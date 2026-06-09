«М.Видео» объявляет о старте продаж новой линейки белорусских планшетов H-Tab

ПАО «М.Видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте продаж новой линейки планшетов белорусского бренда Horizont. В ассортименте появились модели H-Tab Mini, H-Tab Go и H-Tab Crystal, ориентированные на различные сценарии использования — от повседневного потребления контента и обучения до мобильной работы и путешествий. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Самой компактной моделью линейки стал H-Tab Mini. Устройство оснащено 8-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1280×800 пикселей, процессором Allwinner A333, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Благодаря небольшим размерам и весу планшет удобно использовать в дороге, для чтения электронных книг, просмотра видео и общения. Модель получила аккумулятор емкостью 4000 мАч, поддержку Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0. Стоимость H-Tab Mini составляет 10,1 тыс. руб.

H-Tab Go ориентирован на семейное использование, обучение и развлечения. Планшет оснащен 10,1-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1280×800 пикселей, 4 ГБ оперативной памяти и накопителем объемом 128 ГБ. Устройство построено на базе процессора Allwinner A333 и оснащено аккумулятором емкостью 4000 мАч. H-TTab Go подойдет для просмотра контента, использования образовательных платформ, социальных сетей и мессенджеров. Модель поддерживает Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.2. Стоимость устройства составляет 13,6 тыс. руб.

Флагманом линейки выступает H-Tab Crystal, предназначенный для пользователей, которым необходимы расширенные возможности подключения и повышенная автономность. Планшет получил 10,95-дюймовый IPS-дисплей, восьмиядерный процессор Unisoc T620, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища. Одним из ключевых преимуществ модели стала поддержка 4G LTE, обеспечивающая доступ к мобильному интернету вне зависимости от наличия Wi-Fi. Устройство также поддерживает навигационные системы GPS, ГЛОНАСС, Beidou и Galileo.

Дополнительными преимуществами H-Tab Crystal стали аккумулятор емкостью 8000 мАч, камеры с разрешением 13 МП и 5 МП, а также тонкий корпус толщиной всего 7,7 мм, благодаря которому устройство удобно использовать как дома, так и в поездках. Стоимость модели составляет 16,1 тыс. руб.

Основные характеристики H-TAB Mini: экран 8” IPS, 1280×800; процессор Allwinner A333; память 4/64 ГБ; Android 16; Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0; аккумулятор 4000 мАч. Цена — 10,1 тыс. руб.

Основные характеристики H-TAB Go: экран 10,1” IPS, 1280×800; процессор Allwinner A333; память 4/128 ГБ; Android 16; Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2; аккумулятор 4000 мАч. Цена — 13,6 тыс. руб.

Основные характеристики H-TAB Crystal: экран 10,95” IPS, 1280×800; процессор Unisoc T620; память 6/128 ГБ; LTE; GPS, ГЛОНАСС, Beidou и Galileo; Android 16; аккумулятор 8000 мАч; камеры 13 МП и 5 МП. Цена — 16,1 тыс. руб.