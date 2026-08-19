«Нанософт» выпустила новый продукт «nanoCAD ММГ»

Компания «Нанософт», российский разработчик САПР/ТИМ-решений, объявила о выходе нового программного продукта для автоматизации геотехнического мониторинга объектов, расположенных на многолетнемерзлых грунтах – «nanoCAD ММГ».

Вечная мерзлота занимает около 65% территории России. В этой зоне расположены ключевые промышленные центры: Воркута, Норильск, Якутск, Магадан. Здесь сосредоточена основная добыча нефти, газа, никеля, меди и алмазов, а также размещена значительная часть трубопроводной и транспортной инфраструктуры.

Освоение северных территорий, строительство промышленных объектов и развитие инфраструктуры в районах распространения многолетнемерзлых грунтов предъявляют повышенные требования к контролю состояния оснований сооружений. Инженерам приходится работать с большими объемами измерений, поступающих из различных источников, контролировать корректность данных, анализировать температурные режимы и деформации, а также регулярно формировать отчетную документацию. Использование разрозненных инструментов увеличивает вероятность ошибок, усложняет анализ и снижает оперативность принятия решений.

«nanoCAD ММГ» объединяет все процессы геотехнического мониторинга в единой цифровой среде. Решение обеспечивает централизованное хранение данных наблюдений, автоматическую проверку измерений, ведение цифрового геотехнического паспорта объектов, визуализацию процессов и оценку технического состояния сооружений непосредственно в привычной среде nanoCAD.

С выходом nanoCAD ММГ специалисты впервые получают профильный инструмент, разработанный именно для их задач: от импорта полевых измерений до автоматической оценки состояния объектов. Продукт закрывает давнюю потребность отрасли и предоставляет инженерам современное средство работы в отечественной среде.

Ключевые возможности:

Комплексное управление данными геотехнического мониторинга. Ведение единой иерархической базы элементов геотехнического мониторинга – термоскважин, реперов, деформационных марок, геодезических пунктов и других объектов – с хранением их паспортов, характеристик и полной истории обследований. Централизация информации обеспечивает единый источник достоверных данных для всех участников проекта.

Автоматизация обработки результатов измерений. Поддержка импорта данных из CSV и специализированных форматов с автоматической проверкой корректности дат, оборудования и структуры измерений. Встроенные механизмы валидации уменьшают влияние человеческого фактора и повышают качество инженерного анализа.

Наглядная визуализация геотехнических процессов. Автоматическое формирование карт температурных полей, изотерм, температурных разрезов, карт вертикальных перемещений, эпюр осадок и схем относительных деформаций. Пользователь получает возможность оперативно оценивать изменение состояния грунтов, сравнивать результаты различных циклов наблюдений и выявлять потенциально опасные тенденции.

Автоматическая оценка технического состояния объектов. Сопоставление фактических результатов наблюдений с проектными значениями и автоматическое определение категории объекта – от работоспособного до аварийного. Дополнительно доступны построение прогнозных трендов и формирование аналитических материалов для принятия инженерных решений.

Автоматическое формирование отчетной документации. Формирование ведомостей, паспорта скважин и технических отчетов в формате DOCX по настраиваемым шаблонам на основании накопленных данных, значительно сокращая время подготовки отчетности и снижая вероятность ошибок.

Работа в отечественной программной среде. Решение полностью интегрировано с платформой nanoCAD, использует формат *.dwg, поддерживает отечественные операционные системы и может применяться как на рабочем месте отдельного специалиста, так и в корпоративной инфраструктуре предприятия. Благодаря этому организации получают современный инструмент геотехнического мониторинга, соответствующий требованиям импортозамещения.

«Проектирование и эксплуатация объектов в районах распространения многолетнемерзлых грунтов требуют особенно внимательного подхода: необходимо учитывать температурный режим грунтов, оценивать риски их оттаивания и своевременно закладывать решения, которые обеспечат надежность сооружения на протяжении всего жизненного цикла. nanoCAD ММГ помогает автоматизировать эти задачи – выполнять необходимые расчеты, анализировать влияние инженерных решений на состояние мерзлых грунтов и оформлять результаты в привычной для проектировщиков среде. Новый продукт позволит специалистам сократить трудозатраты, снизить вероятность появления ошибок и принимать технически обоснованные решения при проектировании в сложных климатических условиях», – сказала Светлана Пархолуп, руководитель отдела продуктов землеустройства, изысканий и генплана компании «Нанософт».