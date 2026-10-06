МТС построила сеть для управления автономным транспортом на трассе М-12 «Восток»

МТС построила первую* в России разветвленную инфраструктуру высокоточного геопозиционирования для управления автономным транспортом «Яндекса» — в том числе на участке трассы М-12 «Восток», который проходит по территории Пермского края. Всего сеть охватывает четыре федеральные автотрассы — М-11 «Нева», М4 «Дон», М-12 «Восток» и ЦКАД, — а также пять крупнейших городов: Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань и Воронеж. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Система уже запущена на трассе М4 до Воронежа и на М12 до Казани. До конца 2026 г. инфраструктура для автономного транспорта появится на М4 до Новороссийска, а к 2028 г. — на М12 до Тюмени. Проект стартовал в 2025 г. Планируется, что к 2030 г. сеть геопозиционирования будет работать во всех российских городах-миллионниках и ключевых логистических центрах.

В решении используется технология спутниковой навигации в реальном времени GNSS RTK. Координаты со спутников Глонасс, GPS, Galileo и Beidou, которые обычно имеют точность 5-15 метров, корректируются до 2-5 сантиметров. Это происходит с помощью математических моделей и наземной инфраструктуры — сети опорных станций. Каждая такая станция установлена на телеком-оборудовании МТС и представляет собой приемник со специальной антенной для приема спутниковых сигналов.

Алгоритмы автоматически сопоставляют точные координаты с цифровыми картами дорог. Это помогает транспорту ориентироваться даже при нулевой видимости. А бортовые инерциальные навигационные системы используют геоданные, чтобы вести транспортное средство с сантиметровой точностью даже без связи. МТС обеспечивает надежность и необходимые параметры сети GNSS RTK через открытый контроль уровня сервиса (SLA).

«МТС развернула первую в России инфраструктуру высокоточного позиционирования на основной протяженности четырех федеральных автотрасс протяженностью свыше 4 000 километров. Ее использование позволит Яндексу оптимизировать маршруты, сократить операционные расходы и потребление топлива, ускорить перевозки, сделать их более безопасными, а также улучшить экологическую обстановку. Отмечу, что развернутая система – это полностью отечественное решение, формирующее суверенный стек технологий в такой критической сфере как управление беспилотным транспортом. В будущем наш проект планируется масштабировать и на других участников рынка перевозок в России. Мы также рассматриваем возможность тиражирования решения на международных рынках», — сказала генеральный директор МТС Инесса Галактионова.

* Первая в России сеть GNSS RTK по площади покрытия с открытым контролем уровня предоставляемого сервиса (SLA), надежность и параметры которого гарантирует телеком-оператор.