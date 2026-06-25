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В ГК ВИК в два-три раза сократили ручные операции после внедрения BPM-системы

Руководитель отдела автоматизации бизнес-процессов ГК ВИК Валентина Королева выступила на CNews FORUM 2026 с докладом о внедрении BPM-системы в коммерческой службе холдинга. По итогам проекта время подготовки отчетности сократилось с нескольких дней до двух часов, количество ручных операций снизилось в два-три раза, а дубли данных практически исключены.

Форум, организованный изданием CNews, собрал более 1200 ИТ-директоров и топ-менеджеров из крупнейших российских компаний. В программе — более 120 докладов по секциям, посвященным импортозамещению, искусственному интеллекту, процессному управлению и цифровой инфраструктуре. Среди спикеров — заместитель руководителя ФТС Владимир Ивин, заместитель председателя Комитета Госдумы по информполитике Олег Матвейчев, директор Департамента технологического развития Минсельхоза Елена Трошина, ИТ-директора «Почты России», «Уралвагонзавода», Объединенной судостроительной корпорации и аэропорта Шереметьево.

Валентина Королева представила кейс перехода от разрозненных данных к единой цифровой платформе. До проекта информация о клиентах хранилась в «1С», Excel и личных файлах сотрудников, плановая работа не была оцифрована, а коммуникации между подразделениями были затруднены. Это приводило к потере данных, отсутствию прозрачности и большим объемам ручной работы.

В качестве платформы выбрали российскую BPM-систему ELMA. Ключевыми факторами стали гибкость, low-code подход, позволяющий быстро адаптировать процессы под реальные задачи бизнеса, наличие мобильного приложения для полевых сотрудников и возможность интеграции с «1С:ERP» в реальном времени. Сегодня системой пользуются более 250 сотрудников. Архитектура построена так, что ELMA управляет процессами, а «1С:ERP» остается учетной системой, между ними настроена интеграция в режиме реального времени.

В докладе были разобраны три ключевых процесса:

– Карточка клиента — единая точка с историей взаимодействий, договоренностями и аналитикой, исключающая поиск информации по разным системам.

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– Производственный опыт — один из ключевых процессов работы с клиентом, целью которого является повышение эффективности его производства. Оцифровка проводимых опытов формирует базу данных с цифровым следом, что дает возможность сопоставлять результаты, выявлять лучшие практики и применять эти данные в коммерческой деятельности для дальнейшего улучшения технологических процессов у клиента.

– Активности с клиентом — стандартизация встреч и звонков с фиксацией целей и результатов. Внедрен инструмент массового создания активностей, который кратно сократил рутину для полевых сотрудников. Для самих сотрудников процесс стал более понятным и удобным.

Кроме снижения ручных операций и ускорения отчетности, руководители получили возможность управлять процессами в реальном времени, а не постфактум. В системе реализована аналитика по активностям сотрудников и результатам взаимодействий с клиентами, что позволяет оценивать эффективность каждого сотрудника. По словам Королевой, главным достижением стало создание единой цифровой платформы, объединившей все клиентские процессы и данные в одном пространстве.

«Для нас BPM и CRM — это не просто внедрение новой системы. Это про то, чтобы у бизнеса появилась единая логика работы, единые данные и прозрачная картина для принятия решений. Проект стал не ИТ-инициативой, а шагом к другой управленческой модели», — отметила руководитель отдела автоматизации бизнес-процессов ГК ВИК.

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