«Роса» представляет сервис миграции виртуальной инфраструктуры – «Роса Миграция»

В версиях Rosa Virtualization v.3.0 Реестр и ФСТЭК теперь доступен новый инструмент «Роса Миграция», который позволяет быстро и без остановки работы переносить и защищать виртуальные серверы. Эти версии Rosa Virtualization теперь можно приобрести как с функцией миграции, так и без. Доступны позиции со стандартной и расширенной поддержкой. Об этом CNews сообщили представители «Роса».

В процессе жизненного цикла виртуальной машины (ВМ, виртуального сервера или серверов, из которых состоит информационная система) часто возникает необходимость перемещения ее из одной платформы на другую. Например, это может быть связано с переездом в новый ЦОД или с перемещением сервисов с собственных площадок в публичное облако. Сегодня особенно популярен перенос всех сервисов с платформ западного производства на российские.

Процесс выбора и запуска новой платформы сложный и ответственный. Он включает в себя широкий спектр программных и аппаратных решений. После создания платформы ее необходимо заполнить полезной нагрузкой из имеющихся ВМ.

Для ИТ-команд, ранее не сталкивавшихся с подобными задачами, процесс зачастую кажется простым. Например, может показаться, что достаточно выключить ВМ, сконвертировать её в новый формат и загрузить в новую платформу. Или выполнить бэкап и восстановить ВМ в новом месте. Однако проблемы, связанные с такими подходами, проявляются уже в процессе, особенно когда сроки поджимают, а начальство ждет результат. Во-первых, необходимость длительного простоя ВМ возникает из-за выключения виртуальной машины для конвертации файлов с виртуальными дисками в новый формат. Такой процесс может занимать дни. Во-вторых, из-за человеческого фактора могут возникать ошибки. Например, при переносе сложных систем с необходимостью соблюдения определённого порядка миграции, сложных изменений или восстановлений ошибок могут возникать риски вплоть до потери данных.

Для избежания таких проблем создан инструмент «Роса Миграция». При помощи специализированного агента, устанавливаемого внутрь ВМ-источника, можно перенести данные на ВМ-приемник на платформе Rosa Virtualization без остановки работы сервиса, в режиме онлайн. Синхронизация даже больших объемов данных не отражается на работе сервиса.

После переноса данных и перехода в режим синхронизации ИТ-специалисты могут выбрать удобное временное окно для переключения сервиса, например, в нерабочие часы. Переключение потребует лишь кратковременной остановки сервиса для финальной синхронизации с целью обеспечения консистентности данных и запуска новой ВМ. Обычно это занимает от нескольких минут до часа. Такие результаты невозможно достичь с использованием ручных методов переноса и конвертации.

Система миграции поддерживает все популярные ОС, такие как Astra Linux, «Ред ОС», «Роса Хром», «Роса Кобальт», Windows Server и др., а также известные платформы виртуализации, включая VMware, Hyper-V, KVM и другие. Для работы требуется лишь стандартная сетевая связанность между источником и приемником. При этом миграция возможна между географически удаленными точками без ограничений, а запуск процесса не требует администраторского доступа к самим платформам. Такой подход высоко ценится в отделах информационной безопасности.

Инструмент миграции обладает широкими возможностями и настройками, такими как переконфигурация сетевых настроек ВМ, работа в закрытом контуре, организация поэтапного переноса данных, конвертация типов BIOS и др.

Миграция позволяет автоматизировать перенос ВМ любого размера и типа со старой платформы на Rosa Virtualization с минимальным простоем. ИТ-подразделения избавляются от необходимости выбирать, какие ВМ можно перенести вручную в выходные, а какие придётся оставить без изменений из-за длительности выключения.

Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию компании «Роса»: «"Роса Миграция" позволяет нашим клиентам переносить данные быстро, безопасно и без остановки работы сервисов, что особенно актуально в условиях сегодняшних реалий, когда многие компании стремятся перейти на отечественные платформы. Мы уверены, что данный инструмент станет ключевым элементом стратегии импортозамещения для многих организаций.»