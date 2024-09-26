Российские IT-лидеры и исследователи станут хэдлайнерами форума «Открытые данные»

Всероссийский форум по искусственному интеллекту и big data «Открытые данные» пройдёт в Москве 1 и 2 ноября. В нем примут участие около 70 вузов России и 30 компаний. В их числе крупнейшие в стране исследовательские организации и лидеры IT-сферы: ВЦИОМ, Сбер, ВТБ.Education, Яндекс, Институт искусственного интеллекта AIRI и другие.

Форум проводится с 2019 года. Его организуют Университетский консорциум исследователей больших данных и Томский государственный университет. Он посвящен взаимодействию университетского сообщества и бизнеса в области сбора и анализа открытых данных.

Участники форума «Открытые данные — 2024» обсудят вызовы в сфере финтеха, переход на отечественное программное обеспечение, новые инструменты для туристической отрасли и нейротехнологии для социального и экономического благополучия страны.

«Ещё недавно искусственный интеллект казался чем-то из области фантастики. Сейчас ИИ-технологии применяют во многих сферах: здравоохранении, транспорте, образовании, банковском секторе и других. Это один из трендов, который помогает обеспечивать технологический суверенитет нашей страны. ВЦИОМ регулярно проводит мониторинг отношения россиян к искусственному интеллекту и накопил экспертизу по этой теме. Пока большинство россиян относятся с осторожностью к новым технологиям. Форум “Открытые данные” — один из способов повлиять на ситуацию и снять тревожность наших граждан перед неизвестным. Ежегодно форум становится той площадкой, на которой ведущие университеты, научные организации и технологические компании могут обсудить актуальные вопросы отрасли и поделиться практическим решением современных вызовов», — комментирует Константин Абрамов, генеральный директор Фонда «ВЦИОМ», председатель Наблюдательного совета Платформы «Неравнодушный человек».

Также на форуме выступят: мультимиллионер и гендиректор компании «Ашманов и партнёры» Игорь Ашманов, представители Яндекса, Сбера, ВТБ.Education и другие эксперты в области информационных технологий, программного обеспечения, искусственного интеллекта и больших данных.

От управления до туризма

В программе форума «Открытые данные» несколько треков. В частности, трек «Данные для принятия управленческих решений», где речь пойдет о потенциале открытых данных и отечественного ПО для внедрения в управленческие процессы вузов, регионов и государства. Также это трек «Искусственный интеллект для управления образованием», где эксперты расскажут о прикладных проектах в образовании на основе ИИ и открытых данных.

Кроме того на форуме будут работать экспертные площадки: «Образование, меняющее будущее: перспективы специалистов в области больших данных и ИИ»; «Горизонты туризма данные, тренды, возможности», «NeuroData: нейротехнологии для бизнеса».

Организаторы пригласят участников высказать своё мнение в панельных дискуссиях «Разрушители мифов и легенд: объединение вузов, бизнеса и государства» и «Гадание на кадрах: прогноз кадрового потенциала финансовой отрасли». Цифровые проректоры вузов и вендоры отечественного ПО проведут заседание Консорциума. Мероприятием-спутником форума станет тренинг для университетов «Школа цифровой дидактики: педдизайн на основе AI & Data».

Регистрация участников форума — на сайте.

Университетский консорциум исследователей больших данных — крупнейшее объединение образовательных и научных организаций России, Казахстана, Узбекистана, Армении. Реализует фундаментальные и прикладные исследования в области сбора и анализа больших данных, а также разрабатывает продукты для работы с большими данными.