Вышел монитор Acer Nitro XV270F5 с частотой обновления 520 Гц

Линейка игровых мониторов Acer пополнилась киберспортивным решением Nitro XV270 F5, разработанным для профессиональных кибератлетов, где решающее значение имеют даже миллисекунды. При диагонали 27 дюймов новинка оснащена скоростной Fast IPS-матрицей с частотой обновления 520 Гц.

Монитор выполнен в фирменном геймерском дизайне серии Nitro с тонкими рамками ZeroFrame и матовым черным покрытием. Дополняют набор плюсов USB-хаб, эргономичная подставка с широким диапазоном регулировок и высокая пиковая яркость.

Основные характеристики Acer Nitro XV270 F5: диагональ: 27”; тип матрицы: Fast IPS; разрешение: 1920 x 1080; формат: плоский; частота обновления: 520 Гц; поддержка AMD FreeSync Premium; яркость: до 400 кд/м²; порты: 2 х HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4, 2 x USB-A 3.2, 3,5-мм разъем для наушников; встроенные колонки: 2х 2 Вт; поддержка VESA 100 х 100 мм; подставка с регулировкой высоты, наклона и поворота.

Скоростной максимум: 520 Гц и мгновенная реакция

Ключевой технологической особенностью Acer Nitro XV270F5 выступает частота кадровой развертки 520 Гц (по HDMI) при классическом киберспортивном разрешении Full HD. Смена кадров с такой частотой сводит аппаратный инпут-лаг к минимуму.

Вдобавок матрица гарантирует отсутствие смазывания быстрых объектов за счет отклика в 0,5 мс (GtG). В сочетании со скоростными жидкими кристаллами Fast IPS динамичные сцены остаются четкими даже при резких рывковых движениях мыши. Аппаратная поддержка технологии AMD FreeSync Premium устраняет разрывы изображения и синхронизирует частоту кадров дисплея с видеокартой ПК.

Оптимальное разрешение для минимальной нагрузки

Основой Acer Nitro XV270F5 выступает 27-дюймовая IPS-панель с классическим соотношением сторон 16:9. Разрешение Full HD (1920x1080 пикселей) обеспечивает минимальную нагрузку на видеокарту, позволяя выжимать предельные значения FPS в турнирных играх. А сама IPS-технология обеспечивает широкие углы обзора в 178° по горизонтали и вертикали без потери контраста и искажения цветов для удобного размещения напротив монитора.

Показатель яркости Acer Nitro XV270F5 достигает 400 нит.

Интерфейсы, USB-хаб и звук

На задней панели устройства расположены два цифровых входа HDMI 2.1 и порт DisplayPort 1.4, позволяющие подавать видеосигнал с высокой частотой кадров как с ПК, так и с актуальных игровых консолей.

Для подключения периферии, включая мышь, клавиатуру и флеш-накопители, в корпус Acer Nitro XV270F5 встроен хаб с 2х портами USB-A (USB 3.2). Мультимедийная часть дополнена встроенной стереосистемой 2х2 Вт и стандартным 3,5-мм разъемом для подключения игровой гарнитуры.

Эргономика

В отличие от базовых игровых моделей, Acer Nitro XV270F5 поставляется с полноценной эргономичной стойкой. Подставка позволяет изменять высоту расположения экрана над столом в диапазоне до 150 мм, регулировать наклон панели вперед/назад в пределах -5~25°, поворачивать экран влево/вправо на ±20°, а также переводить его в портретную ориентацию. Для сборки киберспортивных стендов или монтажа на внешние кронштейны на задней панели предусмотрена стандартная площадка VESA 100х100 мм.

Фирменный комплекс защиты зрения

Для сохранения здоровья глаз при длительных тренировках и игровых сессиях в мониторе Acer Nitro XV270F5 задействован фирменный комплекс технологий VisionCare. Алгоритмы Flicker-Less полностью устраняют мерцание светодиодной подсветки, предотвращая зрительную усталость, а опция BlueLight Shield снижает уровень вредного синего излучения без потери насыщенности цветов.

Портативный монитор Acer Nitro XV270F5 уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 45 799 руб.