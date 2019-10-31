Российским чиновникам не дадут денег на iPhone и MacBook

Минфин опубликовал проект по сокращению расходов бюджетных средств на обеспечение российских чиновников техникой и мобильной связью. Документ предусматривает закупку за госсчет доступных смартфонов на Android и недорогих Windows-лэптопов и позволяет уравнять в расходах руководителей в различных госорганах и регионах.



Государство сокращает расходы

Российским чиновникам могут урезать бюджеты на покупку гаджетов за государственный счет. С таким предложением выступило Министерство финансов России, и в нем говорится о суммах, выделяемых из бюджета, на покупку практически всех видов техники для личного пользования.

Минфин предложил сократить расходы на покупку для чиновников смартфонов, ноутбуков и планшетных компьютеров. Отдельным пунктом в пояснительной записке, опубликованной на официальном портале нормативных актов, стоит ограничение затрат на мобильную связь. Если проект будет принят, то подавляющему большинству чиновников придется довольствоваться дешевыми Android-смартфонами и ноутбуками на Windows среднего ценового диапазона.

Минфин разместил свой проект на портале обсуждения нормативных актов regulation.gov.ru 30 октября 2019 г. На момент публикации материала он находился на стадии общественного обсуждения, которое закончится 13 ноября 2019 г.

Ограничения по служебному положению

Минфин подготовил различные ограничения для чиновников и руководителей разных уровней и категорий. Кроме того, ограничения различаются по видам техники. Так, руководители центрального аппарата федеральных госорганов смогут тратить до 100 тыс. руб. на ноутбук, до 60 тыс. руб. на планшетный компьютер, до 15 тыс. руб. на смартфон или мобильный телефон и до 4000 руб. на мобильную связь в месяц. Это верхний лимит затрат – чиновникам других уровней бюджеты урезаны еще сильнее.

Выделяемых чиновникам бюджетных средств больше не хватит на покупку iPhone

К примеру, помощники руководителей центрального аппарата смогут тратить 80, 50 и 10 тыс. руб. на ноутбук, планшет и смартфон соответственно, а на мобильную связь из бюджета им будет выделяться 2000 руб. ежемесячно. Руководителям территориальных органов, по плану Минфина, полагаются практически идентичные расходы, только планшет они смогут купить не за 50 тыс. руб., а за 40.

Сильнее всех бюджеты на гаджеты Министерство финансов урезало помощникам руководителей территориальных органов. В случае принятия предложения ведомства на связь им будет выделяться не более 800 руб. в месяц, а затраты госбюджета на их смартфоны, планшеты и ноутбуки не превысят 5, 40 и 60 тыс. руб. соответственно.

На стационарное рабочее место (настольный компьютер) Минфин тоже предлагает наложить ограничения по стоимости. По проекту ведомства, компьютер в сборе (системный блок, монитор, устройства ввода, операционная система и предустановленное антивирусное ПО) не должны стоить дороже 75 тыс. руб.

Цели, преследуемые Минфином

Проект Министерства финансов подразумевает внесение изменений в постановление Правительства России «О порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов» от 2014 г. По данным ведомства, в настоящее время чиновники и руководители располагают «широкой автономией» в вопросах закупки техники, в том числе средств связи и компьютеров. В пояснительной записке к проекту сказано, это приводит к приобретению техники с «необоснованно завышенными ценами и потребительскими свойствами».

Помимо этого, Минфин планирует уравнять размеры затрат на обеспечение чиновников одного уровня техникой и связью во всех государственных уровнях. Сейчас в них действуют разные нормативы для схожих должностей.

Без iPhone и MacBook Pro, но с iPad

Согласно предложению Министерства финансов, больше всего будут урезаны затраты на смартфоны. Фактически, в ценовой категории от 5 до 15 тыс. руб. присутствуют исключительно бюджетные Android-гаджеты, преимущественно китайских и российских брендов – Xiaomi, Huawei, BQ, Inoi др. Самый доступный смартфон Apple, iPhone 8, в официальной рознице стоил 40 тыс. руб. на 31 октября 2019 г.

Планшет Apple iPad смогут позволит себе чиновники всех уровней, перечисленных в проекте Минфина. При минимальных затратах в 40 тыс. руб. они смогут позволить себе iPad mini (33 тыс. руб.) и классический iPad (28 тыс. руб.), руководители более высоких уровней смогут приобрести за госбюджет и облегченный iPad Air (43 тыс. руб.)

А вот ноутбуки MacBook смогут позволить себе теперь только руководители центрального аппарата федеральных госорганов – самый доступный лэптоп Apple стоит в России 94 тыс. руб.