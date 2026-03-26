Татарстан стал лидером по доле 5G смартфонов среди региональных «миллионников»

МТС проанализировала данные о 5G смартфонах, зарегистрированных в мобильной сети и оценила технологическую готовность регионов к внедрению связи нового поколения. Аналитики выяснили, что 38% от всех таких устройств в сети МТС в Татарстане обладают функционалом 5G. Их доля среди жителей республики в декабре 2025 г. составляла 37%, а в декабре 2024 г. – 27%. В рейтинге региональных миллионников без учета Москвы и Санкт-Петербурга, Татарстан стал лидером по этому показателю. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным аналитиков на февраль 2026 г., в целом по стране 37% абонентов оператора пользуются 5G-смартфонами. В Москве и области доля зарегистрированных в сети МТС 5G смартфонов составляет 48%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – 45%. Среди регионов с городами-миллионниками. где доля 5G-смартфонов оказалась выше всего, первым стал Татарстан (38%), второе место с показателем 37% разделили между собой Свердловская и Ростовская области, а также Краснодарский край, на третьем месте расположилась Новосибирская область с долей 34%.

В числе других регионов с наибольшим проникновением 5G смартфонов в абонентскую базуЧеченская Республика с долей 50%, Чукотский АО – 49%, Республика Дагестан – 48% и Ямало-Ненецкий АО – 45%. Меньше всего таких устройств в Республике Тыва – 24%, Курганской области и Еврейской АО – по 25%, Республике Хакасия и Костромской области – по 26%.

Самые распространенные бренды 5G-смартфонов в сети МТС – Apple, на эту марку приходится более половины устройств. Пятая часть смартфонов с поддержки сети пятого поколения приходится на Samsung (20,1%), а каждый десятый гаджет – от бренда Xiaomi (11,3%). Соотношение брендов и их доли с начала 2025 г. изменились незначительно.

