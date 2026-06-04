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C начала 2026 г. «Лаборатория Касперского» выявила почти 100 тыс. кибератак с вредоносным ПО под видом ИИ-сервисов

С начала 2026 г. «Лаборатория Касперского» обнаружила по всему миру более 92 тыс. кибератак, в которых под видом популярных ИИ-агентов и сервисов распространялось вредоносное ПО. В первую очередь речь о ChatGPT (на такие приманки пришлось 49% всех выявленных атак), а также Claude и Gemini (по 18%). Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Кроме того, специалисты компании выявили более 15 тыс. образцов вредоносного ПО, маскирующегося под агентное ПО, в том числе поддельные версии таких быстро набирающих популярность инструментов, как OpenClaw. Среди образцов были банковские троянцы, шпионское ПО, эксплойты и программы-загрузчики, предназначенные для установки дополнительных вредоносных модулей.

В мае 2026 г. эксперты Глобального центра исследования и анализа угроз «Лаборатории Касперского (Kaspersky GReAT) выявили новую кампанию, связанную с группой Silver Fox, которая проводит сложные целевые атаки (APT). Злоумышленники распространяли поддельные приложения Claude AI для Windows, macOS и Linux. После запуска вредоносное ПО незаметно проникало на устройства жертв, обеспечивая себе долгосрочный доступ к скомпрометированным системам и конфиденциальной информации.

«Внедрение ИИ-агентов в корпоративную среду меняет саму природу доверия. Теперь каждое автоматизированное действие становится частью сложной цепочки взаимосвязанных систем и обмена данными. В этих условиях безопасность уже не ограничивается защитой конечных устройств — ключевую роль играет контроль распространения данных, привилегий и решений между взаимосвязанными ИИ-управляемыми процессами, — сказал Дмитрий Галов, руководитель Kaspersky GReAT в России. — Важно помнить, что злоумышленники все активнее используют популярные ИИ-сервисы как приманку для кражи конфиденциальной информации и денежных средств пользователей. С учетом стремительной эволюции киберугроз надежные защитные решения становятся неотъемлемой частью современной цифровой жизни».

Для защиты от постоянно меняющихся киберугроз «Лаборатория Касперского» рекомендует организациям:

– использовать комплексные решения для обеспечения безопасности организаций, в том числе класса XDR;

– если в компании не хватает специалистов по кибербезопасности, можно воспользоваться решениями для управляемой защиты, которые позволяют получить доступ к экспертным знаниям и глобальным данным об угрозах. Они обеспечивают круглосуточный мониторинг и охватывают весь цикл работы с инцидентами — от обнаружения до устранения, что помогает противостоять сложным кибератакам;

– предоставлять SOC-командам свежую информацию о новейших тактиках, техниках и процедурах злоумышленников (TTPs).

Для защиты от постоянно меняющихся киберугроз «Лаборатория Касперского» рекомендует пользователям:

– использовать ИИ-сервисы от авторитетных компаний с надежной репутацией в области конфиденциальности и безопасности и избегать анонимных или неизвестных ботов, которые могут быть созданы для сбора данных; Вредоносные или поддельные ИИ-боты могут пытаться извлечь личную информацию для совершения мошенничества, фишинга или шантажа;

– устанавливать на все устройства защитное решение, которое предотвращает посещение фишинговых сайтов и блокирует установку вредоносного ПО.

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