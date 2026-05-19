«Солар» и ИТ-холдинг «Т1» расширяют сотрудничество в сфере защиты данных, безопасной разработки и киберграмотности сотрудников

ГК «Солар», вендор комплексной кибербезопасности, и ИТ-холдинг «Т1» продолжают укреплять сотрудничество в области кибербезопасности. Компании подписали два меморандума. Вендоры планируют развивать комплексные проекты в сфере защиты корпоративных данных, а также расширять сотрудничество в безопасной разработке приложений на базе платформы Сфера.DevOps и решений, которые входят в состав портфель активов ГК «Солар». Так, в направлении AppSec, наряду с продуктом Solar appSrcreener в контур сотрудничества входят Luntry, решение для защиты контейнеров и Kubernetes, система управления безопасной разработкой Hexway Vampy ASMP. Платформа для повышения киберграмотности сотрудников Secure-T Awareness Platform также усиливает портфель совместных проектов двух компаний.

ИТ-холдинг «Т1» стабильно входит в пятерку крупнейших производителей на рынке ВКС-решений с показателем NPS около 35% и способностью выдерживать до 10 тыс. пользователей в одной конференции. Платформа корпоративных коммуникаций Dion — это экосистема, объединяющая различные технологии для корпоративных коммуникаций, совместной работы и управления бизнес-процессами. Чаты являются одним из таких эффективных инструментов быстрого обмена информацией.

В первую очередь стороны сосредоточились на обеспечении защиты корпоративных чатов, так как это один из ключевых каналов утечек данных (37%) по данным экспертов «Солара». Подтвержденная совместимость DLP-системы Solar Dozor с мессенджером «Dion.Чаты» позволяет нативно встраивать решения в ИТ-инфраструктуру и контролировать каналы передачи данных внутри них. Например, выявлять попытки несанкционированной передачи конфиденциальной информации, применять политики безопасности и фиксировать инциденты в едином контуре. В результате клиенты получают защищенную среду для быстрых коммуникаций без потери функциональности и необходимости кастомизации. В перспективе партнеры планируют создать совместное комплексное решение, которое объединит возможности Solar Dozor и платформы корпоративных коммуникаций Dion.

Расширение партнерства «Т1» и «Солара» в сфере безопасной разработки отвечает динамике развития ИБ-рынка. Решения для обеспечения безопасной разработки являются частью сегмента анализа, контроля и реагирования на угрозы ИБ, это второй по величине сегмент рынка продуктов информационной безопасности. По данным «Б1», этот сегмент вырастет до 79 млрд руб. к 2030 г. со среднегодовыми темпами на уровне 14%. Развитию рынка способствуют импортозамещение, позиция регуляторов в отношении стандартов РБПО, интерес бизнеса к полноценным платформам, которые обеспечивают комплексную защиту на всех этапах разработки ПО. Поэтому в контур соглашения партнеры включили четыре интегрированные технологии, входящие в портфель вендоров. В их числе: модуль «Сфера.DevOps» платформы производства ПО «Сфера» (входит в ИТ-холдинг «Т1»), а также решения ГК «Солар»: платформа Luntry для комплексной защиты контейнеров и Kubernetes, продукт Hexway ASOC для управления безопасной разработкой и on-premise-платформа Secure-T Awareness Platform.

«Мы ушли от точечной интеграции отдельных решений к плановой архитектуре построения комплексной защиты. Важно не просто подтвердить техническую совместимость с продуктами «Солара» по ICAP, а закрыть реальные сценарии атак — от утечек в корпоративных чатах до рисков в разработке и контейнерных средах. В результате российские компании получают единый контур безопасности, который проще внедрять, сопровождать и развивать в рамках импортозамещения», — сказал Василий Саутин, коммерческий директор вертикали «Программные решения» ИТ-холдинга «Т1».

«Укрепление партнерских отношений с ИТ-холдингом «Т1» в области кибербезопасности уже становится доброй традицией и продолжением нашей клиентоцентричной стратегии. Подтвержденная совместимость решений «Солара» с мессенджером «Dion.Чаты» и платформой «Сфера.DevOps» защищает три главных канала для кибератак: корпоративные чаты, разработка кода и защита контейнеров, а также социальный инжиниринг. Таким образом, клиенты получают комплексную защиту от утечек и взлома IT-инфраструктуры без потери эффективности работы сотрудников», — сказал Николай Сивак, коммерческий директор ГК «Солар».