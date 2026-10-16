ЭАЦ InfoWatch выпустил отчет о динамике кибератак с 2024 года

Экспертно-аналитический центр (ЭАЦ) ГК InfoWatch представил аналитический отчет «Статистика активности по отражению компьютерных атак и устранению источников угроз по официальным данным за 2024, 2025 и девять месяцев 2026 гг.». Исследование основано на официальных данных Роскомнадзора (РКН), Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) и Банка России (ЦБ РФ), сопоставленных с информацией из других открытых источников. Об этом CNews сообщили представители ГК InfoWatch.

Ключевая особенность 2026 г. — нарастающее активное применение ИИ злоумышленниками. ИИ автоматизирует написание скриптов, помогает имитировать поведение живых пользователей, интегрируется в ботнеты и используется для обхода блокировок.

«Если в 2025 г. ключевыми особенностями атак были существенное расширение атак через цепочки поставок и рост использования распределенных ботнетов из зараженных устройств интернета вещей, то в текущем году — это активное применение злоумышленниками искусственного интеллекта для автоматизации атак и обхода блокировок», — сказал главный аналитик ЭАЦ InfoWatch Сергей Слепцов.

Впервые банковская сфера и финансовый рынок доминировали в ежемесячной статистике НКЦКИ за июль – август 2026 г. по количеству выявленных вредоносных ресурсов, связанных с фишингом или распространением ВПО. В июле 2026 г. в банковской сфере был заблокирован 10 891 такой ресурс — это рекорд среди всех отраслевых категорий за все время наблюдения. При этом во втором квартале 2026 г. ЦБ РФ зафиксировал резкий рост применения методов социальной инженерии: 28 678 случаев, что почти сравнялось с историческим максимумом первого квартала 2024 г. (29 477 случаев). Причина — активное использование злоумышленниками ИИ-технологий и дипфейков.

Данные показывают устойчивое снижение фишинговых атак — как по статистике РКН, так и по данным ЦБ РФ. Это результат активной работы регуляторов по блокировке мошеннических сайтов и телефонных номеров, а также усиления корпоративных систем антифрода. Однако хакеры переключают внимание на мессенджеры, где им сложнее противодействовать: увеличивается применение голосовых дипфейков и подделок личности, идет распространение фальшивых QR-кодов и вредоносного ПО под видом полезного («ускорителей» и «чистильщиков»), а также используется целевой фишинг — проработанные атаки на конкретного человека.

«Мы видим, как с 2024 г. меняется почерк злоумышленников: в финсекторе идет переход от массовых, но хаотичных атак к сложным, комбинированным кампаниям. Это отражает общий тренд — благодаря применению ИИ в противоправных целях во всех атакуемых сферах кампании хакеров становятся экосистемными и каскадными», — отметил Сергей Слепцов.

В рамках исследования киберугроз в различных секторах экономики выявлено, что характер атак существенно различается в зависимости от специфики отрасли. Так, в сфере ритейла преобладают DDoS-атаки в сезоны распродаж, в энергетике и ТЭК — кибершпионаж и атаки на критическую инфраструктуру. Массированные атаки ведутся на телеком-операторов и хостинги с целью остановки их работы. Эксперты отмечают, что отдельным направлением стало нарастающее использование с 2024 г. вирусов-шифровальщиков и вайперов, которые используются уже не для кражи данных, а для разрушения ИТ-инфраструктуры. Генеративный ИИ стал активно применяться хакерами везде — для поиска уязвимостей и автоматической смены векторов атак.