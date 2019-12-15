Цифровизация здравоохранения подстегнула рынок СХД

Объем мирового рынка систем хранения данных для организаций сферы здравоохранения будет активно расти в ближайшие пять лет – такие сведения содержатся в отчете аналитической компании ResearchAndMarkets. Лидирующие позиции, ожидаемо – у США, затем следуют Европа и Азия.



Рост сегмента – 14,3% в год

Растущий объем цифровых данных, генерируемых в различных организациях медицинского профиля, быстрое и простое развертывание облачных систем и все более широкое внедрение гибридных решений для хранения информации – все это ведет к росту рынка СХД для сферы здравоохранения. По данным компании ResearchAndMarkets объем мирового рынка услуг хранения медицинских данных в облаках по итогам 2019 г. составит $2,8 млрд, а к 2024 достигнет уже $5,4 млрд, что соответствует темпам роста по CAGR на 14,3% в год. Речь идет обо всех типах систем хранения – использующих магнитные диски, твердотельные накопители, а также ленту.

Файловые хранилища – самые востребованные

Как сообщают аналитики, наибольшая доля продаж сейчас приходится на файловые хранилища. В то же время, растущие объемы неструктурированных данных, делают сегмент объектных хранилищ наиболее динамичным. Что касается типов используемых накопителей, то по данным аналитиков, быстрее всего будут расти продажи СХД на базе SSD-дисков. Что касается регионального распределения рынка систем хранения данных в сфере здравоохранения, то лидером остается США и Северная Америка, за ней следуют Европа и Азия. Ожидается, что подобное распределение сохранится и до 2024 г.

Рынок цифровых данных, генерируемых в организациях сферы здравоохранения достаточно динамичный, что способствует быстрому развертыванию облачных систем и все более широкому внедрение гибридных решений хранения информации.

А что в России?

Российские власти продолжают активно инвестировать в сферу здравоохранения. Как сообщал ранее CNews, суммарные затраты на ИКТ российских регионов в 2019 г. составят 161,4 млрд руб., что на 35% больше, чем в прошлом году, а основной причиной такого стремительного роста является выделение значительных средств с целью создания цифрового контура здравоохранения на базе ЕГИСЗ.

«Медицина – это один из флагманов цифровой трансформации, на который смотрят в том числе и профессионалы из других отраслей, – говорит Татьяна Бочарникова, глава представительства NetApp в России и СНГ. – кроме того, цифровизация особенно актуальна для России с ее огромной территорией. Технологии 3-й платформы, такие как скоростной интернет, облака, мобильные устройства, социальные сети, помогают совершенствовать качество и доступность медицинских услуг, но вместе с тем предъявляют очень высокие требования к инфраструктуре управления данными. Поэтому мы видим очень активное внедрение как СХД на основе flash-технологий, обеспечивающее максимальную производительность управления данными, так и облачных сервисов, главным преимуществом которых является возможность быстро масштабировать ресурсы для разработки и внедрения инноваций. Компания NetApp как ведущий производитель технологий и сервисов в управлении данными в гибридном облаке помогает своим заказчикам обеспечивать высокопроизводительное, надежное и экономически эффективное управление на любом сочетании ресурсов, будь то собственный ЦОД, частное или публичное облако».

Напомним, что в конце декабря 2018 г. по итогам заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам был утвержден паспорт национального проекта «Здравоохранение», в состав которого входит федеральный проект (ФП) «Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе ЕГИСЗ». Согласно данным паспорта ФП, консолидированный бюджет субъектов РФ на реализацию проекта превысит 88 млрд руб. Из них в 2019 г. будет выделено 12,8 млрд руб., в 2020 г. – 43,2 млрд руб., а в 2021 г. 12,2 млрд руб.