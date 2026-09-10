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MWS Cloud: ритейл стал лидером по потреблению услуг резервного копирования в России

MWS Cloud, входящая в «МТС Web Services» (MWS), проанализировала потребление сервиса резервного копирования среди российских компаний во II квартале 2026 г. Лидером по объёму потребления среди отраслей стал ритейл. Более всего выросло потребление в госсекторе, транспортной отрасли и сельском хозяйстве.

Кроме ритейла, среди лидеров по объёму потребления сервиса — ИТ, производство, услуги для бизнеса и финансовый сектор.

Наиболее динамичный рост потребления в деньгах, по данным MWS Cloud, зафиксирован в государственном секторе: расходы его организаций на резервное копирование увеличились более чем в 3 раза год к году. Среди лидеров по темпам роста потребления также транспорт — в 2,7 раза, сельское хозяйство — в 2,5 раза, строительство — в 1,3 раза и сфера искусства и развлечений — в 1,3 раза.

По числу компаний, использующих сервис, лидирует торговля. Среди других отраслей с наибольшим числом клиентов — ИТ, производство, услуги для бизнеса и транспорт. Максимальный прирост числа компаний-клиентов отмечен в государственном секторе: их количество удвоилось год к году. В сфере искусства и развлечений число клиентов выросло в 1,3 раза. В число лидеров по темпам роста также вошли транспорт и девелоперы.

Услуга резервного копирования позволяет заказчикам — компаниям и ИП — сохранить свои данные в облаке MWS Cloud. В случае их повреждения или потери на основном носителе информацию можно восстановить в виртуальной инфраструктуре или выгрузить с площадки провайдера. Обычно в облаке создаются резервные копии серверов, операционных систем, баз данных и приложений. Сохранить можно как данные, находящиеся в облаке MWS Cloud, так и информацию с площадки клиента — его собственных серверов или любой другой виртуальной инфраструктуры.

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Среди регионов с наибольшим потреблением сервиса резервного копирования — Москва, Санкт-Петербург, Свердловская, Смоленская, Нижегородская, Новосибирская, Тульская, Воронежская и Ростовская области, а также Приморский край.

Наиболее динамичный рост потребления сервиса в деньгах зафиксирован в Вологодской области — в 13,6 раза. В топ-5 регионов по этому показателю также вошли Республика Коми — в 3,97 раза, Орловская область — в 1,71 раза, Кировская область — в 1,33 раза и Тамбовская область — в 1,29 раза.

Наибольший прирост числа компаний, использующих сервис резервного копирования, отмечен в Омской области и Алтайском крае — в 2 раза. Третье место заняла Вологодская область: количество компаний в регионе выросло в 1,5 раза.

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