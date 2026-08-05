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Аналитика Bronevik.com: более трети бронирований туристического жилья в первом полугодии пришлось на поездки выходного дня

Платформа Bronevik.com проанализировала бронирования туристического жилья, совершенные в России в первом полугодии 2026 г. Исследование показало, что 38% всех заказов пришлось на дни с пятницы по воскресенье.

Средний чек за ночь в уикенд-путешествиях составил 4,7 тыс. руб. за ночь – на 12% выше, чем в бронированиях для остальных поездок (4,2 тыс. руб.). Планируя короткий отдых, туристы чаще готовы увеличивать бюджет на проживание, чтобы провести время с максимальным комфортом. Кроме того, именно на выходные приходится наиболее высокий спрос, что также влияет на стоимость.

Города Центральной России остаются главными направлениями для путешествий выходного дня. В некоторых из них на такие поездки приходится более половины всех бронирований туристического жилья. Лидером по доле уикенд-поездок стал Торжок (Тверская область) – здесь они занимают 68% всех заказов. Интерес туристов к городу поддерживают хорошо сохранившийся исторический центр и удобное расположение между Москвой и Санкт-Петербургом.

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Высокая доля поездок выходного дня отмечается в Суздале (Владимирская область, 67%), который остаётся одним из главных центров экскурсионного туризма, а также в городах Московской областиЗвенигороде (67%), Истре (64%), Коломне (63%), Дмитрове (61%) и Серпухове (60%). В число лидеров по доле уикенд-поездок вошли и города Ярославской областиПереславль-Залесский (67%) и Ростов Великий (63%), а среди локаций за пределами Центральной РоссииВыборг (Ленинградская область, 61%). Все эти направления объединяют большое количество исторических достопримечательностей и транспортная доступность для жителей столицы и других крупных городов.

«Для многих россиян путешествия стали привычной частью образа жизни, и даже если нет возможности отправиться в полноценный отпуск, они предпочитают не отказываться от поездок, а выбирать более короткий формат отдыха. Для того, чтобы сменить обстановку без серьезных временных и финансовых затрат, туристы всё чаще приезжают даже на традиционные курорты всего на два-три дня, – сказала Марина Гончаренко, исполнительный директор платформы Bronevik.com. – В результате поездки выходного дня становятся все более значимым сегментом внутреннего туризма, а спрос на них уже не зависит только от длинных праздников или сезона отпусков. Для отельного бизнеса это означает необходимость активнее работать именно с короткими бронированиями: предлагать специальные тарифы и дополнительные сервисы, которые помогают повысить привлекательность такого отдыха».

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