Тюменцы получили возможность переводить онлайн-встречи на китайский язык

Предпринимателям Тюменской области стала доступна возможность перевода китайского языка с помощью искусственного интеллекта. Платформа «МТС Линк» преобразует китайскую речь в текст и выводит субтитры на 19 языках в режиме реального времени. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новая функция позволяет сразу преобразовывать выступление спикера на китайском в текст и переводить на любой из доступных на платформе языков в режиме реального времени. При этом технология учитывает нюансы китайской речи, в которой смысл сказанного часто зависит от тона и интонации. Раньше искусственный интеллект распознавал и переводил на другие языки только русскую и английскую речь.

Многоязычные субтитры будут полезны на международных встречах и конференциях, в онлайн-обучении, а также при работе с коллегами из Китая. Сейчас ИИ распознает русский, английский и китайский, а переводит речь на 19 языков: английский, немецкий, испанский, французский, итальянский, японский, корейский, португальский, польский, нидерландский, китайский, словацкий, турецкий, вьетнамский, казахский, арабский, шведский, узбекский и татарский.

«Для тюменских предпринимателей искусственный интеллект открывает большие возможности для оптимизации самых разных рабочих процессов. Внедрение ИИ-инструментов позволяет не только повышать эффективность корпоративных коммуникаций, но и полностью стирать языковые барьеры. Интеграция мультиязычных субтитров связана с востребованностью опции для переговоров с зарубежными партнерами, в международном обучении и других сценариях кросс-культурного взаимодействия. Уверена, что функция распознавания китайской устной речи во время онлайн-встреч и вебинаров будет максимально востребована рынком», – сказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

Субтитры на платформе «МТС Линк» стали доступны в 2025 у. В I квартале 2026 г. функциональность расширили: пользователям стал доступен перевод в режиме реального времени. ИИ стал лучше распознавать и переводить сленг и узкоспециальные термины, а также аббревиатуры. В переводе теперь учитывается контекст не только отдельной фразы, но и предыдущих реплик: текст становится более связным. Субтитры можно сочетать с другой функцией платформы — синхронным переводом. Если на мероприятии работает синхронист, слушатель может выбрать и аудиоканал, и язык субтитров. Язык устного перевода и язык субтитров могут не совпадать, если это удобно пользователю.