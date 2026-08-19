Компания «Е-Флопс» создала четвертую версию системной платы «Ключевская»

Российский разработчик и производитель серверного оборудования «Е-Флопс» выпустил четвертую версию системной платы «Ключевская». Это позволило компании расширить варианты использования продукта, сохранив его ключевые преимущества. Об этом CNews сообщили представители компании «Е-Флопс».

В июне 2024 г. компания «Е-Флопс» выпустила системную плату «Ключевская» по заказу ее правообладателя – компании «АМДтехнологии» – с учетом текущих рыночных требований. Основная особенность «Ключевской» – очень компактные размеры – 446×203 мм. Несмотря на них, благодаря 20-слойному дизайну, плата позволила, в частности, разместить два процессора в сокетах FCLGA-3467, 12 слотов памяти DDR4, 160 линий PCI‑E 4.0 (высокоскоростного стандарта компьютерной шины), встроенные опциональные контроллеры, в том числе BMC (контроллер управления платой), SSD M.2 накопители.

К системной плате «Ключевская» можно подключать дополнительные «сателлитные» платы, расширяющие ее возможности, а также при помощи райзеров – карты расширения. Кроме того, сервер можно превратить из двухпроцессорного в четырехпроцессорный путем соединения двух «Ключевских» между собой. Одна из сателлитных плат позволяет вдвое ускорить обмен данными между процессорами. Она устанавливается в два штатных разъема PCIe 4.0 x16/CCIX.

Создание четвертой версии системной платы «Ключевская» проведено в рамках модернизации серийной линейки продуктов и завершено в июле 2026 г. Начало поставок этой версии запланировано на IV квартал 2026 г.

Для оптимизации стоимости и времени производства, на которые повлиял кризис доступности материалов для печатных плат, также была изменена и ее топология. Это позволило обеспечить соответствие четвертой версии «Ключевской» требованиям новых материалов.

Новая версия создана в соответствии с модульным подходом: теперь возможно собрать не только модульную серверную платформу на 5-10 узлов, но и компактный сервер на один-два узла, используя универсальные вычислительные модули.

Главное отличие четвертой версии от предыдущих – возможность использования платы в усовершенствованных моделях вычислительных модулей правообладателя, на базе которых «Е-Флопс» спроектирована новая модель сервера М3 (2U-исполнение) и способность работы в режиме 2N (2 ноды), когда два независимых узла размещаются в одном корпусе 2U с общим хранилищем данных с большим количеством дисков и обеспечена возможность их совместного использования одновременно двумя вычислительными модулями. Эта возможность уникальна для серверных платформ, присутствующих на рынке, и позволяет строить на базе М3 системы хранения данных.

«Продукт по-прежнему ориентирован на госсектор и предприятия с критической инфраструктурой, где важна независимость от импорта. При этом «Ключевская» теперь позволяет предлагать продукты экономически более доступные для организаций, которым необходимо ограниченное количество серверов», – сказала генеральный директор компании «Е-Флопс» Елена Дорошенко.

По ее словам, в плате сохранена возможность создания 4-процессорных SMP конфигураций для требовательных к вычислительным ресурсам задач, расширяющая варианты масштабирования.

Таким образом, у платы остались все предыдущие варианты применения: виртуализация, базы данных, VDI (инфраструктура виртуальных рабочих столов), NGFW (межсетевой экран нового поколения), AI/ML, SDS (программно-определяемое хранилище). Кроме того, появился SDS в двухузловом исполнении в форм-факторе 2U.

Подтверждена совместимость с операционной системой Debian, проводятся интеграционные испытания на совместимость с ОС «Альт», «Астра Linux», «РОСА» и др., а также с гипервизорами первого и второго типа, такими как «Альт Виртуализация» и VMManager. Программная поддержка и драйверная база не отличаются от предыдущих версий.

«Четвертая версия “Ключевской” – это шаг вперед в развитии наших многофункциональных серверных платформ. Мы внесли доработки, которые позволили правообладателю создать новые вычислительные модули, дающие заказчикам уникальную возможность строить экономичные и гибкие решения для SDS и виртуализации. При этом обеспечили сохранность всех сильных сторон предыдущих версий: масштабируемость до четырех процессоров, модульность и кастомизацию. “Ключевская” остается надежным продуктом для предприятий, в том числе с критической инфраструктурой, а благодаря расширению спектра используемых материалов для печатной платы (PCB) становится доступнее для наших заказчиков», – отметил заместитель директора управления продуктов и технологий компании «Е-Флопс» Филипп Моднов.