Пиццерия на Фарерах и автомат в Ватикане: куда доезжают российские туристы

Самая дальняя оплата российского туриста за год — экскурсия на острове Муреа во Французской Полинезии, в 15,7 тыс. км от Москвы. Это одна из точек на карте платежей по данным финтех-сервиса «Плати по миру»: сервис посмотрел, где его пользователи расплачивались картой с августа 2025 г. по август 2026 г., и собрал самые необычные места. Об этом CNews сообщили представители «Плати по миру».

Почти сразу за Полинезией — Королевство Тонга в южной части Тихого океана, 15,3 тыс. км от Москвы. Там россияне платили за заправку, в кафе и в дьюти-фри. Все эти операции офлайновые: не бронирование отеля из дома, а покупки на месте — человек действительно там был.

География не всегда про расстояние. Ватикан — самое маленькое государство мира — за год посетили 266 путешественников: билеты в музеи, книжные лавки и даже торговый автомат. На Фарерских островах в Северной Атлантике побывали 44 человека, и платили они за самые обычные вещи — продукты в магазине и пиццу в Клаксвике.

Курорты, которые принято считать редкими, оказались не такими уж редкими: Мальдивы за год посетили 603 человека, Сейшелы — 215, Монако — 131.

Есть на карте и Арктика. Самая северная точка платежей года — Шпицберген: шесть путешественников расплачивались в Лонгйире, на 78-й широте, в 1,3 тыс. км от Северного полюса. Покупки — самые будничные: продуктовый магазин, аптека, паб и сувенирная лавка, все в норвежских кронах, на месте. Южный полюс карты — аргентинская Ушуайя, самый южный город мира: 16 человек, от супермаркета до билета в национальный парк «Огненная Земля».

«Любопытнее всего не сами расстояния, а то, за что люди платят в таких местах: не за сувениры, а за продукты, заправку, пиццу — то есть за обычную жизнь. Экзотика для нас — повседневность для тех, кто там оказался, — сказал Павел Белов, директор по развитию сервиса «Плати по миру». — И почти за каждой такой точкой стоит частная история, а не турпакет: кто-то поехал за китами, кто-то — в свадебное путешествие».

Всего за год оплаты пользователей сервиса зафиксированы в 166 странах и территориях мира. Самые необычные точки на карте платежей за год: остров Муреа, Французская Полинезия — 15,7 тыс. км от Москвы, экскурсия у местного оператора, самая дальняя оплата года; Шпицберген (Лонгйир, 78-я широта) — самая северная точка, шесть путешественников, продуктовый, аптека, паб; Королевство Тонга — 15,3 тыс. км, заправка, кафе, дьюти-фри; Ватикан — 266 путешественников, музеи, книжные лавки, торговый автомат; Фарерские острова — 44 путешественника, продуктовый магазин и пиццерия в Клаксвике; Мальдивы, Сейшелы, Монако — 603, 215 и 131 путешественник.

Методология: использованы обезличенные агрегированные данные об оплатах пользователей сервиса за рубежом с августа 2025 г. по август 2026 г. Данные о конкретных пользователях не раскрываются.