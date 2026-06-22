DataSpace Cloud: облака становятся инструментом финансовой предсказуемости бизнеса в условиях роста стоимости инфраструктуры

Российский рынок облачных сервисов продолжает расти, однако драйверы этого роста заметно меняются. Если еще несколько лет назад компании переходили в облако ради скорости запуска сервисов или отказа от части капитальных затрат, то сегодня ключевым фактором становится стремление бизнеса обеспечить предсказуемость развития ИТ-инфраструктуры в условиях роста стоимости оборудования и сохраняющейся неопределенности на рынке поставок, отмечают эксперты компании DataSpace Cloud.

По оценкам компании, до конца 2026 г. спрос на облачные решения продолжит увеличиваться. При этом меняется не только структура проектов, но и сама роль облака в ИТ-стратегиях компаний.

Тренд 1. Удорожание инфраструктуры меняет экономику ИТ-проектов.

Одним из наиболее заметных событий на рынке в конце 2025 — начале 2026 г. стало резкое подорожание оперативной памяти. По отдельным позициям рост цен достигал нескольких сотен процентов. Вслед за памятью выросли цены на серверы, системы хранения данных и другие элементы серверной инфраструктуры.

В результате многие компании столкнулись с необходимостью пересматривать ранее утвержденные бюджеты и финансовые модели. Проекты, которые изначально предполагали закупку оборудования в собственность, все чаще трансформируются в сервисную модель потребления ресурсов через облако.

Тренд 2. На первый план выходит прогнозируемость. Дополнительное давление на инфраструктурные проекты продолжают оказывать сложности с поставками оборудования. Несмотря на адаптацию рынка к новым условиям, сроки поставок остаются значительными, а параллельный импорт не всегда позволяет гарантировать получение необходимого оборудования в требуемые сроки.

В такой ситуации компаниям становится сложно планировать модернизацию инфраструктуры на несколько лет вперед. Облако позволяет снять значительную часть этих рисков, обеспечивая доступ к необходимым ресурсам без зависимости от закупочных циклов, логистики и наличия оборудования на рынке.

Тренд 3. Меняется подход к оценке эффективности облака. Одновременно меняются и критерии, по которым компании оценивают эффективность облачных сервисов.

Сегодня высокий SLA, отказоустойчивая инфраструктура, сертифицированные дата-центры уровня Tier III, резервирование инженерных систем, возможности масштабирования и современные технологические стеки уже перестали быть факторами выбора. Для корпоративных заказчиков это базовая гигиена облачного провайдера. Именно поэтому критерии оценки смещаются из технологической плоскости в экономическую: компании анализируют влияние облака на CAPEX, скорость вывода новых сервисов на рынок (time-to-market), устойчивость бизнес-процессов и способность снижать инфраструктурные риски.

В собственном контуре компаний остаются legacy-системы, проприетарные базы данных и критически важные приложения с жесткими требованиями к задержкам. В облако, напротив, переносятся веб-приложения, CRM, корпоративные сервисы, среды разработки и тестирования, аналитические платформы, AI/ML-нагрузки и системы обработки данных.

«Облачная стратегия в 2026 г. строится на прагматичном распределении нагрузок: большинство систем и данных мигрирует в облако, а в собственной инфраструктуре остается только то, что невозможно или нецелесообразно переносить. Аргумент «данные слишком чувствительны для облака» утратил силу — провайдеры предлагают аттестованные контуры для персональных данных (152-ФЗ), сертифицированные платформы для банков (PCI DSS, ГОСТ 57580-1) и отраслевые compliance-решения, что снимает регуляторные барьеры для миграции», — отметил Алексей Макаркин, директор по продукту DataSpace Cloud.

По его мнению, до конца года рынок продолжит движение от модели владения инфраструктурой к модели потребления сервисов.