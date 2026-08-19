Разделы

ПО Софт Техника Импортонезависимость
|

Подтверждена совместимость ноутбука OSiO и ОС «Альт Рабочая станция»

«Базальт СПО», мировой производитель системного ПО на базе собственной платформы разработки, и российский бренд компьютерной техники OSiO (принадлежит «ICL Техно») подтвердили совместимость ноутбука OSiO FocusLine с операционной системой «Альт Рабочая станция» 11. Сертификат совместимости получили модели OSiO FocusLine F140a, F150a и F160a на процессорах AMD с диагоналями экранов 14, 15 и 16 дюймов соответственно. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Испытания подтвердили стабильную и корректную работу оборудования с отечественной операционной системой, что позволяет использовать устройства в корпоративной среде, государственных организациях и образовательных учреждениях. Подтвержденная совместимость дает заказчикам возможность уверенно разворачивать рабочие места на российском программном обеспечении без необходимости дополнительной адаптации оборудования.

OSIO FocusLine — линейка ноутбуков российского производства, созданная для повседневной работы, учебы и решения профессиональных задач. В серию входят модели с диагоналями экранов 14, 15 и 16 дюймов, выполненные в алюминиевом корпусе и оснащенные IPS-дисплеями с разрешением Full HD. Ноутбуки построены на базе процессоров AMD со встроенной графикой Radeon и оснащены всеми необходимыми интерфейсами, включая USB Type-C и HDMI.

«Альт Рабочая станция» 11 — операционная система с рабочей средой GNOME и набором предустановленных приложений. В операционной системе реализована поддержка большинства видеокарт Nvidia 2010-2025 гг. выпуска, включая серию 5000, а также предусмотрена возможность использования шлемов виртуальной реальности, в том числе через беспроводное подключение. ОС включена в Единый реестр российских программ (№1292).

Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект
Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект цифровизация

«Мы рады успешному завершению совместных испытаний ноутбуков OSiO и операционной системы "Альт Рабочая станция". Для наших партнеров и заказчиков это означает готовое, проверенное решение, которое позволяет быстро развернуть современные отечественные рабочие места и быть уверенными в стабильной работе оборудования и программного обеспечения», — отметила Анастасия Черкасенко, руководитель по работе с розничными сетями «ICL Техно».

«Корректная работа "Альт Рабочей станции" 11 на оборудовании OSiO позволяет пользователям решать сложные офисные задачи, работать с графикой и мультимедиа, а также безопасно подключаться к корпоративным сетям. Мы видим большой потенциал в дальнейшем развитии такого партнерства для оснащения госсектора и крупного бизнеса», — сказала Нина Солдянова, начальник отдела по работе с партнерами «Базальт СПО».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews оценивает объем российского ИТ-рынка в 2025 г. в ₽ 3,55 трлн

В России измерили частотность ошибок при программировании на разных языках. В лидерах Python, Java, PHP, C#

Михаил Гилязов, «Скала^р» (группа Rubytech): Доверенные ПАК — это стратегия, а не вынужденная мера

В России взмыли вверх цены на серверы. Теперь они стоят дороже машины

Евгений Зенин, Руслан Верчинов, Depo Computers: У нас есть ответ на риски ЦОД, связанные с угрозами БПЛА

Для ИИ-чипов введут балльную систему определения российскости. Для автомобильной электроники тоже

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие 65-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2026 году: выбор ZOOM

Скрытые ловушки гарантии: самые нелепые причины отказа в ремонте гаджетов

Самые эргономичные подставки для ноутбуков в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще