«Рейтинг Рунета» выпустил первый индекс развития цифровых и маркетинговых услуг по регионам России

Сервис оценки и подбора подрядчиков «Рейтинг Рунета» выпустил региональный РР-индекс — 2026. Индекс показывает, какую выручку приносят подрядчикам региона заказные услуги в маркетинге, диджитале и ИТ в расчете на одного жителя, и позволяет сравнивать регионы по уровню развития этого рынка, а не по его объему. Учтенные в индексе услуги входят в перечень креативных индустрий, поэтому в части рынка заказных услуг индекс отражает стартовые позиции регионов на начало действия Стратегии развития креативной экономики до 2036 г., утвержденной Правительством распоряжением от 8 сентября 2026 г. Данные индекса иллюстрируют отмеченный в Стратегии системный барьер — концентрацию креативных индустрий в крупнейших агломерациях: на Москву с Московской областью приходится в 2,6 раза больше выручки подрядчиков, чем на все остальные регионы вместе взятые. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Рейтинг Рунета».

«Рейтинг Рунета» рассчитал региональный РР-индекс как выручку подрядчиков региона за 2025 г., деленную на число его жителей. Прямое сравнение регионов по выручке вывело бы наверх крупнейшие из них за счёт размера, поэтому показатель нормирован на население. Индекс отражает не объём, а интенсивность развития рынка заказных услуг и показывает, насколько цифровые и маркетинговые услуги стали заметной частью экономики каждого региона.

В РР-индексе учтена выручка 1,09 тыс. компаний — участников «Рейтинга Рунета — 2026», работающих в шести сегментах услуг: управление рекламой и трафиком; коммуникации и маркетинг; брендинг и графический дизайн; заказная разработка для маркетинговых задач; разработка и поддержка корпоративных решений; аутстаффинг разработчиков. По оценке «Рейтинга Рунета», на участников рейтингов приходится около половины общего объема рынка цифровых и маркетинговых услуг — такого охвата достаточно, чтобы сопоставлять регионы между собой на верифицированных данных. Данные проверены документально в рамках подготовки рейтингов-2026: оборот каждого заявленного юрлица, выручка по категориям услуг и транзитные платежи, заказчики проектов.

В первую десятку РР-индекса вошли Москва с Московской областью (12,62 тыс. руб. на жителя), Ульяновская область (10,82 тыс. руб.), Санкт-Петербург с Ленинградской областью (389 тыс. руб.), Свердловская область (2,13 тыс. руб.), Тульская область (1,8 тыс. руб.), Ростовская область (1,34 тыс. руб.), Пермский край (1,3 тыс. руб.), Смоленская область (1,28 тыс. руб.), Новосибирская область (1,26 тыс. руб.) и Тамбовская область (1,23 тыс. руб.). Последние пять мест занимают Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (39 руб.), Республика Хакасия (23 руб.), Курганская область (21 руб.), Белгородская область (11 руб.), а также Республика Дагестан и Забайкальский край, которые делят 59-е место (по 8 руб.).

На Москву с Московской областью приходится 72% учтённой выручки при 16% населения регионов, вошедших в индекс. Именно в такой концентрации креативных индустрий в крупнейших агломерациях Стратегия развития креативной экономики видит системный барьер и отмечает, что потенциал развития большей части регионов остаётся нереализованным.

Ту же концентрацию показывает сравнение медианного и среднего значений индекса. Медианный РР-индекс составляет 409 руб. на жителя, в то время как средний индекс по всем регионам, вошедшим в расчёт (если сложить всю выручку подрядчиков и разделить на всё население выборки) в семь раз выше — 2,86 тыс. руб.. Такой расчет отражает не типичный регион, а вклад нескольких крупных, прежде всего столичного. Но и без Москвы с Московской областью средний индекс более чем вдвое превышает медиану — 949 руб., а значит, перекос создает не одна столица.

Санкт-Петербург с Ленинградской областью, Ульяновская и Свердловская области дают почти половину выручки подрядчиков за пределами столичного региона. Вторая половина приходится на остальные 57 регионов.

Второе место в индексе занимает Ульяновская область — 10,18 тыс. руб. на жителя, в 2,6 раза больше, чем у Санкт-Петербурга с Ленинградской областью с населением в 6,6 раза больше. Результат обеспечен не только небольшим населением: по выручке подрядчиков (11,9 млрд руб.) регион занимает третье место в стране после двух столичных.

Размер региона не определяет уровень развития рынка услуг в нём. Свердловская область, Республика Башкортостан и Республика Татарстан близки по числу жителей — от 4,0 до 4,2 млн человек, но РР-индекс Свердловской области составляет 2,13 тыс. руб. на жителя (4-е место), Татарстана — 925 руб. (15-е), Башкортостана — 64 руб. (53-е). Разница между крайними значениями достигает 33 раз.

Небольшое население не препятствует высокому месту в индексе. Смоленская область — самый малонаселённый регион первой десятки, 857 тыс. жителей — с индексом 1,28 тыс. руб. на жителя занимает 8-е место, выше Краснодарского края, где жителей почти в семь раз больше.

В индекс не вошли 26 субъектов России из 89: среди участников рейтингов-2026 не было компаний с юрлицами в этих регионах. Отсутствие региона в индексе не означает, что подрядчиков там нет, однако в масштабах страны рынок заказных услуг сосредоточен в 63 регионах.

«Региональный РР-индекс — наша первая попытка оценить не просто объём и динамику рынка цифровых услуг, что мы делаем уже два года, но проникновение этих услуг в экономическую деятельность регионов. Самое интересное в полученных данных — не отрыв Москвы, который был предсказуем, а разброс между регионами одного размера: при равном населении индекс может отличаться в 30 раз. Будет интересно разобраться, что стоит за такой разницей — система образования, демография, поддержка со стороны властей и крупного бизнеса или удачное стечение обстоятельств. Индекс планируем обновлять каждый год», — сказал Александр Туник, директор по продуктам «Рейтинга Рунета».