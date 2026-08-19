Подтверждена совместимость ноутбука OSiO и ОС «Альт Рабочая станция»

«Базальт СПО», мировой производитель системного ПО на базе собственной платформы разработки, и российский бренд компьютерной техники OSiO (принадлежит «ICL Техно») подтвердили совместимость ноутбука OSiO FocusLine с операционной системой «Альт Рабочая станция» 11. Сертификат совместимости получили модели OSiO FocusLine F140a, F150a и F160a на процессорах AMD с диагоналями экранов 14, 15 и 16 дюймов соответственно. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Испытания подтвердили стабильную и корректную работу оборудования с отечественной операционной системой, что позволяет использовать устройства в корпоративной среде, государственных организациях и образовательных учреждениях. Подтвержденная совместимость дает заказчикам возможность уверенно разворачивать рабочие места на российском программном обеспечении без необходимости дополнительной адаптации оборудования.

OSIO FocusLine — линейка ноутбуков российского производства, созданная для повседневной работы, учебы и решения профессиональных задач. В серию входят модели с диагоналями экранов 14, 15 и 16 дюймов, выполненные в алюминиевом корпусе и оснащенные IPS-дисплеями с разрешением Full HD. Ноутбуки построены на базе процессоров AMD со встроенной графикой Radeon и оснащены всеми необходимыми интерфейсами, включая USB Type-C и HDMI.

«Альт Рабочая станция» 11 — операционная система с рабочей средой GNOME и набором предустановленных приложений. В операционной системе реализована поддержка большинства видеокарт Nvidia 2010-2025 гг. выпуска, включая серию 5000, а также предусмотрена возможность использования шлемов виртуальной реальности, в том числе через беспроводное подключение. ОС включена в Единый реестр российских программ (№1292).

«Мы рады успешному завершению совместных испытаний ноутбуков OSiO и операционной системы "Альт Рабочая станция". Для наших партнеров и заказчиков это означает готовое, проверенное решение, которое позволяет быстро развернуть современные отечественные рабочие места и быть уверенными в стабильной работе оборудования и программного обеспечения», — отметила Анастасия Черкасенко, руководитель по работе с розничными сетями «ICL Техно».

«Корректная работа "Альт Рабочей станции" 11 на оборудовании OSiO позволяет пользователям решать сложные офисные задачи, работать с графикой и мультимедиа, а также безопасно подключаться к корпоративным сетям. Мы видим большой потенциал в дальнейшем развитии такого партнерства для оснащения госсектора и крупного бизнеса», — сказала Нина Солдянова, начальник отдела по работе с партнерами «Базальт СПО».