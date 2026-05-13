«Корус Консалтинг» внедрила CRM-систему BPMSoft в «Технониколь»

Корпорация «Технониколь» при поддержке ГК «Корус Консалтинг» внедрила единую CRM-систему на базе low-code-платформы BPMSoft для управления объектными продажами и работы с тендерами. Решение охватило все регионы присутствия компании в России, а также подразделения в СНГ, обеспечив единый цифровой контур работы с клиентами, строительными объектами и торговыми партнёрами. Об этом CNews сообщил представитель «Корус Консалтинг».

«Технониколь» — производитель строительных материалов и систем с более чем 30-летним опытом. Компания объединяет собственные научные центры, производственные площадки и широкую сеть продаж, реализуя проекты промышленного и гражданского строительства в России и стран СНГ.

Ранее в компании использовали собственную CRM-систему, которая долгое время соответствовала бизнес-потребностям компании. Однако по мере роста бизнеса, усложнения процессов и увеличения объёмов данных система стала технологически устаревать. Поддержка и развитие решения требовали значительных усилий, а скорость внедрения изменений перестала соответствовать потребностям компании. Дополнительным фактором стала фрагментация данных по клиентам и объектам, что ограничивало возможности аналитики и прогнозирования.

В качестве современной и масштабируемой платформы «Технониколь» выбрала BPMSoft, а партнёром по внедрению стала ГК «Корус Консалтинг», обладающая отраслевой экспертизой и многолетним опытом реализации CRM-проектов корпоративного уровня. Ключевой задачей проекта стало создание единой CRM для управления объектными продажами, способной поддерживать работу сотен пользователей.

Решение охватывает полный цикл работы с объектами — от их создания до расчета потенциала продаж. Также оно позволяет согласовывать условия отгрузки материалов, автоматически распределять объекты и учитывать SLA для каждого подразделения, участвующего в продажах. Платформа интегрирована с десятью корпоративными системами «Технониколь»: порталом торговых партнёров, модулями учёта отгрузок и расчёта цен, системой BI-аналитики, а также внешними тендерными площадками. Интеграция обеспечила формирование единого профиля клиента и объекта, сквозные процессы и качественную управленческую отчетность.

Проект реализовывался поэтапно: сначала CRM была запущена в Казахстане и Узбекистане, затем в Белоруссии, затем — во всех федеральных округах России. Проект отличается широким географическим охватом — систему используют в разных часовых поясах, включая Дальний Восток, Сибирь, Юг, Северо-Запад, Урал, Поволжье и Центральный федеральный округ. В результате в системе уже работают более 500 пользователей.

В дальнейшем «Технониколь» планирует развивать CRM как стратегическую платформу: расширять интеграции и масштабировать функциональность под новые бизнес-задачи. Также предусмотрено внедрение инструментов искусственного интеллекта для прогнозирования продаж, анализа данных и поддержки принятия управленческих решений.

«Для нас этот проект — не просто замена старой системы, а фундамент для дальнейшего развития объектных продаж. Мы получили единое пространство работы с клиентами и объектами во всех регионах, повысили прозрачность процессов и заложили основу для масштабирования. Команда “Корус Консалтинг” глубоко погрузилась в наши задачи и обеспечила надежный переход без остановки бизнеса», — сказал Константин Рузов, владелец продукта «CRM объектные продажи», «Технониколь».

«Проект для “Технониколь” — пример сложной корпоративной трансформации с большим количеством интеграций, регионов и пользователей. Нам было важно сохранить привычную логику работы для бизнеса и при этом создать современную, производительную CRM, готовую к развитию. Сегодня система уже дает измеримый эффект и станет основой для следующих этапов цифровизации», — сказала Юлия Иванова, руководитель направления BPMSoft ГК «Корус Консалтинг».

«Сегодня крупные производственные компании ожидают от CRM не только автоматизации отдельных коммерческих операций, но и возможности выстраивать сквозные процессы между регионами, подразделениями и корпоративными системами. Проект “Технониколь” демонстрирует, как наша платформа может решать такие задачи в масштабах распределенного бизнеса», – отметил Вадим Сорокин, коммерческий директор BPMSoft.