Nord Clan выпустила платформу интеллектуальной обработки документов Nord.OCR

Компания Nord Clan объявила о запуске Nord.OCR — ИИ-платформу для автоматизации обработки документов, которая объединяет OCR, LLM, RAG и ИИ-агентов в единой цепочке. Платформа сокращает время обработки документов на 70–90% и снижает долю ручного труда на 60–80%. Система обрабатывает десятки тысяч документов в сутки, работает on-premise внутри инфраструктуры заказчика и интегрируется с ERP, CRM, «1С» и другими корпоративными системами. Решение позволяет автоматизировать контекстный поиск по документам, их проверку, согласование, маршрутизацию и передачу данных в корпоративные системы.

Nord.OCR решает проблему, с которой сталкиваются компании с высоким потоком документов: ручной ввод данных, медленная сверка, ошибки при проверке и разрывы между обработкой документа и связанными с ней процессами. Платформа закрывает весь цикл работы с корпоративной информацией: извлекает и анализирует данные, находит необходимый контекст в корпоративных базах знаний и автоматически выполняет дальнейшие действия в информационных системах по заданным сценариям. Кроме того, сотрудники могут задавать вопросы в свободной форме и получать готовые ответы на основе корпоративных документов, регламентов, баз знаний и других внутренних источников данных.

Архитектура платформы строится на четырёх взаимосвязанных уровнях. OCR-движок извлекает текст из PDF, сканов, фотографий и чертежей, определяет структуру и формирует машиночитаемый слой данных. Языковая модель (LLM) работает со смыслом документа: определяет его тип, нормализует данные, и обрабатывает вариативные форматы без жёстких шаблонов. RAG-механика подключает корпоративный контекст — регламенты, базы знаний, справочники и архивы, — позволяя не только сверять документы с внутренними правилами компании, но и формировать понятные человеку ответы на вопросы сотрудников на основе корпоративных данных. AI-агенты замыкают цепочку: самостоятельно создают записи в ERP и других информационных системах, запускают согласования, обновляют статусы и передают данные в смежные системы.

Платформа распознаёт документы популярных форматов — jpg, pdf, doc и другие, — включая сканы низкого качества, фотографии со смартфона и вложения из электронной почты. Nord.OCR автоматически классифицирует документ (договор, УПД, счёт, накладная, CMR, чертёж и другие типы) и использует результат как триггер для маршрутизации внутри компании. Система извлекает реквизиты, таблицы, суммы, даты, подписи, печати, QR- и штрихкоды, сверяет данные между договорами, счетами и актами.

Внедрение платформы ускоряет сквозные процессы в 2–5 раз за счёт устранения ручных операций между этапами распознавания, проверки и внесения данных. Снижение доли ручной обработки составляет 60-80%, а количество ошибок уменьшается благодаря автоматической валидации по внутренним правилам и справочникам. При этом компания обрабатывает больший объём документов без расширения штата. Особенно ощутимый эффект решение даёт в бухгалтерии, логистике, закупках и операционных центрах.

Nord.OCR может работать полностью внутри инфраструктуры заказчика в режиме on-premise с разграничением прав доступа и соблюдением корпоративных требований безопасности. Нейросетевые модели дообучаются под новые типы документов и бизнес-сценарии без замены базового программного обеспечения. Платформа интегрируется с ERP, CRM, ECM, BPM, WMS, TMS, MES, «1С» и Service Desk.

«Большинство компаний уже научились распознавать документы — но на этом автоматизация, как правило, и заканчивается. Дальше сотрудники по-прежнему вручную ищут данные в разных системах, сверяют информацию и переносят её между процессами. Nord.OCR закрывает этот разрыв. Платформа не просто извлекает данные из документов — она понимает их содержание, находит нужную информацию в корпоративных источниках, объясняет, на основании чего сформирован ответ, и автоматически запускает дальнейшие действия в информационных системах. Документ перестаёт быть объектом ручной обработки и становится точкой входа в бизнес-процесс», — сказал Илья Каштанкин, генеральный директор Nord Clan.