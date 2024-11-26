«1С-Рарус» создал подсистему претензионно-исковой работы в ГК «Ситиматик»

«1С-Рарус» разработал на базе «1С:Бухгалтерия» подсистему ПИР для специфичной отрасли обращения с ТКО. Унифицированы бизнес-процессы по взысканию задолженности с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для трех предприятий группы «Ситиматик». На 12% выросла интенсивность поступления денежных средств по претензионно-исковой работе. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

Группа компаний АО «Ситиматик» — один из участников рынка обращения с твердыми коммунальными отходами в России. Компания обслуживает 40 объектов, в зоне деятельности компании 7 млн человек в восьми регионах.

До начала проекта в компании преобладала лоскутная автоматизация претензионно-исковой работы с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Из бухгалтерской системы выгружались данные, которые обрабатывали с помощью офисных приложений. Приходилось выполнять много ручных расчетов, каждый раз обновлять отчеты при динамическом изменении сумм задолженностей, тратить много времени на формирование актуальных документов для взыскания долга.

Компания развивалась, росло число контрагентов, менялись условия договорных отношений, – все это усложняло процессы взыскания задолженности.

Целью проекта автоматизации стала унификация и повышение эффективности претензионно-исковой работы (ПИР) с должниками (юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями). В результате проведенного перед стартом проекта обследования было выявлено, что на рынке отсутствуют типовые программные продукты для автоматизации процесса претензионно-исковой работы в отрасли обращения с отходами.

Специалистов офиса «1С-Рарус» в Йошкар-Оле привлекли для автоматизации блока ПИР, учитывая их опыт в разработке систем со схожим функционалом для физических лиц. Было проведено обследование процессов и составлено техническое задание на доработку отдельного модуля в типовой конфигурации «1С:Бухгалтерия 8», без внесения изменений в основную конфигурацию.

Разработку и тестирование модуля провели на базе предприятия в Волгограде. Дополнительно упорядочили и формализовали исторические данные, сформировали три срезовых реестра по каждой из стадий ПИР. С помощью разработанных загрузчиков данные перенесли в рабочую базу Волгоградского региона и запустили модуль в промышленную эксплуатацию.

Следующим регионом для запуска системы стала Мурманская область. Внутренние алгоритмы блока ПИР адаптировали с учетом особенностей сбытовой базы региона. Далее совместная команда ИТ-партнера и «Ситиматик» внедрила дополнительный функционал для проекта в Саратовской области: детализированный учет данных по банкротству, апелляционной и кассационной инстанциям, расширенные отчеты. Модули в Волгограде и Мурманске были также обновлены до усовершенствованной версии саратовского филиала.

На текущий момент модуль продолжает развиваться и обновляться за счет унифицированных доработок в рамках технической поддержки «1С-Рарус». В 2025 г. планируется внедрить модуль «ПИР» в нижегородском филиале «Ситиматик».

Результаты внедрения подсистемы «ПИР»: проведена укрупненная автоматизация учета истории взыскания задолженности, что помогает отслеживать сроки возврата долга; автоматизирована отчетность по стадиям взыскания, периодам долга, поступающим оплатам с возможностью настройки требуемых условий; упрощен поиск необходимых документов благодаря установленным ссылочным связям между объектами системы; обеспечена возможность массового формирования, печати и рассылки документов ПИР, в т. ч. выгрузка комплекта документов для дальнейшего направления в суд; улучшено качество данных благодаря минимизации ошибок ручного ввода за счет установленных автоматических проверок; унифицирован бизнес-процесс взыскания задолженности в трех регионах группы компаний: Мурманской, Волгоградской и Саратовской областях; на 50% сокращены трудозатраты на подготовку судебных претензий; на 70% снижены трудозатраты на подготовку исковых заявлений; на 12% выросла интенсивность поступления денежных средств по претензионно-исковой работе.

Александр Гречиха, директор по информационным технологиям, АО «Ситиматик»: «Совместно с «1С-Рарус» мы провели большую работу по унификации и совершенствованию претензионно-исковой работы, что является важным шагом в развитии компании. Автоматизация позволяет контролировать этапы претензионно-исковой работы, сокращает сроки оборачиваемости денежных средств, позволяет воспитывать платежную дисциплину у потребителей услуг. Быстрое получение оплаты за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами не увеличивает затраты на взыскание долгов и не влияет на изменение тарифов в регионах присутствия компании».

Мария Дерновая, руководитель направления по разработке и автоматизации бизнес-процессов, АО «Ситиматик-Нижний Новгород»: «Для новых регионов присутствия компании в штатный комплекс для сбытового блока мы сможем включать апробированный готовый модуль для автоматизации процесса взыскания задолженности. Обеспечен потенциал развития модуля «ПИР» и дополнения его механизмами обмена со сторонними федеральными сервисами арбитражных судов при переходе на электронный документооборот с государственными структурами».