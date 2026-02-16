«СберКорус»: количество активных пользователей ЭДО в России за год увеличилось в 2,5 раза

По данным аналитиков оператора электронного документооборота «СберКорус», среднемесячная аудитория предпринимателей, активно пользовавшихся электронным документооборотом в интернет-банке «СберБизнес», выросла в 2,5 раза за весь 2025 г. по отношению к году ранее. Одним из операторов сервиса электронного документооборота в «СберБизнес» выступает «СберКорус» — дочерняя компания «Сбера».

Примечательно, что в январе 2026 г. произошёл резкий рост активных клиентов ЭДО для бизнеса почти в 2 раза по сравнению с декабрём 2025. Такой всплеск связан с законодательными изменениями: с 1 января 2026 г. был введён НДС на услуги эквайринга, процессинга и части платёжных сервисов. Для юридического сопровождения таких операций бизнес начал массово использовать электронный документооборот.

Аналитики изучили трафик обмена цифровыми документами в стране по итогам 2025 г. и отметили существенный тренд на ЭДО. Количество переданных и полученных цифровых документов в бизнесе выросло в 1,5 раза.

Рост юридически значимого документооборота (ЮзЭДО) между контрагентами в отечественном бизнесе за 2025 г. составил на 19% по сравнению с 2024.

Типичный пользователь B2B-ЭДО в России сегодня — это женщина (81%). Чаще всего это предпринимательница, селлер маркетплейсов, руководительница компании или сотрудница, которая активно использует в своей работе цифровой документооборот (бухгалтерия, закупки, продажи). Возраст такой пользовательницы ЮзЭДО, как правило от 25 до 34 лет (52%). Также активно пользуются цифровым документооборотом возрастные категории как женщин, так и мужчин от 45 до 54 лет (39%), 35–44 лет (27%) и 45–54 года (15%). Большинство активных пользователей ЭДО работают в Москве и Московской области или в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В топ-10 также оказались Нижегородская, Ростовская, Воронежская, Новосибирская и Самарская области, а также Татарстан, Краснодарский и Ставропольский край.

«Цифровой документооборот становится неотъемлемой частью российского бизнеса, демонстрируя уверенный рост и адаптацию компаний к современным условиям. Доступ к ЭДО есть у более чем 3,5 млн клиентов — это говорит о том, что бурный рост аудитории сервиса продолжится, прогнозируют эксперты. Благодаря удобству и юридической силе электронных документов всё больше предприятий переходят на новый уровень взаимодействия, обеспечивая себе экономию ресурсов и повышение эффективности процессов», — отметили в «СберКорусе».

Наибольшую динамику в цифровом документообороте при этом показали электронные перевозочные документы. По данным аналитиков «СберКорус», трафик цифровых документов в транспортно-логистических отраслях показал рост на 134%. Это обусловлено законодательными изменениями, к которым готовится отрасль. С 1 сентября 2026 г. все участники перевозок вне зависимости от сферы деятельности должны оформлять в электронном виде транспортные накладные, заказы или заявки на перевозку.

В ритейле по итогам года трафик электронных транзакций в документообороте между торговыми сетями, ритейлерами и поставщиками, а также производителями показал умеренный рост на 3%. Аналитики «СберКорус» связывают это с замедлением темпов роста рынка в целом. Причины сложившейся ситуации кроются в снижении потребительского спроса, росте затрат и ставок по кредитам, а также в значительном смещении покупательских предпочтений в сторону онлайн-торговли.