом штрафе во Франции. В марте 2020 г. CNews писал, что по делу о замедлении iPhone ей пришлось выплатить $500 млн в рамках судебной сделки по коллективному иску. В этот общий иск были объединены десятки частных.

Замедлять свои смартфоны Apple начала с моделей iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, а также iPhone SE первого поколения. Нововведение появилось в прошивке iOS 10.2.1, а с появлением апдейта 11.2 в список подлежащих замедлению смартфонов Apple добавила iPhone 7 и iPhone 7 Plus.

Скандал вокруг новой функции вынудил Apple разрешить пользователям самостоятельно принимать решение о замедлении iPhone. Такую возможность она предоставила им в прошивке 11.3, которая вышла в марте 2018 г. В ней пользователи могли полностью отключить замедление своих iPhone, пожертвовав их автономностью.

Однако полностью отказываться от замедления iPhone Apple не стала. В сентябре 2019 г. она добавила эту «особенность» в свои мобильники 2018 модельного года – в iPhone XS и XS Max, а также в iPhone XR. Возможность отключения этой функции в настройках осталась.