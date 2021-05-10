Главных производителей памяти обвинили в картельном сговоре для взвинчивания цен

Hagens Berman против «большой тройки»

Американская юридическая компания Hagens Berman подала коллективный иск против крупнейших мировых производителей микросхем компьютерной памяти.

Как сообщило южнокорейское деловое издание BusinessKorea, представляющая интересы потребителей фирма, направила исковое заявление в Федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии (США) 3 мая 2021 г. Ответчиками по делу выступают южнокорейские Samsung Electronics, SK Hynix и американская Micron Technology.

Согласно заявлению истца, данные компании, контролирующие почти 100% рынка памяти, вступили в преступный сговор. В его результате цены на память выросли вдвое (за какой период, издание не уточняет; – прим. CNews), что, в свою очередь, нанесло ущерб американскому конечному потребителю.

Hagens Berman вновь попытаются доказать существование картельного сговора производителей оперативной памяти

Южнокорейские производители не согласны с доводами американских юристов, пишет BusinessKorea. По данным исследовательской компании TrendForce, по итогам IV квартала 2020 г. Samsung, SK Hynix и Micron имели доли в размере 42,1%, 29,5% и 23% на мировом рынке оперативной (DRAM) памяти соответственно. Таким образом, суммарно на их долю приходилось свыше 94% глобальных поставок. Однако, по мнению представителей индустрии, такая ситуация на глобальном рынке сложилась в результате честной конкуренции. Как отмечает издание, никакого сговора не было, а отношения между производителями памяти имеют исключительно рыночный характер.

В марте 2021 г. со ссылкой на отчет TrendForce, CNews сообщил о том, что на мировом рынке оперативной памяти сформировалась тенденция к устойчивому росту цен на все распространенные форматы модулей (DRAM). Всего за месяц стоимость чипов DDR4 емкостью 4 Гбит подскочила почти на 7%, а устаревшие DDR2 1 Гбит – более чем на 10%. Твердотельные накопители (SSD) тоже не дешевеют – к концу II квартала 2021 г. накопители корпоративного класса, по прогнозам аналитиков, станут дороже на 5%, а потребительские SSD – на 8%.

Продолжение давления

Hagens Berman уже не в первый раз атакует «большую тройку» производителей памяти. Так, в конце апреля 2018 г. юридическая фирма подала аналогичный коллективный иск в тот же самый Федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии.

Юристы компании тогда объявили производителей памяти участниками картельного сговора, Стив Берман (Steve Berman), управляющий партнер Hagens Berman, прямо назвал ситуацию на рынке памяти классической монопольной схемой ценообразования. В декабре 2020 г. американский суд данный иск отклонил.

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Помимо, частных компаний, представляющих интересы рядовых потребителей, оказать влияние на ситуацию в разное время пытались и различные государственные институты. К примеру, китайские антимонопольщики в 2018 г. провели серию переговоров с представителями Samsung и Micron по данному вопросу. По некоторым данным, подобные встречи могли принести положительный результат их инициаторов. В частности, по итогам I квартала 2018 г. цены на память LPDDR для мобильных устройств выросли всего на 3% вместо спрогнозированных экспертами 5%.

Успехи Hagens Berman

Hagens Berman, помимо борьбы против производителей памяти, также запомнилась участием на стороне потребителей в деле против Seagate, которую обвиняли в высоком проценте поломок производимых компанией жестких дисков.

Кроме того, юридическая фирма выступила инициатором коллективных исков к Apple. В частности, компания поддерживала двух разработчиков приложений для операционной системы iOS, которые обвинили купертиновцев в «ненадлежащей монополизации» рынка продажи и распространения приложений для iOS, а также в высоких «убивающих прибыльность» отчислениях.

В 2016 г. Hagens Berman отсудила у издателей $560 млн, представляя покупателей электронных книг, которым приходилось платить искусственно завышенные цены из-за сговора Apple и издательских компаний.