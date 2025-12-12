Смарт-часы Honor Choice Watch 2 Pro с большим экраном 1,97 дюйма и мониторингом здоровья поступили в продажу

В российских магазинах электроники и на маркетплейсах начались продажи Honor Choice Watch 2 Pro. Смарт-часы оснащены AMOLED-экраном 1,97 дюйма, обладают защитой от воды и пыли по стандарту IP68, поддерживают GPS и ГЛОНАСС, а также звонки по Bluetooth.

Экран 1,97 дюйма с полезной площадью 82% и ультратонкой рамкой 1,8 мм позволяет отображать больше контента и легче считывать информацию. Максимальная частота обновления 60 Гц обеспечивает плавность анимации.

Активация экрана поднятием руки и всегда включенный дисплей (AOD) обеспечивают мгновенный доступ к информации. Кроме того, эти часы предлагают широкий выбор оформления циферблатов — каждый найдет то, что подходит именно ему.

Корпус из алюминиевого сплава толщиной всего 9,99 мм и весом 29 г — прочный, долговечный и при этом легкий и тонкий. Кнопка-колесико обеспечивает точное управление без случайных нажатий.

Улучшенный барометр и компас помогают отслеживать местоположение в путешествиях. Система ГЛОНАСС записывает маршруты, чтобы их можно было легко повторить. Смарт-часы поддерживают 120 спортивных режимов, включая бег, езду на велосипеде, плавание и многое другое для максимально эффективных тренировок. Позаботиться о своем здоровье помогут круглосуточный мониторинг сердечного ритма и уровня кислорода в крови, трекинг сна, которые позволяют в режиме реального времени получать актуальный статус о состоянии организма.

Honor Choice Watch 2 Pro доступны в 2 вариантах цвета: белом и черном. Новинка уже появилась в магазинах электроники и на маркетплейсах, включая DNS, «Мегафон», МТС, «Билайн», «Ситилинк», Ozon и Wildberries. Стоимость смарт-часов составляет 5490 руб. В период до 31 декабря действует специальное предложение: скидка 500 руб.