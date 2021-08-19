Крошечное обновление намертво лишает связи iPhone. Под угрозой десятки миллионов устройств

Свежая прошивка для iPhone выводит из строя модем сотовой связи. Пользователи рискуют остаться без голосовых вызовов и мобильного интернета, если установят прошивку iOS 14.7.1. У Apple пока нет патча, устраняющего этот дефект.

Как превратить дорогой iPhone в обычный iPod Touch

Владельцы смартфонов Apple iPhone стали жаловаться на невозможность совершать голосовые вызовы и выходить в интернет через сети своих операторов, пишет профильный портал 9to5Mac. Мобильники стали терять подключение к сети, и какие бы манипуляции с ними ни проводили их владельцы, сигнал не появлялся.

Всему виной оказалось небольшое обновление для iOS 14.7, которое Apple выпустила, чтобы исправить другую, менее серьезную проблему.

По итогам 2020 г. в мире насчитывалось около 1 млрд смартфонов iPhone (статистика Apple). Согласно StatCounter, прошивка iOS 14.7 и новее в июле 2021 г. была установлена на 1,84% из них. Другими словами, десятки миллионов iPhone по всему миру рискуют превратиться в плееры iPod Touch.

Корень зла кроется в прошивке iOS 14.7.1, распространение которой началось в конце июля 2021 г. Она исправляет невозможность разблокировки часов Apple Watch при помощи iPhone.

Такая надпись, как выяснилось может быть следствием не только низкого уровня сигнала, но и плохой прошивкой

После установки этого апдейта пользователи начали замечать, что их смартфоны перестали «видеть» сеть операторов. «После обновления iPhone 11 до iOS 14.7.1 на нем пропал сигнал сотовой сети. Смартфон не может подключиться к оператору. В верхней части экрана не пишется название сети», – написал один из пользователей.

Проблема затронула не только относительно свежий iPhone 11 (эту линейку Apple выпустила осенью 2019 г.). В аналогичной ситуации оказались также владельцы iPhone 8, iPhone 7 и даже iPhone 6s шестилетней давности. В целом, iOS 14 и все ее модификации можно установить на 19 моделей iPhone – с iPhone 16s и по iPhone 12 Pro Max.

Ничего не помогает

Столкнувшиеся с отсутствием сигнала сотовой сети после установки iOS 14.7.1 на свои iPhone пользователи перепробовали все доступные им способы решения этой проблемы. Они выключали и перезагружали свои смартфоны, сбрасывали настройки сети и т. д.

«Мой телефон перестал быть именно телефоном. Отлично», – написал владелец iPhone 6s, проделавший все эти манипуляции, но так и не сумевший «оживить» модем на своем смартфоне.

На момент публикации материала Apple никак не реагировала на недовольство людей качеством прошивки iOS 14.7.1 и тем, что она превращает их смартфоны в обычные плееры. Между тем, на странице компании есть инструкция, позволяющая пользователям самостоятельно решать проблему отсутствия сигнала сотовой сети.

В списке сетей не отображается ни один оператор связи

Эта инструкция содержит только банальные советы – вытащить SIM-карту и вставить ее обратно, обновить прошивку, перезагрузить аппарат, связаться с оператором связи т. п. Пожаловавшиеся на сбой пользователи утверждают, что выполнили все пункты, но не получили должного результата.

У Apple нет решения

На 19 августа 2021 г. версия 14.7.1 была самой актуальной для iOS. Она вышла 26 июля 2021 г., то есть около трех недель назад, однако о проблемах со связью, вызываемых ею, стало известно лишь пару дней назад.

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В итоге у Apple пока нет готового решения, способного починить многочисленные iPhone. Чтобы не оказаться без связи, стоит отказаться от установки iOS 14.7.1 и пользоваться более старой, но и более стабильной версией прошивки.

Если система все же успела обновиться до этой опасной версии, то единственный выход – это апдейт до бета-версии iOS 15. Apple выпустила шестую публичную бету 17 августа 2021 г., и установившие ее пользователи пока не жаловались на потерю сигнала сотовых сетей.

Как пишет 9to5Mac, в настоящее время Apple работает над прошивкой 14.8. Сроки ее выпуска компания не называет. Не исключено, что до нее Apple сделает iOS 14.7.2, которое решет проблему со связью. Впрочем, всегда остается риск, что этот апдейт поломает другую не менее важную функцию смартфона, к примеру, Wi-Fi.

Соблюдая традиции

Апдейт 14.7.1 – далеко не единственный, установка которого лишает пользователей сотовой связи. За последние три года Apple неоднократно выпускала подобные обновления, и 14.7.1 – еще не самое худшее из них.

Самой плохой в этом плане следует считать iOS 13.3, которую Apple выпустила в декабре 2019 г. Эта прошивка начала свое распространение по миру одновременно с коронавирусом COVID-19, и если он лишал людей свободы (самоизоляция), то iOS 13.3 оставляла их вообще без какой-либо связи с внешним миром. При этом 13.3, в отличие от 14.7.1, была крупным патчем, а не мелкой заплаткой.

Установка данной прошивки на iPhone приводила к выходу из строя модема сотовой связи, а также Bluetooth и Wi-Fi. Нельзя было ни позвонить, ни отправить сообщение, ни даже послушать музыку через беспроводные наушники. Apple выпустила следующее обновление iOS с индексом 13.3.1 лишь спустя полтора месяца, в самом конце января 2020 г. К тому времени проблема с iOS 13.3 успела стать массовой.

Проблемы со связью были и на более ранних версиях прошивки. CNews писал, что в декабре 2018 г. смартфоны Apple по всему миру начали терять сигнал сотовой сети. Виновным в этой ситуации оказалось небольшое обновление iOS 12.1.2, предназначенное для устранения мелких недочетов предыдущего релиза.

По иронии судьбы, прошивка iOS 12.1.2 должна была устранить аналогичные проблемы с iPhone в Турции, но в итоге на невозможность совершения звонков стали жаловаться пользователи из всех уголков мира. К тому же, если в Турции связь сбоила только на моделях линейки 2018 г., то после выход 12.1.2 жалобы стали поступать и от владельцев более старых версий iPhone.

Примечательно, что апдейт iOS 12.1.1, вышедший на две недели раньше 12.1.2, в ряде случаев тоже лишал пользователей возможности подключения к сотовым сетям, хотя и только к 4G. В результате пользователям приходилось выходить в интернет через медленные сети 3G, GSM или же через Wi-Fi.