Релиз «Битрикс24 Вайбкод»: бизнес-приложения без программирования, «Проекты AI», «Чекин» 2.0, «Открытый Синк» и «Базы знаний AI»

«Битрикс24» представил платформу, которая объединяет вайбкодинг с корпоративной экосистемой «Битрикс24». С помощью вайбкодинга пользователи без опыта в программировании могут за минуты превратить идею в готовое приложение: калькулятор, генератор отчетов, аналитический дашборд и др. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24».

ИИ сам разработает решение под запрос пользователя: напишет код, развернет его на защищенном от внешнего доступа сервере. Готовое решение автоматически попадет в каталог вайбкод-приложений конкретной компании.

«Битрикс24» предоставляет бизнесу полностью готовую инфраструктуру: хостинг, ИИ-модель, сертификаты безопасности. Пользователю не придется ничего подключать или разворачивать своими силами. Для работы необходимо получить API-ключ на своем портале «Битрикс24», а затем отдать их ИИ-модели на платформе. Благодаря ему приложения работают с реальными данными компании — CRM, задачами, файлами, чатами. Для работы можно использовать бесплатные встроенные модели или подключать свои без дополнительных регистраций и затрат.

Новые «Проекты AI»: единое пространство для работы с коллегами и внешними участниками

В новом «Битрикс24» чаты, задачи, файлы, календари и видеовстречи объединены в общую среду — «Проекты AI». Внешние участники могут подключаться к проектам без сложных настроек.

Новые «Проекты AI» стали центром коммуникации команд: все обсуждения, дедлайны и материалы проекта находятся в одном интерфейсе.

В каждом чате BitrixGPT выступает как проектный ассистент: анализирует контекст, собирает отчеты, подсвечивает риски, формирует сводки по статусам. Фактически он становится «памятью» проекта, сохраняя всю информацию о целях, прогрессе, отдельных задачах и сроках и снимая с руководителя задачи микроменеджмента. В результате команда работает синхронно, снижается количество потерянных поручений и дублирующих обсуждений.

Новое мобильное приложение и «Битрикс24 Чекин» 2.0 для управления командой вне офиса

Мобильное приложение адаптировано в том числе под не-офисных сотрудников. Для мастеров по ремонту, сборщиков, курьеров, торговых представителей и других выездных специалистов — быстрый доступ к задачам, чату с руководителем, звонкам и функциям «Чекин».

«Битрикс24 Чекин» помогает организовать рабочий день таких сотрудников. Утром приложение предлагает начать рабочий день. ИИ-агент автоматически формирует план работ. С помощью множественного чекина можно отслеживать маршруты между объектами и фиксировать время, проведенное на каждой локации.

В конце дня ИИ подводит итоги по задачам, встречам и активностям сотрудников. В календаре рабочих дней собираются все трудовые смены специалистов. Руководитель видит, кто сколько отработал, и может рассчитать оплату для каждого сотрудника.

Благодаря новому мобильному приложению такие сотрудники интегрируются в компанию, остаются в общем инфополе: им доступен чат, лента новостей компании, личный кабинет, в котором можно запускать бизнес-процессы, например, на отпуск, подписывать документы по КЭДО.

BitrixGPT 5.5: один чат для управления всем «Битрикс24»

Все ИИ-инструменты в «Битрикс24» работают на базе BitrixGPT — собственной языковой модели компании.

В новом релизе представлена последняя версия BitrixGPT 5.5. Она в четыре раза эффективнее работает с длинным контекстом: лучше понимает задачи, реже ошибается. Новая модель — мультимодальная. Она анализирует содержимое файлов (текстовых, графических и PDF) и создает документы, например, собирает отчеты в виде PDF-файлов.

BitrixGPT доступен в любом разделе «Битрикс24» в виде чата. В каком бы разделе пользователь не вызвал агента, диалог продолжится с того места, на котором закончился в прошлый раз.

OpenClaw — готовый внешний ИИ-агент в «Битрикс24»

Теперь к «Битрикс24» можно за пару кликов подключить популярный open-source ИИ-агент OpenClaw. Он работает с задачами, CRM и данными компании в рамках ваших прав доступа.

Для подключения необходимо выбрать имя агента и уровень доступа к нему. «Битрикс24» сам зарегистрирует бота и подключит ИИ-модель. Благодаря преднастроенной интеграции и готовым навыкам OpenClaw уже знает, как работать с ресурсами компании в вашем рабочем пространстве.

База знаний 2.0: простой и быстрый поиск информации

Обновленная база знаний получила простой и понятный блочный редактор. С его помощью легко создавать и редактировать статьи, формировать разделы, добавлять контент любого формата: от текста и таблиц до изображений, документов и видеоресурсов.

База знаний представляет информацию в пространстве, где идет работа над задачами, позволяет всем участникам создавать и редактировать документы, презентации и таблицы. С его помощью легко находить нужные вводные с помощью ИИ-поиска и получать выжимку из длинных документов. Искусственный интеллект соберет последнюю информацию и расскажет, что изменилось.

Гибкая система прав доступа дает возможность настраивать видимость разделов и статей для отдельных сотрудников или целых отделов — так доступ предоставляется только тем, кому он действительно нужен.

«Битрикс24 Мессенджер»: коммуникация с внешними коллегами

Теперь в любой чат «Битрикс24» можно пригласить внешнего участника — по ссылке или номеру телефона. Никакой регистрации и авторизации. Нужно только перейти по ссылке и указать имя.

В мобильном приложении появились папки, которые вы можете самостоятельно настроить.

Также добавилась возможность добавить человека по тэгу. Если его нет в беседе, система автоматически предложит добавить сотрудника в чат. Для приглашения специалистов из внешней команды достаточно отправить прямую ссылку — без ручного ввода каждого участника.

Открытый «Битрикс24 Синк»

В новом релизе внутренние звонки с внешними пользователями объединяются в единый «Битрикс24 Синк».

Пригласить внешнего участника теперь можно из любого чата и без дополнительных настроек — по ссылке или свободным слотам в календаре. Человек заходит через браузер без регистрации и сразу оказывается в звонке.

Всем пользователям будет доступен автоматический Follow-up с записью, задачами и договоренностями после каждой встречи.

CRM AI

ИИ теперь встроен в каждый процесс в CRM — от первого звонка до повторных продаж.

BitrixGPT отвечает на типовые вопросы по товарам, услугам и статусам заказов, помогает с подбором решений и оформлением предварительных заявок.

В модуле «Онлайн-запись» голосовой ИИ-агент звонит клиенту, чтобы подтвердить запись, а при отказе предлагает альтернативные варианты — например, записаться на другой день. Так он поможет удерживать клиентов и увеличить конверсию в визиты.

«Битрикс24 КЭДО»

Теперь КЭДО и Бизнес-процессы связаны в единую цепочку. Не нужно переключаться между инструментами, чтобы согласовать и подписать документ.

Готовые шаблоны теперь можно редактировать онлайн без скачивания и повторной загрузки.

В новой версии «Госключ» стал доступен для генерального директора. Получить его можно в «Битрикс24» за один клик.