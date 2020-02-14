«Яндекс» показал взрывной рост выручки в 2019 году

«Яндекс» опубликовал финансовый отчет за IV квартал 2019 г. и весь 2019 г. В нем зафиксирован 39-процентный рост выручки всей компании и высокие показатели отдельных подразделений и сервисов. В частности, выручка сегмента «Такси» за год подскочила за 98%.



Новые достижения «Яндекса»

Российский интернет-гигант «Яндекс» опубликовал финансовый отчет за 2019 г. По итогам года консолидированная выручка компании показала 39-процентный рост по стандарту GAAP по сравнению с 2018 г. и достигла 175,4 млрд руб. Это превышает прогнозы аналитиков компании – в III квартале 2019 г. они говорили о возможном 36-38-процентном росте выручки по итогам года. В 2018 г. размер консолидированной выручки компании был равен 127,7 млрд руб. – на 36% больше, чем в 2017 г.

Все приведенные результаты не учитывают показатели «Яндекс.маркета», поскольку в апреле 2018 г. «Яндекс» продал долю в этом сервисе «Сбербанку.

Размер скорректированной чистой прибыли компании за 2019 г. составил 23,5 млрд руб., что на 6% больше, чем за 2018 г. Скорректированный показатель EBITDA возрос на 29%, составив 51 млрд руб.

В IV квартале 2019 г. консолидированная выручка «Яндекса» по стандарту GAAP выросла на 33% в сравнении с аналогичным периодом 2018 г. и составила 51,7 млрд руб. Размеры скорректированной чистой прибыли и скорректированного показателя EBITDA достигли 5,4 млрд руб. (снижение на 22%) и 13,2 млрд руб. (семипроцентный рост) соответственно.

По итогам 2019 г. эксперты «Яндекса» спрогнозировали прирост консолидированной выручки в 2020 г. на 22-26%.

Практически двукратный рост выручки «Такси»

«Яндекс» отчитался о годовом росте выручки сегмента «Такси» на 98%. Если в 2018 г. она составила 19,2 млрд руб., то в 2019 г. увеличилась до 38 млрд руб. На данный сегмент пришлось 22% всей выручки «Яндекса» в 2019 г.

Для «Яндекса» 2019 год был очень успешным

В сегмент «Такси» входят сервисы «Яндекс.такси» «Яндекс.лавка», «Яндекс.шеф» и Uber в России. Показатели последнего учитываются в отчетах компании с I квартала 2018 г. Также с 2019 г. в сегмент включено направление разработки беспилотных автомобилей – Salf-driving cars (SDC).

Рост выручки частично связан с увеличением количества поездок в сервисе «Яндекс.такси». К примеру, в IV квартале 2019 г. их было на 49% больше, чем в IV квартале 2018 г. За этот период выручка всего сегмента «Такси» на 71% и составила 11,9 млрд руб.

Успешные сервисы «Яндекса»

Проекты «Яндекса», объединенные в категорию «Медиасервисы», в сумме обеспечили 103-процентный рост выручки, достигшей 3,9 млрд руб за весь 2019 г. Эту сумму компании принесли сервисы «Кинопоиск», «Яндекс.музыка», «Яндекс.афиша». и «Яндекс.телепрограмма», а также продюсерский центр «Яндекс.студия» и единая подписка на сервисы «Яндекс.плюс».

Устройства с голосовым помощником «Алиса», включая смарт-динамики «Яндекс.станция» и «Яндекс.станция мини», принесли компании 1,5 млрд руб. Сервисы объявлений, в том числе «Авто.ру», «Яндекс.недвижимость» и «Яндекс.работа» показали 45-процентный рост выручки за 2019 г. – 5,4 млрд руб.

Наибольший успех с точки зрения роста выручки продемонстрировало экспериментальное направление, выручка которого за год увеличилась на 160%, составив 15,1 млрд руб. К этому направлению относятся проекты «Яндекс.дзен», «Яндекс.облако», «Яндекс.драйв» вместе с «Яндекс.образованием» и геосервисами компании.

Выручка с рекламы и поисковая доля

По итогам года размер выручки в сегменте интернет-рекламы вырос на 18%, до 121,7 млрд руб., из которых 96,3 млрд руб. пришлись на рекламу на собственных площадках «Яндекса», а остальная сумма – на рекламную сеть. В IV квартале 2019 г. этот показатель составил 34,3 млрд руб. (рост 16% за год). Он включает в первую очередь выручку с продажи контекстной и медийной рекламы на сайтах «Яндекса», составившую 27,6 млрд руб. и выросшую на 23%, а также выручку с сайтов в рекламной сети компании (6,7 млрд руб., пятипроцентное снижение).

Сегмент «Поиск и портал» в IV квартале 2019 г. принес «Яндексу» 34,5 млрд руб. (рост 16%), а за весь 2019 г. – 121,8 млрд руб. (рост 21%). Суммарная поисковая доля «Яндекса» в России в IV квартале 2019 г. достигла 57,5% против 56,6% рынка годом ранее. Поисковая доля на Android составила 54,3% (49,5% в IV квартале 2018 г.), а число поисковых запросов в IV квартале 2019 г. выросло на 7%. Показатели за весь 2019 г. в отчете не приведены.