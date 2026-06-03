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«Лаборатория Касперского»: число атак на российские компании в начале 2026 г. выросло на 68%

Количество обнаруженных и предотвращенных ИБ-инцидентов в российских организациях во всех отраслях в I квартале 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом в 2025 г. выросло на 68%. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Злоумышленники по-прежнему проявляют интерес к наиболее значимым отраслям, в том числе российским организациям из госсектора, промышленности, финансов, сферы образования, транспорта. В частности, в I квартале 2026 г. заметно выросло число инцидентов в сферах транспорта и промышленности (по 24%).

Что касается инструментов злоумышленников, в I квартале 2026 г. на 39% выросло количество атак с использованием банкеров — вредоносных программ для кражи денег через онлайн-доступ к банковским счетам, и на столько же — с применением эксплойтов, то есть вредоносных программ, нацеленных на уязвимости в программном обеспечении. Также на 20% увеличилось число атак шифровальщиков.

Основные угрозы для бизнеса

«Лаборатория Касперского» представила отчет «Киберпульс.Россия», в котором проанализирован ландшафт киберугроз для бизнеса в 2026 г. и его основные тенденции, а также приведена сравнительная статистика по угрозам за 2024–2025 гг.

Кибершпионаж и коммерческое шпионское ПО. Среди основных тенденций — распространение так называемых легальных инструментов для слежки, которые ранее были доступны лишь ограниченному кругу организаций. Шпионское ПО активно «коммерциализируется» — его покупают, перепродают и применяют все шире, поэтому оно становится массовой угрозой. Например, в 2025 г. эксперты Kaspersky GReAT впервые зафиксировали в реальной атаке на российские организации использование коммерческого шпионского ПО Dante, созданного итальянской компанией Memento Labs (бывшая Hacking Team). При этом общее количество атак растет: в 2025 г. было выявлено 30 новых целенаправленных кампаний на организации в России с целью кибершпионажа.

Атаки на цепочки поставок и подрядчиков, с которыми выстроены доверительные отношения. Злоумышленники все чаще атакуют целевые организации не напрямую, а через разработчиков популярного ПО. Например, в мае 2026 г. была обнаружена атака на DAEMON Tools: с начала апреля через официальный сайт разработчика распространялась версия программы с бэкдором внутри. В результате было зафиксировано свыше двух тысяч заражений в более чем ста странах, причем 20% пострадавших устройств находились в России.

Атаки с применением ИИ. Искусственный интеллект снижает порог входа в киберпреступность. Злоумышленники используют ИИ, чтобы писать убедительные фишинговые письма, генерировать вредоносный код и автоматизировать другие процессы. Например, группа BlueNoroff ранее применяла генеративный ИИ для создания вредоносного кода в целях кражи криптовалюты. Вместе с этим компании активно внедряют ИИ-агентов для автоматизации бизнес-процессов, что расширяет поверхность атаки.

«Российским компаниям ежедневно приходится сталкиваться с широким спектром киберугроз, и мы видим, что количество ИБ-инцидентов только растет. В фокусе у злоумышленников традиционно находятся организации из наиболее важных отраслей, таких как госучреждения, промышленность и финансы. При этом атаки, как правило, не носят массовый характер, а совершаются целенаправленно — злоумышленники тщательно продумывают свои кампании под конкретные мишени. Чтобы успешно им противостоять, важно обеспечить постоянный мониторинг угроз и выстраивать комплексную систему защиты», — сказал Дмитрий Галов, руководитель Kaspersky GReAT в России.

Рекомендации «Лаборатория Касперского» организациям для защиты от сложных атак

Тщательно оценивать уровень ИБ вендоров ПО, прежде чем заключать с ними контракты: проверять их политики кибербезопасности, информацию о прошлых инцидентах и уровень соответствия индустриальным стандартам в области ИБ. При выборе ПО и облачных сервисов также рекомендуется оценивать данные об уязвимостях и проводить пентесты; перед внедрением сервисов дополнительно проверять их через «ворота качества» (Quality Gates).

Разработать план реагирования на инциденты, в том числе в случае атаки на цепочки поставок ПО, и убедиться, что в него включены меры для быстрого выявления брешей и минимизации связанных с ними рисков, например путем отключения поставщика от систем компании.

Использовать решения для управляемой защиты, которые позволяют получить доступ к экспертным знаниям и глобальным данным об угрозах. Они обеспечивают круглосуточный мониторинг и охватывают весь цикл работы с инцидентами — от обнаружения до устранения, что помогает противостоять сложным кибератакам.

Применять решение для комплексной защиты всей ИТ-инфраструктуры.

Малому и среднему бизнесу — установить на корпоративные устройства надежную защитную программу.

Обучать сотрудников навыкам цифровой грамотности, чтобы минимизировать риски атак с использованием методов социальной инженерии, в том числе фишинга; в этом помогут специализированные курсы или тренинги

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