«Битрикс24» запускает тестирование VibeCode — платформы, на которой бизнес создает приложения с ИИ за минуты

«Битрикс24» открывает бета-тестирование VibeCode — полноценной платформы для создания бизнес-приложений с помощью искусственного интеллекта. Впервые любой сотрудник компании — без навыков программирования и бюджетов на разработку — может описать задачу на обычном языке и получить работающее приложение, размещённое на защищённом сервере и интегрированное с Битрикс24. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24».

Сотрудники компаний смогут «навайбкодить» для себя и коллег самые разные приложения – от простых отчетов до умных ботов на базе ИИ. Платформа уже включает 26 готовых шаблонов-примеров приложений.

Среди типичных сценариев: инструмент для юристов, который анализирует изменения в объемных договорах и выделяет ключевые правки; система обучения и контроля менеджеров по продажам, которая анализирует звонки и переписки в CRM; ИИ-ассистент в чате, который мгновенно находит нужную сделку, контакт или документ по запросу на естественном языке; дашборд аналитики, собирающий данные о продажах в реальном времени.

Ранее создание собственного решения требовало множества шагов: купить сервер, настроить его, выбрать модель и написать приложение с соблюдением требований безопасности, задеплоить, подключить домен и SSL-сертификаты, интегрировать со своими системами.

На платформе «Битрикс24 VibeCode» весь процесс сводится к трем шагам: получить API-ключ и стартовый промпт, отправить в выбранную под свои задачи ИИ и запустить приложение. Нейросеть сама напишет приложение, настроит интеграции и развернет готовое решение на безопасном сервере. Доступ будет только у авторизованных сотрудников.

Пять компонентов платформы

Серверы Black Hole. Облачные серверы, «невидимые» из интернета. У них нет публичного IP-адреса, все входящие порты закрыты. Доступ - только через зашифрованный туннель для авторизованных пользователей.

Единый API, оптимизированный для ИИ. Более 300 эндпоинтов, охватывающих весь «Битрикс24»: сделки, контакты, компании, лиды, задачи, календарь, документы.

Готовые ИИ-модели. Встраиваемые ИИ-модели для приложений. Поддержка подключения собственных ключей (BYOK) от сторонних провайдеров.

Бот-платформа. Все возможности для создания чат-ботов внутри «Битрикс24». Сообщения, чаты, каналы, команды, файлы. Архитектура знакома разработчикам Telegram-ботов - миграция занимает минуты.

ИИ-агенты на базе OpenClaw. Готовые ИИ-агенты на базе open-source решения OpenClaw, которые разворачиваются в два клика. Агент появляется как бот в чатах Битрикс24: сотрудники пишут ему как коллеге, а он находит сделки, создаёт задачи, готовит отчеты — работая с теми данными портала, к которым ему дали доступ.

Тестирование платформы

В апреле 2026 г. «Битрикс24» начинает бета-тестирование платформы, участие в котором принимают партнеры и клиенты компании. «Битрикс24 VibeCode» будет развиваться за счет постоянной обратной связи от пользователей и тех ИИ-моделей, с которыми они работают. Когда ИИ-модель создает приложение и сталкивается с ограничениями или ошибками, она сама фиксирует их и передает команде «Битрикс24». Таким образом, сообщество участвует в развитии продукта.

«Битрикс24 VibeCode» - это первая платформа на российском рынке, которая соединяет вайбкодинг с экосистемой корпоративного ПО для совместной работы, продаж и автоматизации. В отличие от зарубежных инструментов, ориентированных на индивидуальных разработчиков и стартапы, VibeCode изначально создан для бизнеса: с глубокой интеграцией в CRM, управление задачами, внутренние коммуникации и документооборот Битрикс24.

